Стало известно, когда начнется выпуск новой Lada Iskra

Производство Lada Iskra в трех версиях стартует в апреле 2025 года

Модель Lada Iskra, построенная на новой архитектуре, встанет на конвейер в трех версиях: седан, универсал и кросс-версия. Начало выпуска новинки запланировано на апрель текущего года.

Автомобиль получит два типа силовых установок: бензиновый мотор на 1,6 л мощностью 90 л. с. в связке с 5-ступенчатой МКП, двигатель мощностью 106 л. с. такого же объема. В паре с последним может работать 6-ступенчатая МКП или АКП.

Сейчас новинка проходит финальный цикл испытаний.

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Источник: ТАСС