«Вольво-драйвер» — за что любили Volvo 240 и над чем подшучивали

Эксперт Канунников рассказал о необычных особенностях Volvo семейства 240

Ни у одной Volvo нет столько поклонников, как у машин семейства 240. И не только потому, что его выпускали почти 20 лет и сделали почти 3 млн автомобилей. Главное: для двух, а то и трех поколений автомобилистов по всему миру имя Volvo в первую очередь ассоциируется именно с этим семейством.

Дизайн Volvo 240 – под прямыми углами

Семейство 240 появилось в 1974 году и стало прямым продолжением предыдущего Volvo 140. Однако при сохранении общей концепции и основных принципов стилистики 240-я была совершенно новой машиной: по подвеске, тормозам, рулевому управлению, да и по набору двигателей и коробок передач.

Классический (а если угодно, эталонный) Volvo – это именно 240-й.

Фирменный дизайн по-прежнему подразумевал кузов, собранный словно из кубиков и кирпичиков. Именно это семейство окончательно утвердило в общественном сознании формулу: Volvo – это что-то солидное, внушительное и прямоугольное. И, конечно, безопасное. Этому вопросу фирма еще с 1960-х годов уделяла особое внимание.

Вот и массивные бамперы с черными накладками, разумеется, – дань безопасности. Утвердить такую стилистику в начале 1970-х годов со стороны шведов было даже смелостью. Такие бамперы не только позволили автомобилю соответствовать нормам США по пассивной безопасности, но даже стали модными! Похожие стали делать многие компании.

Конечно, Volvo этого семейства – в первую очередь, седан 244 и универсал 245. До 1984 года выпускали и двухдверный седан – поначалу под именем Volvo 242. Позднее все модификации продавали под единым индексом 240.

Двигатели Volvo 240

Автомобили семейства 240 и 260 оснащали разными двигателями: от скромных «четверок» (четырехцилиндровых) до солидных «шестерок» (шестицилиндровых). Более дорогие автомобили семейства 260 – все-таки иная история. А для Volvo 240 основными были агрегаты объемом 2 л и 2,1 л. Позднее специально для некоторых стран с жестким налоговым законодательством на машины ставили мотор 1,8 л. Ну а топовым бензиновым на 240-х стал двигатель объемом 2,3 л.

На этом Volvo 240 установлен двигатель объемом 2,3 л мощностью 110 л.с.

Поначалу бензиновые двигатели оснащали карбюраторами. Позднее – системой впрыска топлива. На Volvo 242 из нашего видео установлен мотор 2,3 л с впрыском КЕ-Jetronik. В разных вариантах такой двигатель выдавал до 140 л.с. По нынешним меркам для такой машины это совсем немного. По тем временам – солидно.

В салоне – полный набор того, что было в арсенале Volvo семейства 240. Ну или почти полный.

Удобные сиденья – с плавной регулировкой спинки и даже поясничного подпора.

Стеклоподъемники – электрические.

Огромный бокс между креслами.

Панель приборов – с дополнительными циферблатами. Помимо основной панели со спидометром, часами, датчиками температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, здесь есть тахометр, манометр системы смазки и даже указатель температуры масла, вольтметр и эконометр.

Салон Volvo 240 в почти топовой комплектации. Нет лишь кондиционера.

А вот кондиционера в этой машине нет. В те годы в Европе, тем более в прохладной Швеции, это устройство необходимым не считали. Кондиционеры ставили, в основном, на машины для американского рынка.

Панель приборов этого Volvo 240 – опционная, с огромным набором приборов.

Volvo для домохозяек

У Volvo 240 быстро сложилась прочная репутация солидного, вместительного, семейного автомобиля. Но без огонька. В США остряки придумали термин «Вольво-драйвер». Собирательный портрет – домохозяйка, которая со скоростью 30 миль в час везет в школу детей, а потом столь же неспешно следует в супермаркет.

Фирма, как могла, боролась с такой репутацией. Тем более, имея в модельном ряду двухдверную машину.

В 1980-е годы европейские дилеры при поддержке фирмы создали гоночную команду – Volvo 242 с наддувным двигателем участвовали в чемпионате Европы по кольцевым гонкам. А в 1985 году итальянец Бранкателли даже стал чемпионом.

С 2,3-литровым мотором эта 242-я – совсем не скучный и не медленный, по меркам тех лет, автомобиль. Его трехступенчатый автомат работает исправно и ему нет сносу.

У Volvo 240 продвинутые подвески. Спереди – Mc Pherson, сзади – зависимая с жестким мостом, но пружинная и со стабилизатором. Тормоза – дисковые на всех колесах даже в базовой комплектации.

Объемы производства Volvo 240

Всего собрали за десять лет более 245 тысяч двухдверных Volvo этого семейства. Для автомобилей подобного класса – совсем немало. А всего машин семейства 240 до 1993 года сделали свыше 2,8 млн.

Понимаю поклонников Volvo 240: в этой машине действительно есть некое своеобразное обаяние – гармоничное сочетание скромной элегантности с добротностью, практичностью и прочностью. А еще с ней не скучно: не так уж часто, кстати, встречающееся сегодня сочетание.

3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»: эксперт Виноградов назвал топ-3 полноприводных машин по цене 1,8 млн рублей.