Рубленые формы, большой клиренс – кроссовер чуть дороже Весты

Эксперт «За рулем» рассказал про 5 классных и 3 сомнительных решения Haval H3

Haval H3 – третий кроссовер на платформе L.E.M.O.N. и шестой в российской гамме марки. Несмотря на такую плотность, модель наверняка найдет свою нишу на рынке.

Широкая линейка

Haval H3 при длине 4520 мм ювелирно вписан в нишу между моделями Jolion (4472 мм) и Dargo (4620 мм). Добавим сюда более крупные, но сравнительно недорогие для своих габаритов, Haval Н6 (4664 мм) и F7/F7x (4691 мм) и получим беспрецедентно широкую для всего двух классов линейку кроссоверов.

Для покупателей это плюс: можно выбрать модель, в точности подходящую по размерам, оснащению и цене. Появление «трешки», закрывающей пустующую нишу, лишним не будет.

Есть полный привод

Многие китайские аналоги предлагают только передний привод. Haval H3 может быть и полноприводным. И пускай в сегменте небольших кроссоверов AWD-версии сравнительно непопулярны, наличие выбора для клиента можно только приветствовать. Кстати, муфта подключения задних колес – от именитой компании BorgWarner. Ранее она была известна как «пятый» Халдекс.

Переднеприводный Haval H3 оснащается турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с. и роботом – как Jolion. С полным приводом отдача двигателя увеличивается до 177 сил, тогда как Джолион получает только 150 «лошадей».

Богатая «база»

Начальная комплектация за 2,6 млн рублей оснащена щедро. Есть все обогревы: руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, передних и задних сидений. Два дисплея по 12,3 дюйма. Поддержка Android Auto и Apple CarPlay, причем еще и беспроводным способом. LED-оптика, салон из достойно выглядящей экокожи с перфорацией, электропривод пятой двери, двухзонный климат, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя.

Стильный и внедорожный

Н3 выглядит необычно. Пожалуй, он даже более броский, чем родственный ему Dargo. Бамперы и обвес из неокрашеного пластика хорошо защищают окрашенные детали кузова. Клиренс – достойные 196 мм. Это машина для тех, кто хочет выделиться в потоке и не прочь съехать с асфальта в «дикие» места.

Настоящая иномарка

Jolion, Dargo, F7 и F7x выпускаются на тульском заводе компании. А вот «трешка» поставляется из Китая. Если у вас по каким-то причинам все еще есть предубеждение относительно российской сборки, то Haval H3 вам должен приглянуться. Он – иномарка без всяких оговорок.

Линейка Pro

С момента выхода Н3 российская гамма Хавейлов разделена на две линейки – City и Pro. К первой отнесены кроссоверы Jolion, M6, F7, F7x, Dargo и Dargo X. Они, как гласит описание на сайте марки, дают «комфортное передвижение по городу и преимущество современных технологий».

Направление Pro – это «мощный двигатель, высокая проходимость и способность преодолевать любое бездорожье». Здесь пока только одна модель – H3. В этом году компанию ей составит новый Н9 и, возможно, еще одна машина.

City и Pro – отдельные дилерские сети. В последней пока всего 30 салонов на всю Россию. Это может помешать продажам Н3 в первые месяцы, ведь машина будет представлена только в небольшом числе точек.

Для модели есть только одно цветовое решение интерьера. Специально для российского рынка сделали длиннее подушки кресел и усилили боковую поддержку. Руль регулируется по вылету и углу наклона.

Без заднего дворника

На пятой двери Н3 нет стеклоочистителя. По замыслу создателей машины, от грязи и слякоти стекло будет защищать квадратный «нарост», который можно принять за багажный кофр или чехол запаски. Справится ли он, покажет первая же зима. С другой стороны, даже при наличии дворника обзор через узкое окно был бы никаким, так что его отсутствие сильно ситуацию не ухудшит.

Полноприводная трансмиссия работает в соответствии с «внедорожной» внешностью. Электронные имитации межколесных блокировок работают толково и вывозят машину из сложной ситуации. Робот не слишком церемонится со сцеплениями и смыкает их в ответ на нажатие газа быстро.

Дорогая AWD -версия

Переднеприводный 143-сильный Haval H3 в начальной комплектации Premium стоит 2,6 млн рублей. В комплектации Tech+ за 2,85 млн появляются системы активной безопасности, аудиосистема с 4D-эффектом и несколько непринципиальных мелочей.

Версия Tech+ с мотором на 177 сил и полным приводом дороже еще на 250 тысяч (3,1 млн рублей).

Я бы предпочел получить трансмиссию AWD и более мощный двигатель в сочетании с базовым набором оборудования, отказавшись от опций уровня Tech+. И тогда полноприводный Н3 за 2,85 млн рублей уже можно было бы брать.

А вот тест-драйв самого необычного «китайца» в России.