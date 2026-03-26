По цене айфона: рейтинг самых надежных авто за 250 тысяч рублей

Опубликован обзор самых доступных автомобилей с пробегом в марте 2026-го

В нашей подборке три варианта автомобилей с пробегом за 250 тысяч рублей. Самый интересный вариант, как обычно, в самом конце. Расскажем, к чему быть готовым. И на что нужно обратить особое внимание при осмотре понравившегося экземпляра.

3-е место. Hyundai Accent

Седан Hyundai Accent — когда-то популярный у нас автомобиль, имевший российскую прописку. Сегодня за 250 тысяч рублей можно взять экземпляр 2006-2007 года выпуска.

Практически все автомобили на рынке с атмосферным бензиновым двигателем G4EC рабочим объемом 1,5 л (102 л.с.). Весьма надежный агрегат, и беспокоит он только по мелочам. Например, плавающими оборотами холостого хода. С этим в большинстве случаев придется просто смириться.

Ремень ГРМ требует замены каждые 50 тысяч км, и затягивать с заменой не стоит. При обрыве гнет клапаны. Зазоры в клапанах регулировать не нужно, стоят гидрокомпенсаторы. Но сами они не отличаются большим ресурсом. После 200 тысяч км, скорее всего, потребуют замены.

Пятиступенчатая механика не самая долговечная. Обязательно проверьте четкость переключений — уже после 150 тысяч км растягивается тросовый привод. Также проверьте ее на посторонние шумы. Подшипники редко выхаживают 200 тысяч км.

Классический четырехступенчатый автомат A4AF3 надежнее. Регламент смены масла — каждые 80 000 км, но лучше сократить интервал до 60 тысяч км. Из проблем можно вспомнить довольно нежные подшипники дифференциала, которые очень не любят пробуксовок.

2-е место. Ford Focus II

Среди иностранных автомобилей лучшим вариантом может стать Ford Focus второго поколения. Хотя, иномаркой его назвать сложно — автомобиль выпускался у нас и стал поистине народным. За 250 тысяч можно найти дорестайлинговый Focus 2006-2007 года.

На рынке есть все типы кузова — седан, универсал и трех- и пятидверные хэтчбеки. Лучше всего брать именно хэтч, он дешевле. С высокой долей вероятности попадется автомобиль с базовым атмосферным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 100 л.с.

Хорошей динамики от него не дождешься, зато с надежностью полный порядок. Только нужно не забывать менять ремень ГРМ каждые 80-90 тысяч км. А также не экономить на топливе, чтобы не попасть на замену дорогостоящего бензонасоса.

Пятиступенчатая механическая коробка iB5 не самая крепкая, но с базовым мотором она чувствует себя хорошо. После 150 тысяч могут потребовать замены подшипники дифференциала. Но обычно это происходит у любителей погонять.

Еще надежнее четырехступенчатый автомат 4F27E. Кроме подтекающих сальников, каких-то серьезных проблем нет. Рабочую жидкость в автомате нужно обновлять каждые 70 тысяч км. Хотя этот интервал можно сократить до 50-60 тысяч км в наших условиях эксплуатации. При должном уходе автомат выдерживает 350-400 тысяч км.

1-е место. Лада Приора

Без сомнения, лучший вариант — это наша Лада Приора. За 250 тысяч можно найти относительно свежий автомобиль 2013-2014 года выпуска. На выбор есть несколько двигателей рабочим объемом 1,6 л. Шестнадцатиклапанный агрегат 21126 (98 л.с.) в целом надежен. Только стоит принудительно поменять водяной насос — он редко ходит больше 80 тысяч км, а его заклинивание приведет к обрыву ремня ГРМ.

Вместе с этим двигателем ставилась МКП с тягой в приводе механизма переключения, что плохо сказывается на четкости переключений. Еще одно слабое место — муфта включения первой и второй передачи.

Также встречаются машины с восьмиклапанным двигателем 11186. Чуть ли не единственная слабость у него такая же — водяной насос. Следует также помнить про регулировку зазоров клапанов и своевременную замену ремня ГРМ. Вместе с этим мотором ставилась новая механическая коробка передач 2180 с тросовым механизмом и модернизированными муфтами включения. Она не только заметно четче переключается, но и надежнее в эксплуатации.

Есть на рынке и машины с 106-сильным агрегатом 21127. Первым делом у него стоит проверить состояние системы зажигания. Нередко выходят из строя катушки зажигания. В отличие от восьмиклапанного агрегата, у этого мотора в приводе клапанов используются гидрокомпенсаторы.

Какой автомобиль купить за 250 тысяч рублей?

Даже по цене топового "яблочного" смартфона можно купить автомобиль. И не просто абы какой. Каждый из нашей тройки даже в преклонном возрасте может еще неплохо послужить. Конечно, при одном простом условии — любой, даже изначально бюджетный, автомобиль требует внимания и ухода. Так что при выборе важно обратить внимание не только на машину, но и на ее предыдущего владельца.