Названы сроки начала продаж новой версии Нивы

АВТОВАЗ: продажи Lada Niva Sport стартуют ближе к середине 2025 года

Недавно АВТОВАЗ презентовал спортивную версию Lada Niva в серийной спецификации. По данным «Известий», продажи автомобиля могут начаться в середине 2025 года. Ведущий инженер-конструктор подразделения «Лада Спорт» Константин Гыстаров отметил, что продажи стартуют «ближе к середине этого года, чем к его концу».

Уточняется, что стоимость внедорожника пока не установлена, АВТОВАЗ занимается ее формированием.

Lada Niva Sport

Lada Niva Sport оснащается продольно расположенным мотором объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 151 Нм, а также модернизированной трансмиссией, в которой применены усиленные шестерни пятой передачи, однорычажный привод раздаточной коробки, усиленный картер сцепления. Спортивную версию Нивы выделяет оригинальная обшивка салона.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: «Известия»