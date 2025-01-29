Стало известно, когда начнется выпуск новой Lada Iskra
Производство Lada Iskra в трех версиях стартует в апреле 2025 года
Модель Lada Iskra, построенная на новой архитектуре, встанет на конвейер в трех версиях: седан, универсал и кросс-версия. Начало выпуска новинки запланировано на апрель текущего года.
Автомобиль получит два типа силовых установок: бензиновый мотор на 1,6 л мощностью 90 л. с. в связке с 5-ступенчатой МКП, двигатель мощностью 106 л. с. такого же объема. В паре с последним может работать 6-ступенчатая МКП или АКП.
Сейчас новинка проходит финальный цикл испытаний.
Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ТАСС
Фото:Depositphotos
45
29.01.2025
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1
Отзывы о LADA Iskra
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!