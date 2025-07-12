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Шведы снова изобрели ремень безопасности

В адаптивных ремнях безопасности Volvo заложено 11 разных сценариев срабатывания

Шведы из Volvo представили новую конструкцию ремня безопасности, которую назвали «первой в мире». Ее особенность – в адаптивном срабатывании в зависимости от разных параметров.

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Компания давно известна как один из мировых лидеров в сфере автомобильной безопасности. При разработке системы проанализировали огромный объем собранных данных, который копили около полувека – о 80 тысячах пострадавших в ДТП водителей и пассажиров.

Вывод: ремням безопасности требуется как можно больше сценариев работы для максимальной защиты седоков.

Адаптивный ремень безопасности от Volvo
Адаптивный ремень безопасности от Volvo
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В Volvo стали учитывать направление и силу удара, массу и комплекцию пассажиров, положение сиденья и другие параметры.

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На сегодня в систему заложено 11 различных сценариев срабатывания. Например, чем тяжелее человек, тем сильнее станет «тормозить» его механизм ремня. В будущем вариаций станет больше, причем новые станут закачиваться дистанционно, в рамках плановых обновлений программного обеспечения машины.

Серийное внедрение обещают начать в 2026 году с электрического кроссовера Volvo EX60. Разработка особенно важна в свете грядущего прихода беспилотников. В них водитель и пассажиры могут сидеть совсем не так, как в обычных машинах, или даже лежать. Стандартные ремни не смогут обеспечить их безопасность.

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Милешкин Кирилл
Фото:Volvo
Количество просмотров 11
12.07.2025 
Фото:Volvo
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