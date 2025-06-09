Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

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Эксперт Тимкин рассказал про официальные летние премьеры на авторынке России

Говорите, на авторынке спад? Однако активность автопроизводителей в части выхода на рынок новых марок не утихает. Avatr, Tenet, Rox, KGM – все они начали продаваться у нас в 2025 году.

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С премьерами новых моделей тоже все в полном порядке – они следуют одна за одной. Нынешним летом ожидаются как модернизации и свежие исполнения, так и полноценные дебюты – о них и поговорим.

Атом

Самой яркой и нетривиальной новинкой этого лета наверняка станет электромобиль Атом, который должен выпускаться на мощностях столичного завода Москвич. В нем масса необычных решений.

Характеристики мотора Атома пока не объявлены, но уже известна емкость тяговой батареи – 77 кВт∙ч, чего должно хватить на 500 км пробега.
Характеристики мотора Атома пока не объявлены, но уже известна емкость тяговой батареи – 77 кВт∙ч, чего должно хватить на 500 км пробега.

Начнем с того, что задние двери этого хэтча будут распахиваться против хода – такое решение на массовых отечественных машинах еще не использовалось.

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В салоне – атмосфера минимализма. Панели приборов в привычном виде не будет – ее заменит планшет на рулевом колесе. Среди других необычных решений (по крайней мере, для отечественного автопрома) отметим функцию голосового управления, HUD-дисплей и набор ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе.

Атом будет первым серийным российским электромобилем. Привод – задний, что тоже нетипично для столь компактной (длина кузова 4 м) машины. Каков Атом в деле, можно будет узнать в июле, когда состоится старт производства.

Exlantix ES

Импозантное четырехдверное купе ES обещали вывести в продажу под занавес 2023 года, однако сроки сдвинули. Почему? Изначально эта машина шла исключительно с электрическими моторами, однако в самый последний момент китайский производитель осознал, что такая техника у россиян не особо популярна. Поэтому пришлось подождать, пока инженеры инсталлируют сюда гибридную силовую установку.

Коэффициент лобового сопротивления Сх составляет рекордные для российского рынка 0,205.
Коэффициент лобового сопротивления Сх составляет рекордные для российского рынка 0,205.

Турбомотор 1.5 (143 л.с.) работает в роли генератора – он подзаряжает тяговую батарею емкостью 41 кВт∙ч. Которая, в свою очередь, питает энергией два электромотора. Суммарная мощность – 469 л.с. Этого хватает, чтобы разгоняться до сотни за спорткаровские 4,6 секунды. Заявленный запас хода – 1231 км.

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Недешевой эта машина не может быть в силу технологичности: полный привод, пневматическая подвеска с возможностью изменения клиренса, тормозная система с 6-поршневыми суппортами, доводчики дверей, а также 30 электронных ассистентов водителя.

В салоне – панорамная крыша с автоматическим регулированием затемнения, HUD-дисплей, функция массажа на всех сиденьях, аудиосистема с 23 динамиками, полный «зимний пакет».

Jaecoo J5

Марка Jaecoo в России представлена на протяжении уже почти двух лет, однако ее модельный ряд до сих пор состоит из пары кроссоверов, чего явно недостаточно для успешного соперничества с конкурентами. Этим летом ситуация изменится: гамму пополнит третья модель – J5.

Крупная радиаторная решетка с вертикальными ламелями помогает безошибочно определить принадлежность J5 к марке Jaecoo.
Крупная радиаторная решетка с вертикальными ламелями помогает безошибочно определить принадлежность J5 к марке Jaecoo.

Бензиновый турбомотор 1.6 для китайского рынка развивает 197 л.с., но у нас его, скорее всего, дефорсируют до налоговыгодных 150 «лошадок». В Китае также предлагается гибридная модификация, однако до России она вряд ли доберется.

Зато за доплату предложат полный привод, что будет крепким козырем – трансмиссия 4х4 среди компактных кроссоверов встречается редко.

Hongqi H6

Ориентированная на обеспеченных покупателей компания Hongqi в начале июня провела российскую презентацию фастбека H6 – это первая модель с таким типом кузова в истории фирмы. Построена она на базе седана Н5. Но дизайн более экспрессивный, рассчитанный на молодую аудиторию.

Дизайн Н6 – самый смелый во всей линейке Hongqi.
Дизайн Н6 – самый смелый во всей линейке Hongqi.

Глядя на «шестерку», трудно поверить, что ее габаритная длина составляет 5 метров – смотрится она не такой «размашистой».

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Большие размеры обеспечивают солидный простор в салоне. Все в порядке и с отделкой, и с оснащением: девять подушек безопасности, проекционный дисплей, продвинутая медиасистема с 12,6-дюймовым вертикально ориентированным экраном, водительское сиденье с трехрежимным массажем…

Н6 будет оснащаться тандемом из 2-литрового 245-сильного турбомотора и 8-ступенчатого автомата. Данных по динамике пока не приводится, но мы смело можем ориентироваться на характеристики седана Н5, который набирает 100 км/ч за 7,8 секунды.

Москвич 8

Флагманский кроссовер возрожденной марки обещали показать еще год назад. Однако премьеру сдвинули на несколько месяцев. А потом еще пару раз. Наконец-то перипетии закончены – «восьмой» Москвич покажут в ближайшие дни.

Выход Москвича 8 задержался, но лучше позже, чем никогда! Да и поспел он как раз к снижению ключевой ставки Центробанка до 20%, что должно положительно отразиться на продажах.
Выход Москвича 8 задержался, но лучше позже, чем никогда! Да и поспел он как раз к снижению ключевой ставки Центробанка до 20%, что должно положительно отразиться на продажах.

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Знатоки сразу определят, что в его основе лежит китайский кроссовер JAC X8 Plus – отличий в дизайне нет. Схожи и габариты: 4824×1870×1756 мм. То есть по размерам это аналог хорошо известного в России Chery Tiggo 8. Роднит эти машины и семиместный салон – три ряда сидений входят в оснащение всех комплектаций.

В отличие от упомянутого соперника, версии со всеми ведущими колесами Москвич 8 своим покупателям не предложит – привод только на переднюю ось.

Возможности выбора силового агрегата тоже не будет – под капотом устанавливается безальтернативный турбомотор 1.5 (174 л.с.), а вместе с ним – семиступенчатый робот.

Lada Granta Active Cross

Вообще-то, в такие подборки мы редко берем особые исполнения уже продающихся моделей, но в данном случае промолчать было нельзя – любая Лада в нашей стране вызывает повышенный интерес. А появление каждой новой модификации для тольяттинцев (и всех нас) – заметное событие.

Версия Active Cross рискует стать самой дорогой Грантой (мелкосерийные модификации Sportline и Sport во внимание не берем) – ей прочат стоимость в районе 1,35 млн рублей.
Версия Active Cross рискует стать самой дорогой Грантой (мелкосерийные модификации Sportline и Sport во внимание не берем) – ей прочат стоимость в районе 1,35 млн рублей.

До сих пор кросс-версии Гранты выпускались только в кузове универсал. Вазовцы решили расширить предложение и создать «внедорожник» в обличье лифтбека. Отличия от стандартной машины: обвес из некрашеного пластика и увеличенный на 18 мм (до 198 мм) клиренс.

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Других технических новшеств не ожидается. Базовым мотором останется восьмиклапанник 1.6 (90 л.с.), а за доплату предложат его 16-клапанную версию (106 л.с.). Оба двигателя будут сочетаться с 5-ступенчатой механикой.

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Тимкин Юрий
Фото:компании-производители
Количество просмотров 39786
09.06.2025 
Фото:компании-производители
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