Дилеры продолжают продавать новые автомобили Kia
В РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей
В России дилеры продолжают продавать новые Kia Soul отечественной сборки. Уточняется, что автомобили без пробега, но 2022 года выпуска.
Kia Soul
Дилер предлагает переднеприводный кроссовер в комплектации Prestige с бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с, работающим в паре с 6-ступенчатой АКП. Стоимость кроссовера 3,1 млн рублей.
Интерьер Kia Soul
Продажи Kia Soul третьего поколения начались в России летом 2019 года. Выпуск данного автомобиля по полному циклу (сварка, окраска, сборка) был налажен на заводе «АВТОТОР» в Калининграде с ноября 2019 года.
Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Tarantas.news
Фото:Kia
16.02.2025
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Kia Soul (5)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Недостатки:
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Комментарий:
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.
+14