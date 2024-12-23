Двигатель, коробка, подвеска: все изменения на Lada Niva Sport

Стартовало промышленное производство новой трехдверной Lada Niva Sport

АВТОВАЗ (его дочерняя структура Lada Sport) начал промышленное производство Lada Niva Sport.

Lada Niva Sport

Это трехдверная версия Нивы, которая отличается спортивными настройками подвески и тормозов и мотором (от Lada Granta Sport) 1.6 16V (122 л.с., 151 Н.м при 5000 об/мин).

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, двигатель, который на Granta стоит поперечно, в Niva Sport развернут и установлен продольно. Кроме того, изменена подвеска: сзади заменена классическая тяга Панара, и вместо нее четыре поперечные штанги, что позволило устранить сдергивание заднего моста на крутых поворотах.

Таким образом, удалось избежать характерных для короткобазных автомобилей с классической подвеской сдвигов при входе в повороты, особенно в условиях отсутствия системы стабилизации. Колеса теперь ходят гораздо ровнее, без вертикальных сносов. Дисковые тормоза – на всех колесах.

Lada Niva Sport

Также подразделение Lada Sport доработало селективную коробку передач, улучшив ее работу: она стала меньше гудеть, вибрировать, передачи легче переключаются. Это было сделано с учетом двигателя в 122 л.с., трансмиссию настроили более точно под новые требования. Применены усиленные шестерни пятой передачи, усилен картер сцепления, применен однорычажный привод раздаточной коробки, изменена карта селективной сборки.

Lada Niva Sport

Интерьер автомобиля выполнен в контрастном гоночном стиле.

Технологии производства Niva Sport предусматривают поставку окрашенного кузова с АВТОВАЗа на конвейер «Лада Спорт» и дальнейшую индивидуальную сборку.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Насколько я знаю, эти нововведения в перспективе частично будут распространены и на обычные Нивы, с базовым мотором.

Инженеры поменяли даже угол установки рулевой колонки – на Ниве она немножко смещена относительно центра сидений, теперь ее поставили в правильное положение.

Таким образом, произведено много работ, которые глазом не видны, но делают автомобиль удобнее.

Это то, что касается Нивы Спорт, на базовую Ниву будет установлен восьмиклапанный мотор 1,8 л, который сделали из 1,7 л, чуть увеличив рабочий объем. Этот мотор будут ставить как на Тревел (пятидверку), так и на трехдверную Ниву (Легенд). То есть, на все Нивы с мотором мощностью 90 л.с., но крутящий момент будет более высокий.

В продажу Нива Спорт пойдет в 2025 году.

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Источник: АВТОВАЗ и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram