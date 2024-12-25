Эти модели россияне в 2024 году проверяли на вторичке чаще всего – топ-10

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Lada и Hyundai Solaris стали самыми востребованными в РФ на вторичке в 2024 году

Отечественная Lada с пробегом от АВТОВАЗа признана у россиян самым востребованным автомобилем в 2024 году. На эту машину пришлось 13% от всех запросов на рынке, сообщили в пресс-службе сервиса «Автотека».

Отмечается, что количество запросов за год по Ладам выросло на 11,8% – это больше, чем у остальных марок. На втором месте по количеству запросов – корейская Kia с долей 8%. Замыкает топ-3 Hyundai, который совсем немного отстает от Kia – его доля составляет 7,3%. На четвертом и пятом месте расположились Volkswagen (6,8%) и Toyota (6,6%).

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

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Что касается конкретных моделей, то лидером по запросам стал седан Hyundai Solaris – доля 2,7%. Затем идут Kia Rio (2,5%) и Ford Focus (2,4%). Четвертое и пятое место заняли отечественные Lada Granta и Lada Priora – 2,4% и 2,2% от всех запросов соответственно.

Доля Toyota Camry и Volkswagen Polo составляет по 1,9% запросов, Skoda Octavia – 1,6%, также в топ-10 вошли Lada Kalina (доля 1,4%) и Renault Logan (1,3% случаев).

Hyundai Solaris
Kia Rio
Ford Focus
Lada Granta
Lada Priora

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
25.12.2024 
Фото:Depositphotos
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