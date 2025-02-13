Мотор ходит 300 тыс. км, очень надежный автомат — а что не так с этим авто?

Эксперт Зиновьев рвччувзвл о плюсах и минусах Kia Rio IV (2017–2022)

«Четвертый» Rio в российской версии (индекс FB) и «второй» Hyundai Solaris (клон седана Rio) вышли в свет почти одновременно. Solaris остался только в формате седана, у Rio – седан и пятидверный хэтчбек. Предлагали также приподнятую версию хэтчбека – Rio X‑line: клиренс 170 мм против базовых 160 мм. В 2019 году клиренс нарастили до 185 мм, а позже переименовали кросс-хэтч в Rio X. «Кроссовая» вариация на вторичке стабильно дороже остальных.

Kia Rio четвертого поколения (2017–2022 годы выпуска)

Рестайлинг 2020 года: косметические изменения, частичное обновление электроники.

Достоинства

Добротная и надежная машина.

Недорога в содержании.

Для «бюджетника» хорошо оснащена.

Недостатки

Слабая шумоизоляция.

Тесноват задний ряд.

Багажник седана, как полагает завод, вмещает 480 л., по замерам «Зв рулем» получилось 420 л. У хэтчбека заявлено 325 л, что почти совпадает с нашими замерами. Прекрасные объемы для машин этого размера.

Моторы

Оба двигателя – атмосферные, с распределенным впрыском, алюминиевыми блоками с чугунными гильзами, цепным приводом ГРМ. При сохранении общей геометрии серьезно отличаются от тех, что стояли на «третьем» Rio.

Младший мотор G4LC 1.4 (100 л. с.) – нового семейства Kappa: появились гидрокомпенсаторы, впускной трубопровод изменяемой длины, фазорегуляторов стало два. Самое главное – внедрили масляные форсунки охлаждения поршней и отодвинули нейтрализатор подальше от цилиндров.

Старший G4FG 1.6 (123 л. с.) – глубокая модернизация мотора G4FC старого семейства Gamma. Добавили фазорегулятор на выпуске, поменяли впускной трубопровод, улучшили систему циркуляции масла.

Массовой болезнью прежних моторов были задиры, в том числе из-за разрушенного нейтрализатора. На новых она проявляется намного реже. Хотя за состоянием нейтрализатора всё равно надо следить – сдается он после 60–70 тысяч км, а при скверном топливе и раньше.

Проблема раннего растяжения цепи ГРМ осталась – у слишком активных водителей она может возникнуть после 100 тысяч км.

Оба мотора шумные, с обилием «рабочих» звуков, но надежные и ходят 250–300 тысяч км.

Коробки передач

Оба мотора сочетаются с МКП и АКП, причем машин с автоматом на вторичке в четыре раза больше.

В ходу осталась только одна «механика» – шестиступенчатая M6CF1, и она лучше прежней пятиступенчатой. С возрастом развиваются течи сальников, на пробегах под 200 тысяч км начинают гудеть подшипники, ресурс свыше 250 тысяч.

Благополучный шестиступенчатый автомат A6GF1 на «четвертом» Rio дружит с обоими моторами (при 1.4 раньше была четырехступка). После всех модернизаций сохранил простую конструкцию и чрезвычайно надежен – при бережных режимах работы и регулярной замене масла ­служит 250 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Подвеска жесткая, но очень жизнестойкая: на нормальных дорогах все элементы служат свыше 100 тысяч км.

В тормозной системе на части ранних машин проявилась грыжа передних армированных шлангов – за ними надо присматривать.

В рулевой системе слабое звено – подшипники рулевого вала. Если при вращении слышно некое шуршание, готовьтесь менять всю колонку, по регламенту она ремонту не подлежит.

Иные поломки сводятся к сбоям и отказам электронных систем и отдельных датчиков – часто по причине расшатанных разъемов.

Слабое ЛКП и лобовое стекло, тонкий металл кузова, простецкий пластик салона – неизбежные свойства «бюджетника», с этим надо смириться.

Euro NCAP: тест проводили для европейской модификации (индекс UB). Машина в версии «стандарт» – три звезды, с пакетом Safety Pack – четыре звездв.

Самое массовое предложение на вторичке: Rio 1.6 АКП

Оптимальный выбор: любой вариант

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