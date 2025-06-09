Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

Эксперт Тимкин рассказал про официальные летние премьеры на авторынке России

Говорите, на авторынке спад? Однако активность автопроизводителей в части выхода на рынок новых марок не утихает. Avatr, Tenet, Rox, KGM – все они начали продаваться у нас в 2025 году.

С премьерами новых моделей тоже все в полном порядке – они следуют одна за одной. Нынешним летом ожидаются как модернизации и свежие исполнения, так и полноценные дебюты – о них и поговорим.

Атом

Самой яркой и нетривиальной новинкой этого лета наверняка станет электромобиль Атом, который должен выпускаться на мощностях столичного завода Москвич. В нем масса необычных решений.

Характеристики мотора Атома пока не объявлены, но уже известна емкость тяговой батареи – 77 кВт∙ч, чего должно хватить на 500 км пробега.

Начнем с того, что задние двери этого хэтча будут распахиваться против хода – такое решение на массовых отечественных машинах еще не использовалось.

В салоне – атмосфера минимализма. Панели приборов в привычном виде не будет – ее заменит планшет на рулевом колесе. Среди других необычных решений (по крайней мере, для отечественного автопрома) отметим функцию голосового управления, HUD-дисплей и набор ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе.

Атом будет первым серийным российским электромобилем. Привод – задний, что тоже нетипично для столь компактной (длина кузова 4 м) машины. Каков Атом в деле, можно будет узнать в июле, когда состоится старт производства.

Exlantix ES

Импозантное четырехдверное купе ES обещали вывести в продажу под занавес 2023 года, однако сроки сдвинули. Почему? Изначально эта машина шла исключительно с электрическими моторами, однако в самый последний момент китайский производитель осознал, что такая техника у россиян не особо популярна. Поэтому пришлось подождать, пока инженеры инсталлируют сюда гибридную силовую установку.

Коэффициент лобового сопротивления Сх составляет рекордные для российского рынка 0,205.

Турбомотор 1.5 (143 л.с.) работает в роли генератора – он подзаряжает тяговую батарею емкостью 41 кВт∙ч. Которая, в свою очередь, питает энергией два электромотора. Суммарная мощность – 469 л.с. Этого хватает, чтобы разгоняться до сотни за спорткаровские 4,6 секунды. Заявленный запас хода – 1231 км.

Недешевой эта машина не может быть в силу технологичности: полный привод, пневматическая подвеска с возможностью изменения клиренса, тормозная система с 6-поршневыми суппортами, доводчики дверей, а также 30 электронных ассистентов водителя.

В салоне – панорамная крыша с автоматическим регулированием затемнения, HUD-дисплей, функция массажа на всех сиденьях, аудиосистема с 23 динамиками, полный «зимний пакет».

Jaecoo J5

Марка Jaecoo в России представлена на протяжении уже почти двух лет, однако ее модельный ряд до сих пор состоит из пары кроссоверов, чего явно недостаточно для успешного соперничества с конкурентами. Этим летом ситуация изменится: гамму пополнит третья модель – J5.

Крупная радиаторная решетка с вертикальными ламелями помогает безошибочно определить принадлежность J5 к марке Jaecoo.

Бензиновый турбомотор 1.6 для китайского рынка развивает 197 л.с., но у нас его, скорее всего, дефорсируют до налоговыгодных 150 «лошадок». В Китае также предлагается гибридная модификация, однако до России она вряд ли доберется.

Зато за доплату предложат полный привод, что будет крепким козырем – трансмиссия 4х4 среди компактных кроссоверов встречается редко.

Hongqi H6

Ориентированная на обеспеченных покупателей компания Hongqi в начале июня провела российскую презентацию фастбека H6 – это первая модель с таким типом кузова в истории фирмы. Построена она на базе седана Н5. Но дизайн более экспрессивный, рассчитанный на молодую аудиторию.

Дизайн Н6 – самый смелый во всей линейке Hongqi.

Глядя на «шестерку», трудно поверить, что ее габаритная длина составляет 5 метров – смотрится она не такой «размашистой».

Большие размеры обеспечивают солидный простор в салоне. Все в порядке и с отделкой, и с оснащением: девять подушек безопасности, проекционный дисплей, продвинутая медиасистема с 12,6-дюймовым вертикально ориентированным экраном, водительское сиденье с трехрежимным массажем…

Н6 будет оснащаться тандемом из 2-литрового 245-сильного турбомотора и 8-ступенчатого автомата. Данных по динамике пока не приводится, но мы смело можем ориентироваться на характеристики седана Н5, который набирает 100 км/ч за 7,8 секунды.

Москвич 8

Флагманский кроссовер возрожденной марки обещали показать еще год назад. Однако премьеру сдвинули на несколько месяцев. А потом еще пару раз. Наконец-то перипетии закончены – «восьмой» Москвич покажут в ближайшие дни.

Выход Москвича 8 задержался, но лучше позже, чем никогда! Да и поспел он как раз к снижению ключевой ставки Центробанка до 20%, что должно положительно отразиться на продажах.

Знатоки сразу определят, что в его основе лежит китайский кроссовер JAC X8 Plus – отличий в дизайне нет. Схожи и габариты: 4824×1870×1756 мм. То есть по размерам это аналог хорошо известного в России Chery Tiggo 8. Роднит эти машины и семиместный салон – три ряда сидений входят в оснащение всех комплектаций.

В отличие от упомянутого соперника, версии со всеми ведущими колесами Москвич 8 своим покупателям не предложит – привод только на переднюю ось.

Возможности выбора силового агрегата тоже не будет – под капотом устанавливается безальтернативный турбомотор 1.5 (174 л.с.), а вместе с ним – семиступенчатый робот.

Lada Granta Active Cross

Вообще-то, в такие подборки мы редко берем особые исполнения уже продающихся моделей, но в данном случае промолчать было нельзя – любая Лада в нашей стране вызывает повышенный интерес. А появление каждой новой модификации для тольяттинцев (и всех нас) – заметное событие.

Версия Active Cross рискует стать самой дорогой Грантой (мелкосерийные модификации Sportline и Sport во внимание не берем) – ей прочат стоимость в районе 1,35 млн рублей.

До сих пор кросс-версии Гранты выпускались только в кузове универсал. Вазовцы решили расширить предложение и создать «внедорожник» в обличье лифтбека. Отличия от стандартной машины: обвес из некрашеного пластика и увеличенный на 18 мм (до 198 мм) клиренс.

Других технических новшеств не ожидается. Базовым мотором останется восьмиклапанник 1.6 (90 л.с.), а за доплату предложат его 16-клапанную версию (106 л.с.). Оба двигателя будут сочетаться с 5-ступенчатой механикой.

Мощная рама, 245 л.с., автомат: крутой внедорожник на замену Prado – главный редактор «За рулем» протестировал бензиновый Tank 400 в версии для России.