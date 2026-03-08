40 лет на ходу: эталон надежности на тестах «За рулем»

Опубликован ретротест культового двухдверного седана Volvo 242 с мотором 2,3 л

Долой овалы!

Для двух-трех поколений любителей автомобилей Volvo с этим именем ассоциируется именно «двухсотое» семейство. Это классические, если угодно – эталонные Volvo. По мнению многих, настоящий Volvo должен быть именно таким – собранным из кубиков и параллелепипедов.

Волей-неволей в голове крутится строчка поэта Павла Когана: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Когана шведы наверняка не читали. А основы этой стилистики заложили еще семейством Volvo 140, дебютировавшим в 1966 году, и смело перенесли на следующую серию. Но от предка заимствовали лишь философию и общую концепцию угловатого кузова. По инженерии Volvo 240 – другая машина.

«Квадратуру» кузова подчеркивают массивные бамперы, которые в 1974 году, когда стартовало семейство 240, выглядели даже неким стилистическим вызовом. Но шведы знали, что делают. Еще с начала 60‑х годов фирма упорно занималась пассивной безопасностью, и все наработки, которые имела в начале 70‑х, вложила в серийный автомобиль.

Американская реклама семейства Volvo 240/260.

Вызывающие, выпирающие бамперы удовлетворяли тогда самым строгим американским нормам безопасности при столкновении на малых скоростях. А совсем скоро массивные бамперы вошли в моду – их стали делать даже если никаким нормам они не отвечали, как, например, на нашем Москвиче‑2140SL. Кстати, и не ограничивающие обзорность «лестничные» подголовники, тоже знакомые нам по люксовому Москвичу, придумала фирма Volvo.

С угловатым дизайном напрямую связаны и просторный салон, и огромный багажник. Глядя в него, очередной раз убеждаешься в нехитрой истине: какие причудливые фигуры ни вписывай в квадрат, их площадь всегда будет меньше. Даже несмотря на то, что запасное колесо в этой машине не под полом, а по-жигулевски притулилось у левой стенки.

Базовый седан Volvo 244.

Вместительность – одна из отличительных черт Volvo 240. Но ведь автомобиль, с которым меня свела судьба, – особенный. В первую очередь семейство прославилось четырехдверным седаном Volvo 244 и универсалом 245. Но в гамме был и двухдверный седан Volvo 242.

Подобные автомобили этого класса в семидесятые годы обычно представляли собой более демократичные и дешевые версии. Или, напротив, молодежные и даже пижонские. По мне, Volvo 242 в определенной мере совмещает и то, и другое.

ШВЕДСКАЯ СЕМЬЯ Семейство Volvo 240 выпускали в вариантах 242 (двухдверный седан), 244 (четырехдверный седан) и 245 (пяти­дверный универсал). С 1985 года четырех- и пятидверные машины продавали под единым индексом 240. Автомобили классической компоновки оснащали бензиновыми двигателями объемом 1,8–2,3 л и дизелем 2.4, механическими четырех- и пятиступенчатыми коробками передач, трех-, а потом четырехступенчатыми автоматами. Параллельно выпускали более престижные и дорогие автомобили семейства Volvo 260. До 1993 года собрали более 2,8 млн машин семейства 240. Из них до 1983 года – более 245 тысяч двухдверных Volvo 242. Гордость королевства Судьбы Volvo и группы ABBA просто не могли не сойтись. И сейчас делают масштабные модели грузовиков Volvo, на которых в концертные туры возили аппаратуру группы. А в Японии квартет не случайно, конечно, позировал рядом с длиннобазной версией седана Volvo 264. Грузовики Volvo, обслуживавшие концертные туры группы ABBA. Группа ABBA и Volvo 264 в Японии.

Евро-видение

Среди самых известных шведских названий – не только IKEA, но также Volvo и ABBA. Судьба причудливо сводила биографии семейства 240 и знаменитой поп-группы – начиная с того, что именно в 1974 году, когда дебютировала эта модель Volvo, ABBA c композицией Waterloo победила на конкурсе «Евровидение».

Volvo 240 была уже не первой моделью марки, известной во всём мире, включая США. Но успех 240‑х был шире и громче, чем прежде. Автомобили быстро приобрели репутацию солидных, вместительных, надежных, ­безопасных.

Volvo 242. Моду на мощные массивные бамперы породила именно фирма Volvo. Дополнительные фары, особенно популярные в Скандинавии, соответствуют возрасту автомобиля.

Спойлер на этой машине – не «родной», а от версии GT.

Но без огонька. Появилось даже ироничное словосочетание volvo driver: почтенный пенсионер или домохозяйка, которые со скоростью 30 миль в час везут детей в школу, а потом столь же неспешно отправляются в супермаркет.

Фирма, как могла, боролась с такой репутацией. И двухдверная модель 242 в этом помогала. Такие автомобили отправили даже на чемпионат Европы по кольцевым гонкам. А в серию запустили версии с улучшенной отделкой, позднее и с двигателем рабочим объемом 2,3 л с турбонаддувом мощностью до 182 л. с.

Колеса – современные, но такие же считались много лет назад культовыми.

