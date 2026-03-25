Европейские народные: конкуренты Запорожца из стран социализма

Выяснилось, на чем ездили простые смертные в странах соцлагеря

Как ни насмехайся над «горбатыми» и «ушастыми» Запорожцами, они старательно возили два, а то и три поколения неизбалованных автолюбителей СССР.

И кстати, в 1960-е и даже в начале 1970-х конструктивно были совсем неплохи. А как на их фоне выглядели народные машины иных соцстран?

Лицо эпохи

В 1960-м в Союзе произошло очень важное для автолюбителей, да и всей страны событие: с конвейера завода Коммунар начали сходить заднемоторные Запорожцы. Конструктивно ЗАЗ-965 был вполне современным. Советские специалисты не зря изучили и испытали практически все европейские аналоги.

Немецкий Zwickau P70 с кузовом из дуропласта

ЗАЗ-965 оснастили двигателем V4 рабочим объемом 0,75 л, мощностью 23 л.с., и четырехступенчатой коробкой передач. Автомобиль имел полностью независимые подвески: спереди – на поперечных торсионах, сзади – на пружинах. Салон и багажник, конечно, не поражали простором, но на фоне зарубежных одноклассников были вполне приемлемыми.

Запорожец стал самой доступной советской машиной и неким аналогом народных моделей соцстран.

На каких автомобилях ездили в ГДР

В ГДР сразу после окончания войны делали компакты под именем IFA (Industrieverband Fahrzeugbau – Промышленная ассоциация автомобилестроения) – копии предвоенных DKW. Их концепцию: передний привод, двухцилиндровый двухтактный мотор и подвески на поперечных рессорах – унаследовали и более поздние модели – аналоги нашего «горбатого».

Первый Trabant P50 с мотором мощностью 17 л.с.

В 1955-м в Цвиккау начали выпуск двухдверных седанов AWZ P70, известных также под именем Zwiсkau. Машина сохранила основы довоенной конструкции: мотор остался двухцилиндровым двухтактным рабочим объемом 0,68 л, мощностью 22 л.с., а тормоза – механическими. Автомобиль был максимально прост. Боковые стекла, например, были не подъемные, а сдвижные, а доступ в багажник – из салона.

Кузов представлял собой деревянный каркас, обшитый пластиковыми панелями. В советской прессе этот материал именовали иногда «фенольнопресольформальдегидной смолой» (тест на дикцию!). Но чаще все-таки использовали не очень благозвучный, но легче произносимый термин «дуропласт».

Кстати, технологию этого материала немцы разработали еще перед войной и опробовали на прототипах DKW F9. Во второй половине 1930-х в Германии металл шел, в основном, на нужды военного производства, а спрос на микролитражки оставался высоким. Вот концерн Auto Union и озаботился ­заменителем стали.

Универсал Trabant P60

Дюропласт не был подвержен коррозии. Кстати, пластиками в 1950-е увлеклись несколько автомобильных компаний. AWZ P70 выглядел свежо и современно. Да и по основным характеристикам восточно-германская машина была на вполне приличном по тем временам уровне. Западноевропейские аналоги 1950 х оснащали моторами мощностью 10–20 л.с. и часто тоже – двухтактными.

Trabant

В 1957-м завод в Цвиккау отметил появление советского космического аппарата – искусственного спутника Земли – переименованием своих автомобилей. Trabant P50 (Trabant — спутник) сохранил прежнюю концепцию: переднюю подвеску на поперечной рессоре, передний привод, двухтактный двухцилиндровый мотор. При рабочем объеме 0,5 л агрегат развивал 17 л.с. – на 6 сил меньше будущего ЗАЗ-965.

Но каркас пластикового кузова немецкой машины стал стальным, а тормоза – гидравлическими. В отличие от нашего Запорожца, Trabant делали и с кузовом универсал.

Постепенно мощность немецкого двигателя подняли: сначала до 23 л.с., потом, при рабочем объеме 0,6 л, и до 26 л.с. По этому параметру Trabant вплотную приблизился к ЗАЗ-965А, на который ставили теперь двигатель объемом 0,9 л, мощностью 27 л.с.

Поздний немецкий универсал Trabant 601

В первой половине 1950-х Trabant 600 c 23-сильным мотором в базовой комплектации стоил в ГДР 7850 марок, на 500 марок дороже нашего ЗАЗ-965. А Trabant 600 Kombi продавали и вовсе за 9300 марок.

На модели Trabant 601 1964 года слегка изменили внешность. В середине 1960 х автомобиль выглядел еще вполне прилично. Как и наш ЗАЗ-966, который поначалу оснащали 30-сильным мотором объемом 0,9 л. Но с 1968-го на часть советских машин ставили уже двигатель V4 объемом 1,2 л и мощностью 40 л.с.

Последний Trabant 1,1 с двигателем Volkswagen

Trabant двигатель такой мощности получил лишь в 1990-м, и это был мотор Volkswagen рабочим объемом 1,1 л, мощностью 40 л.с. Таких автомобилей в 1990–1991 годах собрали 39 474 штуки. В те голы и Trabant 601, и наш ЗАЗ-968М смотрелись уже анекдотичной архаикой. Всего в ГДР сделали свыше трех миллионов Трабантов. Больше, кстати, чем ЗАЗ 966 и ЗАЗ 968 вместе взятых.

