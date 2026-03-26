Бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер

Флагманом автобренда Tenet Plus станет кроссовер L9

Компания Tenet готовится к расширению модельного ряда за счет флагманского внедорожника Tenet Plus L9. Соответствующая заявка на регистрацию товарного знака была подана в Роспатент ООО «Тенет Рус» по 12-му классу МКТУ, который охватывает автомобили.

Если права на обозначение L9 будут оформлены, новинка займет в иерархии бренда позицию выше существующих кроссоверов Tenet Plus L4, L6 и L8, построенных на платформе T1X. Вероятно, автомобиль получит техническую начинку, унифицированную с Chery Tiggo 9 и готовящимся к выходу Tenet T9.

Производство Tenet Plus L9, как и других моделей марки, планируется организовать на мощностях холдинга «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo. В качестве производственных площадок рассматриваются бывший завод Volkswagen в Калужской области, а также предприятия в Санкт-Петербурге (в Сестрорецке и Шушарах).

Ожидается, что новинка, как и другие автомобили Tenet и Tenet Plus, пройдет серьезную адаптацию к российским условиям эксплуатации.

