Задиры в цилиндрах и другие проблемы Kia Rio

Эксперт «За рулем» рассказал о слабых местах Kia Rio 2011-2017 годов

Больше половины всех Rio на вторичном рынке – модель именно третьего поколения (индекс QB), проданная у нас рекордным для иномарок тиражом. Слывет неприхотливой и жизнестойкой машиной, несмотря на «бюджетный» подход к конструкции и оснащению.

Третье поколение Kia Rio собирали в Санкт-Петербурге – седан и пятидверный хэтчбек. Двигатели в сборе привозили из Китая. Различные огрехи сборки встречались на ранних машинах, затем жалобы на них поступали все реже и реже.

Так оно и есть: корейцы создали удачную вещь. Но, само собой, определенные слабости у Rio есть. Основная часть поломок проявляется при больших пробегах – за 200 тысяч км – неизбежность, обусловленная естественным износом. Особый интерес представляют системные неисправности на пробегах менее 100 тысяч км. Вот на них и сосредоточимся.

Двигатели Kia Rio

Распределенный впрыск, фазорегулятор на впуске. Блок алюминиевый с чугунными гильзами. Формально ремонту не подлежит, но перегильзовку у нас делают, хотя результаты ее не дают гарантий.

Самая болезненная тема у Hyundai и Kia – моторы. Виной этому склонности к образованию задиров в цилиндрах.

Косвенно завод проблему признавал, так как при последующих модернизациях вводил изменения, направленные на улучшение смазки и охлаждения цилиндров. По оценкам, на девяти из десяти моторах задиры в критической форме не проявлялись. Из чего можно сделать вывод, что не конструкция как таковая виновата, а кто-то (что-то) другой.

Чаще всего в образовании задиров обвиняют керамическую крошку из нейтрализатора, которую засасывает в камеру сгорания.

Но не надо забывать, что нейтрализатор нужно менять вовремя. Также к задирам может приводить несоблюдение интервала замены масла (в идеале – не реже 10 тысяч км). Кроме того, двигатели не любят нагрузки без должного прогрева.

У таксистов эти же моторы успешно ходят по 300-400 тысяч км.

Впрочем, к каталитическим нейтрализаторам того периода действительно есть вопросы. Ресурс их был весьма нестабилен. Но и тут, может быть, дело не в них самих, а в применяемом топливе.

Двигатели приемлют АИ-92, а качество его у нас обеспечено не везде и не всегда. Плохое же топливо ускоряет процессы разрушения. Оптимален АИ-95.

В остальном двигатели G4FA 1.4 (107 л.с.) и G4FC 1.6 (123 л.с.) благополучны и надежны. Конструктивно эти моторы очень близки.

Не самый стойкий цепной привод ГРМ – может растянуться к 100-120 тысячам км, но на большинстве машин живет намного дольше. Рано могут сдаться катушки зажигания на моторе 1.4.

Нет гидрокомпенсаторов, поэтому периодически надо регулировать зазоры. Высокий угар масла проявляется при задирах или является чисто возрастным явлением, после 150-200 тысяч км – из-за закоксовки поршневых колец.

Подстраховаться от покупки мотора с задирами помогает эндоскопия.

Трансмиссии Kia Rio

В конструкции автоматов применены наработки Mitsubishi. Четырехступенчатый A4CF1 прямо происходит от японского аналога. Болезненных коробок у Rio нет.

Механические коробки служат без особых нареканий. Пятиступенчатой M5CF1 приписывают недостаточный ресурс подшипников и шестерен.

Шестиступенчатая M6CF1 крепче по железу и служит, в среднем, дольше, но у нее раньше и чаще появляются течи. В реальности жалобы владельцев на МКП единичны – обе коробки спокойно ходят 180-220 тысяч, многие – свыше 250 тысяч км. Жизнь сцепления зависит от навыков хозяина и режимов эксплуатации.

Кстати, в обоих МКП рекомендовано менять масло каждые 100-120 тысяч км пробега, о чем у нас мало кто вспоминает, а потом сетуют на подшипники.

Гидроавтоматы – тоже из числа благополучных, но при условии регулярной замены масла каждые 60 тысяч км.

До 2015 года применяли четырехступенчатый A4CF1 – простой, неприхотливый и очень живучий. Слабых мест не выявлено. Шестиступенчатый A6GF1 появился в 2014 году при моторе 1.6. Он более требователен к чистоте масла и хуже переносит пробуксовки, в остальном столь же надежен.

Ресурс автоматов уходит за 250-300 тысяч км. Необходимость переборки с заменой фрикционов, накладок, фильтров и втулок назревает к 180-200 тысячам км.

Подвеска Kia Rio

В широком смысле ходовая часть и механизмы рулевого управления – расходники. Износ их во многом зависит от манеры езды владельца и состояния дорог. Если постоянно носиться со скоростью 90 км/ч по «трясучке», втулка рулевой рейки и ступичные подшипники сдадутся после 10-30 тысяч км.

Подвеска Rio, в целом не, славится выдающейся стойкостью, но случаи выхода из строя чего-нибудь до пробега 50 тысяч км крайне редки. Как ни странно, долговечны даже стойки-втулки стабилизатора. Мало служат только пыльники ШРУСов и шаровых опор.

Исключением в рулевой системе был карданный шарнир вала – на ранних машинах его часто меняли по гарантии. Позже изменили конструкцию и проблема исчезла.

В большинстве случаев перетряска ходовой требуется при пробегах в диапазоне 90-120 тысяч км – то есть, примерно как у всех. Но есть и машины, у которых первое вмешательство состоялось на 180 тысячах км.

Тормозные колодки и диски первичной комплектации выдерживали 80-100 тысяч км пробега и более. Далее все зависит от того, на что их заменили.

Прочие неисправности Kia Rio

Облезающую оплетку руля и обрывы контактов обогрева сидений вряд ли можно считать болезнями, да и встречаются они ныне на большинстве недорогих моделей.

Системных серьезных недомоганий у Rio нет. Можно говорить только о недостатке жизнестойкости некоторых не самых значимых элементов. В их числе: подогрев водительского сиденья, ограничители дверей (скрипят и теряют эффективность после 50 тысяч км), обшивка руля (быстро облезает), моторчик печки (шумит).

На дорестайлинговых машинах иногда трескались зеркала заднего вида при работающем обогреве. В остальном люди жаловались именно что на мелочи, да и проявлялись те не на всех машинах.

Вывод

Для бюджетного автомобиля Kia Rio – прекрасный баланс надежности и стоимости содержания. Чем, видимо, и объясняется популярность модели – на вторичке Rio идет, в среднем, чуть дороже, чем Solaris, который по сути та же машина.

Нарекания владельцев сводятся к потребительским качествам: вопросы к управляемости и жестковатой подвеске, не очень удобным креслам, раздражающим сверчкам в салоне, слабой шумоизоляции, тонкому и не очень стойкому лакокрасочному покрытию.

С другой стороны, все это – типовые признаки любой бюджетной модели. Так что Kia Rio вполне состоятельно выглядит на фоне «японцев», и даже лучше некоторых равных по цене «европейцев», отягощенных роботами и наддувными моторами. Острого дефицита запчастей для Kia Rio сейчас уже нет, а все виды ремонта отлажены, благо машина – массовая.

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