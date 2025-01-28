В России продают кроссовер с пожизненной гарантией – известны цены 3-х комплектаций

В России стартовали продажи кроссовера люксового бренда Avatr 11 от ₽ 6,95 млн

На авторынке стартовали продажи электрического кроссовера люксового бренда Avatr 11. О дебюте новационного кроссовера рассказали в пресс-службе Changan Motors Rus.

Цена модели стартует от 6,95 млн. рублей, новинка предлагается в трех вариантах оснащения: 90 kWh RWD 5 seats, 116 kWh AWD 5 seats и 116 kWh AWD 4 seats. В начальной комплектации Avatr 11 имеет задний привод и батарею CATL емкостью 90 кВт·ч, запаса хода которой хватит до 575 км.

Avatr 11

Вторая модификация по цене от 7,5 млн. рублей, получила емкость аккумулятора 116,79 кВт·ч, два электродвигателя в сумме развивают 578 л.с. (650 Нм), предусмотрен полный привод. Разгон до первой «сотни» занимает 4,5 секунды, а запас хода на одном заряде составляет 625 км. Цена флагманской версии с раздельными «капитанскими» креслами на втором ряду стартует от 7,8 млн рублей.

Avatr 11

«Первые владельцы модели AVATR 11 получат пожизненную гарантию на электрические компоненты кроссовера, в частности, на высоковольтную батарею CATL, высокопроизводительные электродвигатели и контроллеры электромоторов», – уточнили в пресс-службе.

Предложением по акции покупатели смогут воспользоваться до 21 февраля. Тем, кто не успеет приобрести кроссовер до этого срока, предоставят гарантию на восемь лет.

Дилерская сеть бренда AVATR 11 насчитывает 21 предприятие в 10 городах России – Москве, Петербурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени, Воронеже, Калининграде и Уфе.

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Источник: пресс-служба Changan Motors Rus