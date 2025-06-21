Новый мотор Lada Niva Travel — что там нового? Тянет нормально?

«За рулем» рассказал о характере внедорожника Niva Travel с новым двигателем 1.8

Под капот внедорожника Lada Niva Travel встал двигатель от Гранты, причем продольно – также, как стоял классический агрегат.

На Гранты моторы ВАЗ-11182 ставятся с 2021 года. Теперь этому движку добавили 200 «кубиков» объема, и в варианте 1.8 он не поменял мощность (90 л.с.), зато на 10 ньютонометров подрос по моменту – до 153 Нм. А если сравнивать с родным нивовским двигателем, то прибавка составляет +7 л.с. и +24 Нм. Мелочи или нет?.. Что ж, Нивы с таким мотором пойдут по конвейеру в Тольятти в IV квартале 2025 года.

«Грантомотор», стоящий продольно в подкапотке Нивы. Решение известное, но до сей поры – не заводское

У нивоводов есть время, чтобы понять, стала ни Нива лучше настолько, чтобы задуматься о замене своей «ласточки» на обновленный вариант?

Пищу для размышления на эту тему дает репортаж эксперта «За рулем» Кирилла Милешкина с ПМЭФ-2025. Показывая двигатель выставленной там машины, он рассказал, что рабочий объем мотору добавили за счет изменения хода поршня. Это дало больше тяги на низких и средних оборотах – то есть появилось то, чего остро не хватало Ниве всю ее долгую конвейерную жизнь.

Вместе со сменой мотора Niva Travel освежит внешность

Добавим, что по данным АВТОВАЗа, 80% крутящего момента доступно уже на 1000 об/мин. У двигателя оригинальные впуск, выпуск, охлаждение и топливоподача, в его конструкции появилось более 50 модернизированных элементов. Как думаете, даст ли все это Ниве возможность «вдохнуть полной грудью»?