Чехословакия и Польша

В Чехословакии компакты Aero Minor с передним приводом и двухцилиндровым двигателем делали в 1948-1951 гг. Позднее чехословацкие заводы выпускали только автомобили более высокого класса.

Польская переднеприводная Syrena 101

А в Польше на выставке в Познани в 1955-м представили микролитражку Syrena, названную в честь сирены с герба столицы Польши. Конструктивно автомобиль, выпуск которого под именем Syrena 101 начали в 1957 м, как и восточногерманские машины, был очень похож на предвоенный немецкий DKW.

Подвеска переднеприводной машины тоже на поперечных рессорах. Двухцилиндровый мотор объемом 0,75 л развивал 27 л.с. В этом смысле Syrena была прямым аналогом ЗАЗ-965. Сначала автомобили делали в Варшаве на FSO (Фабрика легковых автомобилей), затем на новом предприятии FSM (Фабрика малолитражных автомобилей) в Бельско-Бяла.

Поздняя Syrena 105

Малолитражки Syrena понемногу модернизировали. С 1966-го на автомобили ставили моторы объемом 0,85 л, мощностью 30 л.с., как на часть ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968. В начале 1970 х двери польских машин стали навешивать на переднюю стойку. Прежде они открывались против хода, как у первого Запорожца. Сделали даже небольшую партию Syrena 105 с трехцилиндровыми 40 сильными немецкими моторами Wartburg. Автомобили Syrena строили до 1983 года.

В Польше Fiat 126 выпускали с 1972 г.

Но с 1972 году в ПНР (Польская Народная Республика) наладили выпуск итальянской, более современной заднемоторной микролитражки Fiat 126P. Автомобиль с 23 сильным двухцилиндровым мотором в Польше прозвали Maluh (малыш, дословно – ребенок, начинающий ходить). Над машинкой подшучивали, придумывали про нее анекдоты, но охотно покупали.

Простой, экономичный, недорогой Fiat 126P был уже, правда, аналогом не Запорожца, а будущей Оки. Кстати ранние переднеприводные прототипы Оки в НАМИ делали на основе заднемоторного польского Фиата. Была даже идея закупать в Польше готовые двухцилиндровые двигатели. Этой затее помешали политические события в Польше начала 1980-х.

Поздний Fiat 126P Biss

В 1981-м в Польше собрали миллионный Polski Fiat 126 Р. Со временем немного меняли отделку кузова и салона. Модернизированный мотор развивал уже 24 л.с., а на последней версии Fiat 126P Biss двигатель объемом 0,7 л выдавал 26 л.с. Микролитражку выпускали до 2000 года.

Maluh, по сути, стал последним заднемоторным автомобилем подобного класса в мире и пережил на конвейере даже ­наш Запорожец-968М. Правда, его первая версия появилась на шесть лет раньше, чем 126-й Fiat.

Югославия и Румыния

Как и польский автопром, промышленность Югославии и Румынии пошла по пути сотрудничества с мощными зарубежными концернами. В том числе в производстве доступных, народных микролитражек.

Югославский Fiat – Zastava 750

Югославия, как и Польша, тесно сотрудничала с концерном Fiat. В 1962 х м на оружейном заводе Сrvena Zastava («Красное знамя») под именем Zastava начали выпуск компактного заднемоторного Fiat 600 – прямого аналога ЗАЗ-965. Именно от этой модели советская микролитражка унаследовала конструкцию кузова. Позднее выпускали версии Zastava 750 и 850 с четырехцилиндровыми моторами мощностью 25 л.с. и 32 л.с. Сначала собирали всего около 1000 автомобилей в год, позднее ежегодное производство превышало 80 тысяч.

Yugo производство завода Crvena Zastava

В 1980 м в Югославии начали выпуск переднеприводного хэтчбека Yugo. Машину создали на основе конструкции Fiat 127 и оснащали моторами объемом 0,9–1,3 л, мощностью 45–65 л.с., четырех-, а потом и пятиступенчатыми коробками передач.

Югославскую микролитражку экспортировали в несколько стран. Язвительные британские журналисты не только осмеивали Yugo, но и присвоили ему титул одного из худших автомобилей рынка Великобритании. При этом с 1985 по 1992 гг. в США продали 141 651 автомобиль! Рекорд пришелся на 1987-й, когда реализовали почти 49 000 машин. Специально для американского рынка сделали даже версию с автоматом. Yugo выпускали до 2008 года – почти три десятилетия.

Румынский Citroen – Oltcit Cl

В 1981-м в Румынии, где по лицензии Renaultделали легковые автомобили Dacia, а также выпускали внедорожники ARO, запустили производство машин класса Таврии ЗАЗ-1102. Трехдверный переднеприводный хэтчбек Oltcit Club сделали совместно с фирмой Citroen и даже продавали во Франции под именем Axel.

Базовый двухцилиндровый мотор воздушного охлаждения развивал 34 л.с. Позднее появились версии с моторами объемом 1,1 л мощностью 57 л.с. и 1,3 л мощностью 62 л.с. Oltcit производили до 1995 года. Спрос на франко-румынскую машину упал. Впрочем, к тому времени подобная участь постигла уже большинство компактов эпохи социализма…