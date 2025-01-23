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Автоподборщик рассказал, какие проблемы ждут покупателя подержанного Kia Rio

Автоэксперт Бетман перечислил основные проблемы подержанных Kia Rio

Автоподборщик и сооснователь «СтопХлам ЦФО» Никита Бетман выделил несколько ключевых проблем, с которыми могут столкнуться владельцы подержанных автомобилей Kia Rio.

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Моторная линейка Kia Rio состоит из двух основных двигателей: 1,4-литрового G4FA мощностью 107 л.с. и 1,6-литрового G4FC на 123 л.с. С 2014 года с более мощным двигателем стали устанавливать 6-ступенчатую коробку передач, в то время как для модели с 1,4-литровым мотором использовались 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. Правда, начиная с 2017 года четырехдиапазонный автомат уже не устанавливали.

Оба двигателя достаточно надежны, однако и у них есть свои особенности. Например, после 100 тыс. км пробега может возникнуть проблема с каталитическим нейтрализатором, который при разрушении выбрасывает керамические частицы, которые могут повредить цилиндры и привести к образованию задиров. От этого особенно страдают машины, которые заправляли низкокачественным бензином. Также у автомобилей с пробегом больше 100 тыс. км возможны проблемы с цепью ГРМ и ее натяжителем.

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5-ступенчатая механическая коробка передач часто страдает от быстрого износа синхронизаторов, что проявляется в хрусте при включении второй и задней передач, а также трудности при переключении.

Что касается ходовой части, то, по словам Бетмана, серьезных проблем нет, но стоит обращать внимание на пыльники ШРУСов, которые могут повреждаться и вытекать при пробеге около 100 тыс. км.

Амортизаторы, опорные подшипники стоек, а также передние ступичные подшипники тоже требуют замены в этом пробеге. Также часто нуждаются в замене втулки стабилизатора поперечной устойчивости, а рулевые тяги и наконечники могут быстро выходить из строя, особенно при частых поездках по плохим дорогам.

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Автомобили старше семи лет склонны к образованию коррозии в местах соприкосновения пластиковых и металлических элементов.

В завершение Бетман упомянул о некоторых типичных электромеханических проблемах Kia Rio, среди которых наиболее часто встречаются неисправности подогрева передних сидений и наружных зеркал.

Источник: Autonews

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Алексеева Елена
Фото:Kia
Количество просмотров 168
23.01.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.
+1