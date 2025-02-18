Популярные в России иномарки за три года подорожали на 42%

Средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris в РФ выросла на 42% с 2021 года

В России за последние годы значительно подорожали популярные иномарки. Средняя цена трехлетних моделей Kia и Hyundai, таких как Rio и Solaris, на конец 2024 - начало 2025 года составила около 1,7 млн рублей, что на 42% выше, чем в 2021 году, когда эти автомобили только появились на рынке. Об этом сообщили аналитики «Авто.ру Оценка».

Однако, даже несмотря на рост цен, утверждать, что эти машины не потеряли в стоимости, было бы неверно. В 2021 году стоимость таких автомобилей составляла около 1,2 миллиона рублей, но с учетом инфляции покупательская способность этих денег в 2025 году стала эквивалентна 2,1 млн рублей.

По информации агентства «Автостат», в 2024 году модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми продаваемыми иномарками с пробегом на российском рынке.

В 2021 году эти седаны также входили в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России, с результатами 82,9 тысячи и 61 тысяча проданных машин соответственно, уступая только моделям Lada Vesta и Granta (113,7 тысячи и 111,4 тысячи авто соответственно). Кроссовер Hyundai Creta (68 тысяч машин) тогда располагался на четвертом месте рейтинга.

Между тем, запасы популярных до 2022 года новых автомобилей моделей Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Duster, VW Polo и Skoda Rapid в России практически исчерпаны, дилеры распродали остатки.

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Источник: РИА Новости