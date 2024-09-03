Дилеры продолжают торговать новыми Kia
В РФ в продаже до сих пор в небольшом количестве есть новые кроссоверы Kia Soul 2022 года, выпущенные в России. Стоят они практически столько же, сколько более свежие экземпляры 2024 года, ввезенные по параимпорту.
Сотрудник одного из автосалонов пояснил, что эти автомобили собраны из оставшихся на предприятии кузовов с VIN-номером. Год выпуска – 2022. Машины абсолютно новые, на них распространяется официальная гарантия.
Kia Soul собирали по технологии полного цикла на калининградском заводе «Автотор» с конца 2019 года. Сейчас машина в комплектации Prestige с 1,6-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой АКП стоит 2 284 900 руб. Кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным мотором в комплектации Luxe предлагается по цене 3 090 000 руб., но за оформление кредита можно получить скидку в 450 тыс. рублей, а за трейд-ин – 150 тыс.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru