Эти семейные автомобили россияне покупают чаще всего
По итогам прошедшего года в России семейные пары с детьми стали чаще покупать новые модели китайских автомобилей, сказано в исследовании аналитического центра АГ «Авилон». Лидером продаж среди китайских моделей стал кроссовер Haval Jolion. Это практичный и надежный современный автомобиль. Уточняется, что до 75% всех продаж модели пришлось на семейные пары с детьми.
Вторым по популярности стал кроссовер Geely Monjaro (71% продаж семейным парам). Третье место занял Chery Tiggo 7 с показателем в 68% продаж. Автомобиль выделяется комфортным салоном, вместительностью и доступной ценой.
Самыми популярными семейными машинами, которые завезли по параллельным каналам, стали Lixiang 7 и 9, BMW X5 и X7, Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLS.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.
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Источник: «Газета.Ru»