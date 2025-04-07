Мощная рама, 245 л.с., автомат: крутой внедорожник на замену Prado

Главред «За рулем» протестировал бензиновый Tank 400 в версии для РФ

Линейный «зазор» между внедорожниками Tank 300 и Tank 500 настолько велик, что изначально было понятно: эту брешь вскоре закроют. Но если в Китае продается гибридный Tank 400, на котором год назад я нарезал круги на заводском полигоне в Баодине, то в Россию привезли простой бензиновый Tank 400.

Недолюбливают нас? Или, наоборот, не хотят обременять лишними расходами?

Вы не поверите: представляя новый Tank 400, люди из компании Great Wall Motor в качестве достоинств отмечали, что у него круглый руль и обычные кнопки на центральной консоли! Неужели это главные достоинства машины?

Чтобы разобраться, я полетел на Байкал – в реальные для такой машины зимние условия.

Tank 400. Цена в России от 5 799 000 ₽

Конструкция Tank 400

Не знаю, как вам, но я в Танке 400 вижу Тойоту. А именно – Land Cruiser Prado. В компании GWM среди конкурентов значат так же Mitsubishi Pajero Sport и даже Land Rover Defender (китайцев иногда заносит).

Рама, жесткий задний мост на пружинах, раздатка с понижающей передачей – всё, как на более крупном Tанке 500. Да и Tank 300 имеет ту же структуру.

Только мотор – «свой». Взяли гибридный Tank 500, убрали батарею – и оставили двухлитровую «четверку» E20NA мощностью 245 л. с.

Зачем такие сложности? Не лучше ли было взять мотор V6 3.0? Лучше, но получилось бы дорого.

Ну, хорошо. А чем плох двухлитровый чугунный мотор E20CB от Танка 300 c ресурсом 250 тысяч км?

Алюминиевый мотор снабжен мягким гибридным довеском – 48‑вольтовым электромотором, который чуть-чуть помогает на старте. Девятиступенчатый автомат имеет нехилый запас: переваривает 750 Н·м. Главное – меняйте масло через 60 тысяч км.

Зачем нужен полностью алюминиевый мотор? Четкого ответа нет. Думаю, что он лучше сочетается с 9‑ступенчатым автоматом Hycet (тоже концерна GWM), который конструктивно очень похож на мерседесовскую коробку 9G-Tronic.

Да и мотор неплохой. С гидрокомпенсаторами, цепным приводом ГРМ, может переваривать АИ‑92 (искренне вам не советую) и имеет ресурс около 300 тысяч км.

Интуитивно понятно

Я не против больших экранов, но когда управление важнейшими функциями зашивают «в цифру», это перестает быть забавным. Многие уже наигрались. Volkswagen недавно заявил, что в новых моделях кнопки будут – просто потому, что это удобно!

Вот и в «четырехсотом» Танке мне удобно. Ничто не раздражает. Не возникают дурацкие вопросы на ровном месте: как что-то включить или отрегулировать. Уже подзабытое словосочетание «интуитивно понятно» – лучшая характеристика.

Помимо нескольких дорожных и внедорожных пресетов можно выбрать режим «Эксперт» – и настроить трансмиссию по своему усмотрению. Система «прозрачное шасси» рисует даже лед под машиной. Но на лед лучше смотреть самому – так безопаснее. Да и красиво!

Интерьер, в котором меня ничто не раздражает, – даже большой экран мультимедийной системы вживую не выглядит переразмеренным. Красную кожу наши люди будут редко брать – предпочтут черную.

На длинный ряд кнопок заведено управление всеми основными функциями. Ниже – двойной зарядный слот под большие смартфоны.

И руль! Обычный, круглый руль – не сплющенный, не скошенный, без странных утолщений. Нормальный, удобный руль!

И сижу хорошо. Не понравились только «вертикальные» наружные зеркала. Узкие! На трассе – без проблем, но в городе хотелось бы «полопушистее».

Как едет Tank 400

Ездили когда-нибудь на Prado? Значит, Tank 400 не станет для вас откровением. Всё очень похоже! Увесистость, даже некоторая тяжесть в поступи. Валкость в поворотах. Как и положено тяжелой рамной машине.

