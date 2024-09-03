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Дилеры продолжают торговать новыми Kia

Новые кроссоверы Kia Soul калининградской сборки до сих пор поступают дилерам

В РФ в продаже до сих пор в небольшом количестве есть новые кроссоверы Kia Soul 2022 года, выпущенные в России. Стоят они практически столько же, сколько более свежие экземпляры 2024 года, ввезенные по параимпорту.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

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Сотрудник одного из автосалонов пояснил, что эти автомобили собраны из оставшихся на предприятии кузовов с VIN-номером. Год выпуска – 2022. Машины абсолютно новые, на них распространяется официальная гарантия.

KIA Soul
KIA Soul

Kia Soul собирали по технологии полного цикла на калининградском заводе «Автотор» с конца 2019 года. Сейчас машина в комплектации Prestige с 1,6-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой АКП стоит 2 284 900 руб. Кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным мотором в комплектации Luxe предлагается по цене 3 090 000 руб., но за оформление кредита можно получить скидку в 450 тыс. рублей, а за трейд-ин – 150 тыс.

KIA Soul
KIA Soul

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:KIA
Количество просмотров 39026
03.09.2024
Фото:KIA
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Отзывы о Kia Soul ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Недостатки:
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Комментарий:
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.
+14