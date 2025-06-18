Обновленная Лада Нива Travel: новый мотор, вентилируемые диски и LED-фары

АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2025 рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel

На ПМЭФ-2025 состоялась премьера серийной версии обновленной Нивы Travel. Внедорожник обновили не только по части дизайна.

Под капотом у него новый двигатель, а тормоза стали более эффективными. Вместо заслуженного мотора 1.7 мощностью 83 л.с. теперь применяется двигатель 1.8 отдачей 90 сил. Это хорошо знакомый восьмиклапанник Гранты, адаптированный под продольную компоновку. Его рабочий объем увеличен на 200 «кубиков» за счет изменения хода поршня. Нива с ним обрела больше тяги на низких и средних оборотах. Это то, чего ей остро не хватало с момента выпуска. Позже этот же мотор получит и Нива Legend.

У Нивы Travel теперь передние тормоза от Весты с вентилируемыми дисками. Задние оставили барабанные, но и так эффективность замедления стала лучше. Других технических изменений в модели нет. В дорогих комплектациях колесные диски стали 17-дюймовыми.

Заднюю часть внедорожника сравнительно недавно обновили, поэтому нынешний рестайлинг сделан только спереди. Тут новые фары, бампер, решетка радиатора. В базовой версии оптика галогенная: вазовцы не забыли о том, что машине необходимо сохранить доступную цену. Со средних комплектаций ставятся современные светодиодные фары. Веста от их приобретения выиграла в качестве освещения. Полагаем, и Нива Travel не станет исключением.

Интерьер остался прежним. Впрочем, работа с машиной ведется в постоянном режиме, так что для Нивы Travel представленная итерация отнюдь не последняя.