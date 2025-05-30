Рама, 4х4, 225 л.с., автомат — этот добротный автомобиль будут собирать в РФ

«За рулем» раскрыл, чем корейский KGM Rexton отличается от кроссоверов из Китая

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Александр Виноградов тестирует флагманский KGM Rexton.

Марка SsangYong, сменив собственника и название, теперь представлена в РФ, в частности, с этим внедорожником – выпускающимся с 2017 года и никогда не продававшимся прежде у нас нынешним Рекстоном.

Машина интересная: под капотом у массивного рамника 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 225 л.с. в паре с классической гидромеханической коробкой Aisin.

Да и вообще, KGM Rexton сильно отличается от большей части того, что активно заезжает в Россию последние три года. Причем отличия – как в плюс, так и в минус.

Начать стоит с хорошего: по словам Виноградова, к рабочему месту водителя вопросов нет никаких, а классический селектор автомата после китайских дизайнерских вывертов радует и глаз, и руку.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Со сменой имени осталась старая знакомая эмблема. Но вот то, что теперь она венчает и руль с новомодным скосом обода внизу – не здорово. При активном вращении баранки на бездорожье он не к месту. К месту были бы ручки на передних стойках. Водителю забираться в кузов, высоко стоящий на раме, еще нормально – можно хвататься за руль. А вот пассажир буквально запрыгивает.

Впрочем, сидеть всем удобно, а по салону рассыпано много обычных кнопок, от которых китайцы в последние годы нас отучают. Я уже машинально тянусь к 12‑дюймовому экрану, чтобы поменять температуру воздуха. Но под ним есть полноценный блок климат-контроля!

В основном меню хотелось бы видеть больше иконок – для дорогого и большого внедорожника все слишком скромно. Хорошо хоть Android Auto с Apple CarPlay есть.

Чем еще выделяется KGM Rexton и есть ли большое будущее у внедорожника, который с конца 2025 года будет собираться в Калининграде? Ответы – в июньском номере «За рулем»! Скоро в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Возвращение Рекса» из журнала «За рулем» № 06 за 2025 год.