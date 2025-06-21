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Новый мотор Lada Niva Travel — что там нового? Тянет нормально?

«За рулем» рассказал о характере внедорожника Niva Travel с новым двигателем 1.8

Под капот внедорожника Lada Niva Travel встал двигатель от Гранты, причем продольно – также, как стоял классический агрегат.

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На Гранты моторы ВАЗ-11182 ставятся с 2021 года. Теперь этому движку добавили 200 «кубиков» объема, и в варианте 1.8 он не поменял мощность (90 л.с.), зато на 10 ньютонометров подрос по моменту – до 153 Нм. А если сравнивать с родным нивовским двигателем, то прибавка составляет +7 л.с. и +24 Нм. Мелочи или нет?.. Что ж, Нивы с таким мотором пойдут по конвейеру в Тольятти в IV квартале 2025 года.

«Грантомотор», стоящий продольно в подкапотке Нивы. Решение известное, но до сей поры – не заводское
«Грантомотор», стоящий продольно в подкапотке Нивы. Решение известное, но до сей поры – не заводское
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У нивоводов есть время, чтобы понять, стала ни Нива лучше настолько, чтобы задуматься о замене своей «ласточки» на обновленный вариант?

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Пищу для размышления на эту тему дает репортаж эксперта «За рулем» Кирилла Милешкина с ПМЭФ-2025. Показывая двигатель выставленной там машины, он рассказал, что рабочий объем мотору добавили за счет изменения хода поршня. Это дало больше тяги на низких и средних оборотах – то есть появилось то, чего остро не хватало Ниве всю ее долгую конвейерную жизнь.

Вместе со сменой мотора Niva Travel освежит внешность
Вместе со сменой мотора Niva Travel освежит внешность

Добавим, что по данным АВТОВАЗа, 80% крутящего момента доступно уже на 1000 об/мин. У двигателя оригинальные впуск, выпуск, охлаждение и топливоподача, в его конструкции появилось более 50 модернизированных элементов. Как думаете, даст ли все это Ниве возможность «вдохнуть полной грудью»?

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 22699
21.06.2025 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-35