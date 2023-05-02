Семейные авто от 1 000 000 рублей: привод — полный, багажник — большой!

Эксперт «За рулем» подробно проанализировал авторынок и выявил шесть беспроигрышных вариантов полноприводных универсалов с пробегом.

Что ищем?

Полноприводные универсалы

Возраст: 8–12 лет

Пробег: не выше 200 тысяч км

Цена: 1–2 млн рублей

Avant или Allroad?

Многие фирмы в дополнение к «просто» универсалу, имеющему в основе седан, выпускают универсалы «дополненные и улучшенные». Разницу между ними отражают в названии модели. Так, «улучшенный» универсал Audi – это Allroad, а «простой» обозначали словом Avant. Аналогично у Фольксвагена есть обычный Passat 4×4 в кузове универсал, а есть Passat Alltrack.

Модель (поколение) Длина, мм Клиренс, мм Базовый двигатель Audi A4 (В8) 4703 140 1.8 (170 л.с.) Audi A4 Allroad (B8) 4721 180 2.0 (211 л.с.) Opel Insignia (1) 4908 160 1.8 (140 л.с.) Opel Insignia Country Tourer (1) 4920 175 1.6 (170 л.с.) Skoda Octavia (A7) 4667 141 1.4 (140 л.с.) Skoda Octavia Scout (A7) 4685 171 1.8 (180 л.с.) Volkswagen Passat (B7) 4771 155 1.4 (122 л.с.) Volkswagen Passat Alltrack (B7) 4771 165 2.0 (210 л.с.)

Audi A4 Allroad

Длина: 4721 мм, клиренс: 180 мм, багажник: 490 л

Цена: 0,9–2,1 млн рублей

Поколение B8 выпускали с 2009 до 2016 года. Полный привод постоянный, с самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Крепкая и надежная система, хорошие внедорожные способности. Оснащение и материалы салона – премиальные. Подвеска живучая. Запчасти дороги, многие дефицитны.

Какие-либо иные моторы, кроме наддувного 2.0 (211 или 225 л. с.) серии ЕА888, у нас крайняя редкость, равно как и механическая коробка передач. Хвалят дизель 3.0 (239 л. с.), но машин с ним очень мало.

Сочетается 2.0 чаще всего с роботом DL501 – это родственник DSG7 с парой «мокрых» сцеплений. Возможно, самый крепкий из всего семейства – на 200–250 тысяч км можно рассчитывать, но чинить его всё равно придется часто, а масло желательно менять каждые 40–50 тысяч км. Можно найти и восьмиступенчатый гидроавтомат – под индексом 0BK скрыт ZF 8HP55. По ресурсу он предпочтительнее.

Вердикт: отличная машина, но не с мотором 2.0 и роботом.

Opel Insignia Country Tourer

Длина: 4920 мм, клиренс: 175 мм, багажник: 540 л

Цена: 1,1–2,0 млн рублей

Первое поколение выпускали с 2008 по 2016 год. Заднюю ось подключает электронно-управляемая муфта Haldex, но сзади есть «самоблок» – способности выше паркетных. Салон очень просторный. Уровень оснащения почти премиальный. К стойкости элементов подвески вопросов нет.

Бензиновый наддувный 2.0 A20NFT (249 л. с.) – набор мелких болячек. Течи, слабая цепь ГРМ, ломкие ТНВД и электронная дроссельная заслонка. Но дизели 2.0 (160 или 195 л. с.) не менее капризные и хлопотные. Дабы избежать проворота вкладышей, опытные опелевладельцы меняют их превентивно каждые 50 тысяч км. А заодно и уплотнитель между насосом и маслоприемником – масляное голодание приводит к клину. Бензиновый все-таки проще и дешевле в ремонте.

Коробка передач – только гидроавтомат. Почти все Country Tourer в России – пострестайл. Так что у них уже не Aisin TF‑80SC, склонный к перегревам, а исключительно крепкий «фордовский» 6Т70 – без особых проблем и с ресурсом свыше 250 тысяч км.

Вердикт: почти ничем не уступает «премиуму».

Продолжение – на следующей странице.