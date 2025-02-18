Популярный «кореец» на вторичке — добротный и недорогой в содержании

Эксперт Зиновьев рассказал, почему стоит выбрать Kia Rio IV с пробегом

Kia Rio четвертого поколения (2017–2022 годы выпуска) – это качественный и надежный автомобиль, который не требует больших затрат на обслуживание и хорошо оснащен для своего класса, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Багажник у машины достаточно вместительный – по данным завода, его объем составляет 480 л, а по замерам «За рулем» – 420 л, что тоже вполне неплохо.

Автомобиль оснащен двумя (на выбор) атмосферными двигателями – 1.4 и 1.6, которые в лучшую сторону отличаются от тех, что ставили на модели третьего поколения.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Младший мотор G4LC 1.4 (100 л. с.) – нового семейства Kappa: появились гидрокомпенсаторы, впускной трубопровод изменяемой длины, фазорегуляторов стало два. Самое главное – внедрили масляные форсунки охлаждения поршней и отодвинули нейтрализатор подальше от цилиндров.

Старший G4FG 1.6 (123 л. с.) – глубокая модернизация мотора G4FC старого семейства Gamma. Добавили фазорегулятор на выпуске, поменяли впускной трубопровод, улучшили систему циркуляции масла.

Массовой болезнью прежних моторов были задиры, в том числе из-за разрушенного нейтрализатора. На новых она проявляется намного реже.

Оба мотора шумные, с обилием «рабочих» звуков, но надежные и ходят 250-300 тысяч км.

Несмотря на наличие двух коробок передач, на вторичном рынке, в основном, встречаются автомобили с механикой – 6-ступенчатой M6CF1, которая является улучшенной версией прежней 5-ступенчатой. Ресурс такой МКП составляет более 250 тысяч км.

Если повезет найти модель с 6-ступенчатым автоматом A6GF1, то он отличается высокой надежностью 0 при аккуратной эксплуатации и регулярной замене масла его срок службы дотянет до 250 тысяч км.

Однако у Kia Rio есть и свои недостатки – подробнее о них можно узнать в этой статье.