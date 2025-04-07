Мощная рама, 245 л.с., автомат: крутой внедорожник на замену Prado
Линейный «зазор» между внедорожниками Tank 300 и Tank 500 настолько велик, что изначально было понятно: эту брешь вскоре закроют. Но если в Китае продается гибридный Tank 400, на котором год назад я нарезал круги на заводском полигоне в Баодине, то в Россию привезли простой бензиновый Tank 400.
Недолюбливают нас? Или, наоборот, не хотят обременять лишними расходами?
Вы не поверите: представляя новый Tank 400, люди из компании Great Wall Motor в качестве достоинств отмечали, что у него круглый руль и обычные кнопки на центральной консоли! Неужели это главные достоинства машины?
Чтобы разобраться, я полетел на Байкал – в реальные для такой машины зимние условия.
Конструкция Tank 400
Не знаю, как вам, но я в Танке 400 вижу Тойоту. А именно – Land Cruiser Prado. В компании GWM среди конкурентов значат так же Mitsubishi Pajero Sport и даже Land Rover Defender (китайцев иногда заносит).
Рама, жесткий задний мост на пружинах, раздатка с понижающей передачей – всё, как на более крупном Tанке 500. Да и Tank 300 имеет ту же структуру.
Только мотор – «свой». Взяли гибридный Tank 500, убрали батарею – и оставили двухлитровую «четверку» E20NA мощностью 245 л. с.
Зачем такие сложности? Не лучше ли было взять мотор V6 3.0? Лучше, но получилось бы дорого.
Ну, хорошо. А чем плох двухлитровый чугунный мотор E20CB от Танка 300 c ресурсом 250 тысяч км?
Зачем нужен полностью алюминиевый мотор? Четкого ответа нет. Думаю, что он лучше сочетается с 9‑ступенчатым автоматом Hycet (тоже концерна GWM), который конструктивно очень похож на мерседесовскую коробку 9G-Tronic.
Да и мотор неплохой. С гидрокомпенсаторами, цепным приводом ГРМ, может переваривать АИ‑92 (искренне вам не советую) и имеет ресурс около 300 тысяч км.
Интуитивно понятно
Я не против больших экранов, но когда управление важнейшими функциями зашивают «в цифру», это перестает быть забавным. Многие уже наигрались. Volkswagen недавно заявил, что в новых моделях кнопки будут – просто потому, что это удобно!
Вот и в «четырехсотом» Танке мне удобно. Ничто не раздражает. Не возникают дурацкие вопросы на ровном месте: как что-то включить или отрегулировать. Уже подзабытое словосочетание «интуитивно понятно» – лучшая характеристика.
И руль! Обычный, круглый руль – не сплющенный, не скошенный, без странных утолщений. Нормальный, удобный руль!
И сижу хорошо. Не понравились только «вертикальные» наружные зеркала. Узкие! На трассе – без проблем, но в городе хотелось бы «полопушистее».
Как едет Tank 400
Ездили когда-нибудь на Prado? Значит, Tank 400 не станет для вас откровением. Всё очень похоже! Увесистость, даже некоторая тяжесть в поступи. Валкость в поворотах. Как и положено тяжелой рамной машине.
Но если вы ездили на соплатформенном Танке 500, у вас наверняка возникнут вопросы. Первый – это плавность хода. Точнее, ее отсутствие. Жесткая машина! Дорога из Иркутска на Ольхон – неплохая. Но очень много поперечных выпуклых швов – вспученностей асфальта. По ним Tank 400 идет очень жестко! Я подумал, что шины перекачаны. Проверил – нет, норма. «Пятисотый» воспринимается более комфортным, более взрослым автомобилем.
Я посоветовал инженерам поколдовать с амортизаторами: не трогать ход отбоя, но чуть «распустить» ход сжатия в средней зоне. Советовать легко – а делать сложно. Изменишь характеристику – и вдруг окажется, что подвеска слишком уж мягкая: машина больше будет раскачиваться и в продольном, и в поперечном направлении.
Вторая странность – излишне задемпфированный отклик мотора «на педаль». Нажал от души – а там никого. Вот уже и встречная машина приближается, а мой Tank 400 только-только начал разгоняться. Надо выходить на обгон с упреждением.
Тонкости езды по льду
Ледовая переправа по озеру Байкал на остров Ольхон – понятие растяжимое. В прямом смысле слова. Официальная переправа наводится в узком месте, от деревни Куркут. Длина переправы – около 11 км. Это накатанная по относительно ровному льду дорога, обозначенная вешками. С ограничением скорости.
Но местные прут по льду до самого Хужира, «столицы» Ольхона. Потому что по льду – и быстрее, и ровнее, чем по тряской грунтовой гребенке вдоль всего острова. А до Хужира – около 50 км по большому льду! Я тоже не удержался.
А лед – он живой. И не каждый видит все опасности. Ледяные наросты, торосы, снежные переметы – это полбеды. Самая большая опасность – трещины, которые появляются непонятно по какому принципу. То вода подтачивает лед снизу, то сильный ветер давит сверху, то нерпы пробивают выходы наружу.
Народ чешет – и 100 км/ч, и быстрее. Намедни здесь утонула семья: машина нырнула в трещину – помочь было некому…
Так вот, в этих условиях Tank 400 прет не хуже Тойоты! И я уже не хочу более мягкую подвеску – жесткость в самый раз! «Жирные» 18‑дюймовые шины позволяют наглеть на торосах. Даже задемпфированность педали газа в масть – потому что на гребенке нога постоянно трясется.
Не знаю, будет ли Tank 400 так же надежен, как Toyota, но по первым ощущениям – он явно не хуже! И дешевле. Машина в хорошем оснащении стоит 6,2 млн рублей. До Танка 500 – больше миллиона рублей. Есть над чем подумать.
Tank 400
- Длина / ширина / высота / база 4985 / 1960 / 1905 / 2850 мм
- Клиренс 235 мм
- Снаряженная / полная масса 2435 / 2910 кг
- Объем багажника 566/1803 л
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Время разгона до 100 км/ч 9,7 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500–6000 об/мин; 380 Н·м при 1700–4000 об/мин
- Расход топлива в смешанном цикле 10,2 л/100 км
- Топливо / запас топлива АИ-92 / 80 л
- Трансмиссия полный привод; A9
- «За рулем» можно читать и в Телеграм