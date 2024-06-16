Настройки тяги, подвески, тормозов… – самый необычный «китаец» в России

«За рулем» протестировал кроссовер Jaecoo J8 с рядом крутых функций

Большой кроссовер Jaecoo J8 сумел удивить оснащением и техническими решениями даже на фоне флагмана концерна Chery – Exeed VX.

Jaecoo J8 изначально анонсировали для нашего рынка как Chery Tiggo 9. Эти модели отличаются только эмблемами. Точнее, отличались. Минувшей весной «девятке» уже провели рестайлинг, и позже в этом году она доберется до нас в обновленном виде. Зато J8 ждать не нужно: машина уже продается. И предлагает ряд очень интересных решений, которых нет даже у более дорогих ее земляков.

Управление вектором тяги

Главная фишка машины – продвинутый полный привод. В двух начальных версиях система обычная – с одной муфтой подключения задних колес.

В самой дорогой комплектации за 5,1 млн рублей муфт две. Каждая отвечает за свое колесо. Такое решение позволяет направлять разную тягу на левую и правую сторону. В поворотах внешнее колесо «подкручивается» активнее и буквально заправляет машину в вираж.

Это называется управление вектором тяги и для китайских машин – настоящая экзотика. И действительно работает: в быстрых поворотах Jaecoo J8 едет очень классно. На бездорожье две муфты в теории могут заменять блокировку межколесного дифференциала и улучшать проходимость.

Адаптивные амортизаторы

Доступных версий у Jaecoo J8 три. Все – с турбомотором 2.0 на 249 сил, роботом и полным приводом. Стоит модель от 4,4 до 5,1 млн рублей.

Это еще не пневмоподвеска, но уже и не простое «железо». На J8 ставятся амортизаторы с электромагнитными клапанами. С их помощью водитель может настраивать уровень жесткости подвески. Правда, на тесте показалось, что машине не хватает еще одной, самой мягкой и комфортной настройки.

Также адаптивная подвеска уменьшает крены в поворотах, клевки при торможении и при езде по «гребенке».

Электрогидравлический усилитель тормозов

А вот совсем экзотическое решение: в J8 можно изменить остроту реакции педали тормоза! Настроек всего две – обычная и спортивная. Видимо, эту необычную опцию не успели или не смогли довести до ума. В спортрежиме на низких скоростях чувствуется откровенный порог срабатывания, чуть ли не удар. Так, конечно, быть не должно. Надеюсь, систему со временем откалибруют, потому что сейчас она лишь для галочки.

Полностью оцинкованный

На передней панели и дверных картах видны мотивы Мерседесов. Еще одна фишка машины – кнопки открывания дверей вместо рычажков. Последние на экстренный случай сохранены, но убраны вниз, в карманы на дверных картах.

Оцинковка внешних кузовных панелей давно стала нормой. Но в большинстве случаев крыша этого не удостаивается. Мол, повреждений при эксплуатации у нее почти нет, значит, нет и риска коррозии. Это не так: сколы от камней на передней кромке – не редкость.

На Jaecoo J8 оцинкована и крыша тоже. А пятая дверь у кроссовера сделана из пластика, на ней ржавчина не может появиться по определению.

10 подушек безопасности

Jaecoo J8 предлагает электрорегулировку рулевой колонки, регулировку подушки сиденья водителя по длине, оттоманку (подставку для ног) для пассажира и массажеры для сидящих спереди. Из 14 динамиков аудиосистемы два встроены в подголовник водителя.

Jaecoo необычайно щедр на системы пассивной безопасности. Подушек безопасности здесь 10 штук. Шесть стандартных: передние, передние боковые и шторки безопасности. Еще две – задние боковые. Они защищают ребра сидящих на втором ряду пассажиров в случае бокового удара. Девятая – коленная, для водителя. Десятая – центральная, раскрывающаяся между водителем и передним пассажиром. Она защищает от столкновения людей между собой после основного удара, что снижает вероятность дополнительных травм.

Вывод

В максимальной комплектации, в которой доступны все фишки, Jaecoo J8 стоит 5,1 млн рублей. Дорого! Но другие навороченные «китайцы» – Exeed VX и Tank 500 – дороже на миллион-два. Остается дождаться Chery Tiggo 9 и посмотреть, какое место в ценовой иерархии займет он.

Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч.