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Обновленная Лада Нива Travel: новый мотор, вентилируемые диски и LED-фары

АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2025 рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel

На ПМЭФ-2025 состоялась премьера серийной версии обновленной Нивы Travel. Внедорожник обновили не только по части дизайна.

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Под капотом у него новый двигатель, а тормоза стали более эффективными. Вместо заслуженного мотора 1.7 мощностью 83 л.с. теперь применяется двигатель 1.8 отдачей 90 сил. Это хорошо знакомый восьмиклапанник Гранты, адаптированный под продольную компоновку. Его рабочий объем увеличен на 200 «кубиков» за счет изменения хода поршня. Нива с ним обрела больше тяги на низких и средних оборотах. Это то, чего ей остро не хватало с момента выпуска. Позже этот же мотор получит и Нива Legend.

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У Нивы Travel теперь передние тормоза от Весты с вентилируемыми дисками. Задние оставили барабанные, но и так эффективность замедления стала лучше. Других технических изменений в модели нет. В дорогих комплектациях колесные диски стали 17-дюймовыми.

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Заднюю часть внедорожника сравнительно недавно обновили, поэтому нынешний рестайлинг сделан только спереди. Тут новые фары, бампер, решетка радиатора. В базовой версии оптика галогенная: вазовцы не забыли о том, что машине необходимо сохранить доступную цену. Со средних комплектаций ставятся современные светодиодные фары. Веста от их приобретения выиграла в качестве освещения. Полагаем, и Нива Travel не станет исключением.

Интерьер остался прежним. Впрочем, работа с машиной ведется в постоянном режиме, так что для Нивы Travel представленная итерация отнюдь не последняя.

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Иннокентий Кишкурно
Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 11749
18.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-35