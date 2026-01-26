#
Интерьер Skoda Karoq
26 января
В России начали продавать новый дешевый кроссовер Skoda: называем цены
В РФ возобновили продажи новых кроссоверов...
Рост продаж авто
26 января
Мировой авторынок продолжил рост в 2025 году
Мировой авторынок в 2025 году вырос на 4%
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
26 января
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено в...

3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»

Эксперт Виноградов назвал топ-3 полноприводных машин по цене 1,8 млн рублей

Недавнее обновление принесло Ладе Ниве Тревел новый мотор, светодиодные фары и другие новшества. Цена тоже подросла, и самая дорогая версия обновленного внедорожника стоит почти 1,8 миллиона рублей.

Сумма большая. Но найти сегодня за эти деньги другой полноприводник нереально. Если говорить о новых автомобилях. Но на вторичном рынке выбрать есть из чего. В нашей подборке три отличных полноприводника, которые обладают очень приличной проходимостью.

3-е место – Subaru Forester IV

По цене новой Нивы Тревел можно найти неплохой кроссовер с раллийной родословной. Это, конечно же, Subaru Forester четвертого поколения 2015-2016 годов выпуска (индекс SJ). Симметричный полный привод, оппозитные двигатели – все это давно стало фирменными особенностями Subaru.

Толщина краски Subaru Forester – не самая сильная сторона Subaru. Декор не отличается долговечностью.
Толщина краски Subaru Forester – не самая сильная сторона Subaru. Декор не отличается долговечностью.

С большей долей вероятности попадется версия с двухлитровым двигателем FB20B (150 л.с.). Форестеры с двигателем 2.5 встречаются реже, и они дороже. Двигатель обладает некоторыми врожденными недостатками, но на надежности они не сказываются. Например, уже с первых километров может присутствовать масложор.

Также оппозитник весьма чувствителен к перегреву – нужно постоянно следить за состоянием радиаторов. Внимательно подбирайте моторное масло, иначе быстро выйдут из строя фазорегуляторы. Из-за сбоев в работе электронного дросселя могут немного плавать холостые обороты.

Салон Subaru Forester может показаться слишком простым, а материалы начинают вытираться уже после 100 тысяч км пробега.
Салон Subaru Forester может показаться слишком простым, а материалы начинают вытираться уже после 100 тысяч км пробега.

Вариатор Lineatronic TR580 надежен. Он неплохо переносит пробуксовки и повышенные нагрузки. Но, как и любой CVT, требователен к чистоте рабочей жидкости.

2-е место – Land Rover Freelander II

За 1,7 миллиона рублей можно подыскать Freelander второго поколения 2013-2014 годов выпуска. Кроссовер от легендарного бренда прекрасно чувствует себя на бездорожье.

Качество краски Land Rover Freelander высокое, а металл оцинкован (кроме капота, который сделан из алюминия). Если есть коррозия, то, скорее всего, был ремонт после ДТП.
Качество краски Land Rover Freelander высокое, а металл оцинкован (кроме капота, который сделан из алюминия). Если есть коррозия, то, скорее всего, был ремонт после ДТП.

Из всей гаммы двигателей лучше всего выбирать дизельный. Турбодизель объемом 2,2 литра имеет мощность 150 л.с. Работает он вместе с шестиступенчатым автоматом Aisin.

Турбодизель 224DT – один из самых надежных агрегатов в линейке Фрилендера. В первую очередь при осмотре нужно проверить двигатель на предмет течей масла. Одно из слабых мест – это уплотнение поддона картера. Также масло может гнать система вентиляции.

Если двигатель «запотевший», то скорее всего сломан клапан PCV. Стоит внимательно выбирать моторное масло – при неправильном допуске и вязкости могут провернуться вкладыши.

Стоит проверить всю электронику Land Rover Freelander – у разъемов слабая гидроизоляция.
Стоит проверить всю электронику Land Rover Freelander – у разъемов слабая гидроизоляция.

Автоматическая коробка Aisin TF-91SC в целом надежна и выдерживает большие нагрузки. Одним из редких слабых мест является втулка масляного насоса. Если ее меняли, то это к лучшему. Также автомат чувствителен к состоянию масла и теплонагруженности, так что стоит регулярно менять жидкость и следить за чистотой радиаторов.

1-е место – Renault Duster

Пожалуй, главный конкурент Нивы Тревел последних лет – это Renault Duster. За 1,7 миллиона можно найти отличный паркетник второго поколения 2021 года выпуска. Несмотря на то, что это кроссовер, Duster отличается очень хорошей проходимостью.

Стоит проверить краску в районе задней части рейлингов Renault Duster – она может трескаться.
Стоит проверить краску в районе задней части рейлингов Renault Duster – она может трескаться.

Да и с надежностью у него полный порядок. Выбор агрегатов довольно широк. Причем если выбрать Duster с базовым мотором 1.6 (114 л.с.), то можно найти автомобиль даже свежее. Дизельные версии (1.5, 109 л.с.) стоят немного дороже.

Пожалуй, самым верным выбором будет Duster с турбомотором 1.3 литра (150 л.с.). Несмотря на маленький объем, он надежен. Это подтвердили и наши длительные тесты. С этим двигателем можно встретить как механическую коробку, так и вариатор.

Renault Duster второго поколения избавился от главного недостатка первенца: откровенно дешевого салона и огрехов эргономики.
Renault Duster второго поколения избавился от главного недостатка первенца: откровенно дешевого салона и огрехов эргономики.

Механика надежна, а первую передачу на бездорожье можно использовать как аналог понижающей передачи. На асфальте можно смело начинать движение со второй передачи.

Вариатор Jatco серии 016 тоже крепок. В отличие от младшей модели, у этой коробки гидротрансформатор увеличенного диаметра. Он рассчитан на больший крутящий момент и, как следствие, запас прочности у него выше. И эта коробка лучше переносит как пробуксовки, так и высокие нагрузки на бездорожье.

Ходовая Дастера очень крепкая и легко выдерживает езду по плохим дорогам. Еще один плюс – готовность к зиме. В системе отопления есть электрофен. Присутствует и полный набор обогревов, и возможность дистанционного или запрограммированного запуска.

Выводы

По сочетанию свежести, надежности и адаптированности к нашим условиям из всех аналогов Лады Нивы Тревел лучшим вариантом выглядит Renault Duster второго поколения. Не хватает ему разве что харизмы.

Если хочется харизмы, то лучше смотреть в сторону Land Rover или Subaru. Но смотреть нужно пристально. Если за машиной не ухаживали, больших затрат на ремонт не избежать.

  • Надежная машина для семьи и бездорожья за 1,5 млн: что с ней не так? Опубликован отчет по типичным неисправностям пикапа Mitsubishi L200.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Виноградов Александр
Фото:из архива «За рулем», компании-производители
Количество просмотров 215
26.01.2026 
Фото:из архива «За рулем», компании-производители
