Появились первые подробности об абсолютно новом Sandero

Хэтчбек Dacia Sandero получит полностью электрический вариант к концу 2027 года

Маленький хэтчбек Dacia Sandero следующего поколения, ставший самым продаваемым автомобилем в Европе в 2024 году, получит полностью электрический вариант к концу 2027 года.

Рендер Dacia Sandero 2027 года показывает электрическое будущее модели

Dacia Sandero стала второй самой продаваемой моделью на европейском рынке в прошлом году, оставив позади такие автомобили, как Volkswagen T-Roc, Fiat 500, Volkswagen Golf и Toyota Yaris. Румынский хэтчбек – это совсем простой, но практичный и надежный автомобиль B-сегмента, который представили еще в 2008 году.

Хотя официально пока ничего не подтверждено, Дени Ле Вот, генеральный директор Dacia, намекнул, что Dacia не откажется от сегмента B с новым Sandero и сохранит его субкомпактные размеры и традиционные пропорции хэтчбека. Чтобы автомобиль выглядел немного старше, последнюю итерацию фирменной решетки радиатора объединят с более высокой и массивной линией пояса, а также более широкими колесными арками, Таким образом, автомобиль получит более кроссоверный вид.

Все Дачии, начиная с 2024 года, будут построены на платформе CMF-B от Renault, а электрические версии будут опираться на соответствующую архитектуру CMF-B EV. То есть, Sandero разделит свою основу с будущими небольшими электромобилями от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, включая новые Renault 4, Renault 5 и Nissan Micra.

Чтобы сохранить доступную цену, для Sandero EV, скорее всего, станут использовать аккумуляторный блок меньшей емкости, чем, скажем, у возрожденного Renault 5. То есть модель будет иметь меньший запас хода и большее время подзарядки, чем у конкурентов, но покупатели должны быть к этому готовы, учитывая бюджетный характер модели.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autonews.com

Рендеры: Motor1