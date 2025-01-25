Рама, полный привод, автомат и 5 лет гарантии — корейский флагман уже едет в Россию

Раскрыты подробности о рамном внедорожнике KGM Rexton, который приедет в Россию

Рамный внедорожник, знакомый многим под именем SsangYong Rexton, возвращается на российский рынок, но уже под новым брендом – KGM.

Сердцем нового KGM Rexton является мощный бензиновый турбодвигатель объемом 2 литра. Он выдает 225 л.с. и внушительный крутящий момент в 350 Н·м. Двигатель работает в паре с надежной 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin, известной своей плавностью и эффективностью. Система полного привода part-time 4WD с понижающей передачей обеспечивает превосходное сцепление с дорогой в любых условиях.

KGM Rexton

Подвеска KGM Rexton – это сочетание независимой передней подвески с двойными поперечными рычагами и пятирычажной задней конструкции. Автомобиль комплектуется 18- или 20-дюймовыми легкосплавными дисками и, что немаловажно, полноразмерным запасным колесом – незаменимый атрибут настоящего внедорожника.

В салоне установлена цифровая панель приборов с цветным 12,3-дюймовым дисплеем, предоставляющая водителю всю необходимую информацию в интуитивно понятном формате. Также есть подогрев рулевого колеса, а электрорегулировка, подогрев и вентиляция передних сидений позволят проводить время в дороге с комфортом. Центральная консоль украшена еще одним 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, который управляет мультимедийной системой. Важным преимуществом является полностью русифицированный интерфейс, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер KGM Rexton

Просторный багажник объемом 1051 литр легко трансформируется до рекордных 1977 литров при сложенном заднем ряду сидений. Для удобства использования предусмотрена электроприводная задняя дверь.

KGM Rexton оснащен широким спектром систем активной безопасности, призванных обеспечить максимальную защиту водителя и пассажиров. В число таких систем входят:

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система защиты от опрокидывания (ARP)

Система помощи при старте на подъеме (HSA)

Система оповещения при экстренном торможении (ESS)

Система помощи при спуске (HDC)

Система предупреждения о смене полосы движения (LCW)

Система мониторинга слепых зон (BSD)

Модель собирается в Южной Корее. Автомобили, продаваемые на российском рынке, получат 5 лет поддержки.

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Источник: 32cars.ru