Понижающий ряд в раздатке, блокируемые межколесные дифференциалы, функция танкового разворота – как в танке!

Но если вы ездили на соплатформенном Танке 500, у вас наверняка возникнут вопросы. Первый – это плавность хода. Точнее, ее отсутствие. Жесткая машина! Дорога из Иркутска на Ольхон – неплохая. Но очень много поперечных выпуклых швов – вспученностей асфальта. По ним Tank 400 идет очень жестко! Я подумал, что шины перекачаны. Проверил – нет, норма. «Пятисотый» воспринимается более комфортным, более взрослым автомобилем.

Сзади полно места. Блок управления микроклиматом тоже олдскульный: девять уровней обогрева заднего сиденья выставляются враща­ющимися рукоятками.

Я посоветовал инженерам поколдовать с амортизаторами: не трогать ход отбоя, но чуть «распустить» ход сжатия в средней зоне. Советовать легко – а делать сложно. Изменишь характеристику – и вдруг окажется, что подвеска слишком уж мягкая: машина больше будет раскачиваться и в продольном, и в поперечном направлении.

Вторая странность – излишне задемпфированный отклик мотора «на педаль». Нажал от души – а там никого. Вот уже и встречная машина приближается, а мой Tank 400 только-только начал разгоняться. Надо выходить на обгон с упреждением.

Багажник – с высоким полом, как на всех рамниках. Шторки нет, хотя ложементы под нее есть – предлагается купить ее у дилера.

Тонкости езды по льду

Ледовая переправа по озеру Байкал на остров Ольхон – понятие растяжимое. В прямом смысле слова. Официальная переправа наводится в узком месте, от деревни Куркут. Длина переправы – около 11 км. Это накатанная по относительно ровному льду дорога, обозначенная вешками. С ограничением скорости.

Но местные прут по льду до самого Хужира, «столицы» Ольхона. Потому что по льду – и быстрее, и ровнее, чем по тряской грунтовой гребенке вдоль всего острова. А до Хужира – около 50 км по большому льду! Я тоже не удержался.

Характер машины – под стать внешности. Мужской, слегка грубоватый. Сзади в раме есть закладные под установку фаркопа – он вписан в ОТТС.

А лед – он живой. И не каждый видит все опасности. Ледяные наросты, торосы, снежные переметы – это полбеды. Самая большая опасность – трещины, которые появляются непонятно по какому принципу. То вода подтачивает лед снизу, то сильный ветер давит сверху, то нерпы пробивают выходы наружу.

Народ чешет – и 100 км/ч, и быстрее. Намедни здесь утонула семья: машина нырнула в трещину – помочь было некому…

Так вот, в этих условиях Tank 400 прет не хуже Тойоты! И я уже не хочу более мягкую подвеску – жесткость в самый раз! «Жирные» 18‑дюймовые шины позволяют наглеть на торосах. Даже задемпфированность педали газа в масть – потому что на гребенке нога постоянно трясется.

Не знаю, будет ли Tank 400 так же надежен, как Toyota, но по первым ощущениям – он явно не хуже! И дешевле. Машина в хорошем оснащении стоит 6,2 млн рублей. До Танка 500 – больше миллиона рублей. Есть над чем подумать.

Неубиваемая подвеска, хорошая геометрическая проходимость Лишь на миллион дешевле, чем Tank 500

Tank 400

Длина / ширина / высота / база 4985 / 1960 / 1905 / 2850 мм

4985 / 1960 / 1905 / 2850 мм Клиренс 235 мм

235 мм Снаряженная / полная масса 2435 / 2910 кг

2435 / 2910 кг Объем багажника 566/1803 л

566/1803 л Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Время разгона до 100 км/ч 9,7 с

9,7 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500–6000 об/мин; 380 Н·м при 1700–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л. с. при 5500–6000 об/мин; 380 Н·м при 1700–4000 об/мин Расход топлива в смешанном цикле 10,2 л/100 км

10,2 л/100 км Топливо / запас топлива АИ-92 / 80 л

АИ-92 / 80 л Трансмиссия полный привод; A9