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Дилеры продолжают продавать новые автомобили Kia

В РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей

В России дилеры продолжают продавать новые Kia Soul отечественной сборки. Уточняется, что автомобили без пробега, но 2022 года выпуска.

Kia Soul
Kia Soul

Дилер предлагает переднеприводный кроссовер в комплектации Prestige с бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с, работающим в паре с 6-ступенчатой АКП. Стоимость кроссовера 3,1 млн рублей.

Интерьер Kia Soul
Интерьер Kia Soul

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Продажи Kia Soul третьего поколения начались в России летом 2019 года. Выпуск данного автомобиля по полному циклу (сварка, окраска, сборка) был налажен на заводе «АВТОТОР» в Калининграде с ноября 2019 года.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: Tarantas.news

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
16.02.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Soul (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Недостатки:
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Комментарий:
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.
+14