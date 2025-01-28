Эти семейные автомобили россияне покупают чаще всего

«Авилон» перечислил топ-3 самых популярных семейных авто среди россиян

По итогам прошедшего года в России семейные пары с детьми стали чаще покупать новые модели китайских автомобилей, сказано в исследовании аналитического центра АГ «Авилон». Лидером продаж среди китайских моделей стал кроссовер Haval Jolion. Это практичный и надежный современный автомобиль. Уточняется, что до 75% всех продаж модели пришлось на семейные пары с детьми.

Haval Jolion

Вторым по популярности стал кроссовер Geely Monjaro (71% продаж семейным парам). Третье место занял Chery Tiggo 7 с показателем в 68% продаж. Автомобиль выделяется комфортным салоном, вместительностью и доступной ценой.

Самыми популярными семейными машинами, которые завезли по параллельным каналам, стали Lixiang 7 и 9, BMW X5 и X7, Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLS.

Geely Monjaro

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

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Источник: «Газета.Ru»