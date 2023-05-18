Назван внедорожник без недостатков: ресурс — под 500 000 км!

Рама, постоянный полный привод, крепкая подвеска, вечные дизели... К чему, кроме качества топлива, должен быть внимателен владелец Toyota Land Cruiser Prado 150, рассказывает эксперт «За рулем».

Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 выпускается с 2009 года.

Внедорожник с постоянным полным приводом: межосевой дифференциал Torsen с принудительной блокировкой, неразрезной мост сзади.

В основе – модернизированное шасси предыдущей 120‑й серии.

Рестайлинг прошел трижды (первые два – 2013, 2017), изменениям подверглись почти все узлы и агрегаты. Модернизировали и новый дизель 2.8.

Toyota Land Cruiser Prado 150 — популярный и очень ликвидный автомобиль, даже с пробегами свыше 250 тысяч км. Хотя для некоторых моторов это почти предел.

Достоинства

Надежная и живучая машина.

Высокий комфорт, большой багажник.

Прекрасные внедорожные способности, клиренс 220 мм.

В багажнике заявлен 621 л – и это похоже на правду. Запаска крепится под днищем, для ее извлечения нужен монтажный кронштейн – при покупке машины убедитесь в его наличии.

Недостатки

Дорого в обслуживании и ремонте.

На ЛКП легко образуются сколы и царапины.

Моторы

Две трети машин – с дизелями. До 2015 года – 3.0 (1KD-FTV, 173 л. с.), после – 2.8 (1GD-FTV, 177 л. с.). Оба с чугунными блоками. Старый мотор ставили еще на Prado 120, болячек у него меньше, ресурс больше. По крайней мере, нет сажевого фильтра, а с 2011 года применяют модифицированные поршни – прежние часто растрескивались.

Не совсем понятно, почему Prado с дизелями покупали вдвое чаще. ­ Бензиновый атмосферник 2.7 (2TR-FE, 163 л. с.) также с чугунным блоком, со стойкой цепью ГРМ и ходит до 400 тысяч км . Главное – не лить АИ‑92. В возрасте вылезают течи и вибрации на холостом ходу, но системных разорительных недомоганий не выявлено.

Топовый V6 4.0 (1GR-FE, 282 или 249 л. с.) к моменту появления на Prado 150 избавили от регулярных пробоев прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Здесь иной набор слабостей: засоряется система вентиляции картера, не очень долговечны водяная помпа и катушки зажигания, рано сдаются лямбда-зонды (скорее всего, из-за попыток применять АИ‑92). Хандрит система вторичной подачи воздуха. Но ничего смертельного. Цепь ГРМ выдерживает 250–300 тысяч км, сам мотор V6 4.0 способен на 500 . Расход в городе, конечно, высокий – в лучшем случае 20 л/100 км.

Коробки передач

Механика редка (менее 5% машин), жалоб на нее нет. Сцепление работает 200 тысяч км.

Гидроавтоматов несколько. На ранних машинах служили четырех­ступенчатые A340F (с мотором 2.7) и пятиступенчатые A750F. Оба проявили высочайшую долговечность – свыше 400 тысяч км. Оба в 2013 году заменили шестиступенчатыми семейства A761F, к ним также нет особых вопросов.

Узлы полного привода надежны. Толчки и пинки во многих случаях указывают, что пора шприцевать соединения валов и крестовин.

Эксплуатационные болячки

Подвеска без слабых мест. Они появляются только при наличии дорогих опций: активного стабилизатора поперечной устойчивости KDSS (крен кузова вправо из-за «перекоса» давления) или пневмоподвески сзади. Она служит до 200 тысяч км, и в случае выхода из строя ремонт очень дорог.

Рулевому управлению присущи стуки, вызванные люфтами в соединениях – лечится заменой стопорной втулки. Тяги и наконечники живут свыше 150 тысяч км.

Тормозные колодки иногда изнашиваются к 15 тысячам – считай, расходники. Диски выдерживают 50–70 тысяч.

Следите за трактами системы охлаждения: часто подтекают не только помпы, но и соединения патрубков.

Euro NCAP: тест не проводился. По версии JNCAP (японский аналог) – выдающиеся показатели при фронтальном и боковом столкновениях.

Самое массовое предложение на вторичке: Prado 3.0D АКП

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Фото: Toyota