11 заблуждений россиян про дизельные автомобили

Двигатель плохо пускается зимой, ставится только на тяжелые машины и позволяет экономить на топливе... Но все обстоит совершенно не так!

Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», в России доля автомобилей с дизельными двигателями составляет примерно 5%. В Европе дизелизация шла стремительными темпами, начиная со Второй мировой войны и до дизельгейта в 2015 году. В США, которые и начали этот процесс, всегда не очень хорошо брали дизельные автомобили, а уж после скандала продажи пошли вниз. У нашего автолюбителя интерес к экологии, мягко говоря, невелик, но росту доли дизелей на рынке препятствует несколько предрассудков. Рассмотрим, что из них правда, а что нет.

Дизельные автомобили отличают сильные шум и вибрация. Правда на 25%

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Тракторный звук и сильные вибрации, ощущающиеся во всем автомобиле с дизельным двигателем, остались в прошлом. Так вели себя машины, пригнанные из Европы в 90-е годы прошлого века. Поколение моторов было другое, а главное, они были изношены до предела.

Внутри современного автомобиля с дизелем можно почувствовать вибрации, в основном на холостом ходу, а рокот — при интенсивном разгоне. А так — все тихо, почти как с двигателем с искровым зажиганием. Снаружи, если вокруг нет сильного постороннего шума, человеческое ухо сразу определит автомобиль на тяжелом топливе. И, конечно, все зависит от двух главных факторов: класса автомобиля и его возраста. Дорогие автомобили несут на себе многочисленные слои виброшумоизоляции и имеют эффективные вибропоглощающие опоры силового агрегата. А с возрастом все начинает работать хуже, включая сам дизель, который в изношенном состоянии шумит и вибрирует сильнее.

Плохой пуск и плохая работа при низких температурах. Правда на 20%

«За рулем» проводил сравнительный тест холодного пуска дизельного и бензинового двигателей. Это были бензиновый Kia Rio 1.6 и Kia Sorento Prime с 2,2-литровым турбодизелем (оба машины свежие, с минимальным пробегом). Выяснилось, что оба мотора пускаются при —33°С и не оживают при —36°С.

Корейский кроссовер в морозильной камере подтвердил высокие пусковые качества при низких температурах.

Но, как обычно, на успех влияют эксплуатационные факторы. Испытания проводились на новеньких автомобилях, а топливо использовалось зимнее и с брендовой АЗС. У дизельных двигателей больше вероятности не запуститься в холода из-за топлива, особенно в начале зимы, когда на заправочных станциях возможна пересортица. Также с годами могут выходить из строя свечи накаливания, обязательная работа которых необходима для пуска даже при небольших минусовых температурах.

А еще дизель из-за высокой степени сжатия в поршневой части, а также из-за более прочных и массивных деталей, для эффективной прокрутки коленвала стартером, нуждается в безупречном состоянии аккумуляторной батареи. Соответственно, зимой неновый аккумулятор более вероятно сорвет поездку дизелисту, чем его собрату, эксплуатирующему автомобиль на бензине.

Дизель позволяет сэкономить. Справедливо на 50%

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Дизель действительно затрачивает меньше топлива на производство единицы мощности. И, казалось бы, должен укладывать на лопатки бензинового конкурента. Но, во-первых, в Московском регионе хорошее дизтопливо, особенно в зимний сезон, превосходит по цене 95-й бензин, а уж бюджетный 92-й и подавно. В морозы дизель нуждается либо в предпусковом подогревателе, который тоже тянет соляру из бака, либо в частых автозапусках по температуре. Дизель обычно долго греют и никогда не глушат зимой при непродолжительных парковках. Для устранения возможности замерзания непроверенного топлива в топливный бак приходится добавлять антигели, покупка которых тоже ухудшает экономический баланс. Так что сэкономить на топливе, может, и удастся, но в целом, с учетом дополнительных затрат, эксплуатация дизеля может обходиться даже дороже бензиновой машины.

У дизельных двигателей большой крутящий момент. Справедливо

Дизельный двигатель по своей природе действительно обладает большим, чем у бензинового двигателя, крутящим моментом вследствие большего эффективного давления в цилиндре. Связано это с более долгим сгоранием при постоянном давлении в цилиндре. Так было на безнаддувных дизельных и бензиновых двигателях. Ныне турбонаддувные дизельные моторы (а других и не выпускают) значительно превосходят по крутящему моменту только атмосферные бензиновые двигатели.

Внешние скоростные характеристики двух моторов близкой мощности, устанавливаемых на Renault Duster: А — дизельный двигатель К9К; Б — бензиновый двигатель К4М.

А вот бензиновые моторы с непосредственным впрыском и турбокомпрессорами буквально наступают на пятки дизелям. У них система регулировки наддува позволяет обеспечить широкую полку крутящего момента, которая так нравится водителям. Ну а полка эта немного ниже, чем у дизелей.

Дизельные двигатели больше вредят окружающей среде. Правда на 30%

Несмотря на дизельгейты, современный дизель очень хорош с точки зрения экологии. Взгляните на эту таблицу.

Состав отработавших газов бензинового двигателя и дизеля:

Компонент Содержание в выхлопных газах, % об Вредность Дизель Двигатель с искровым зажиганием N₂ 74–78 74–77 Безвредный O₂ 2,0–20,0 0,3–10,0 Безвредный H₂O 05–11,0 3,0–5,5 Безвредный CO₂ 1,0–16,0 5,0–12,0 Вызывает парниковый эффект CO 0,005–0,4 0,5–12,0 Токсичный NOx 0,004–0,5 0,01–0,8 Токсичный CnHm 0,005–0,3 0,2–3,0 Токсичный Альдегиды 0,001–0,009 0–0,2 Токсичный Сажа 0,01–1,1 г/м³ 0–0,04 г/м³ Токсичный Бенз(а)пирен 0,05–1,0 мкг/м³ 0–20 мкг/м³ Канцероген



«Фильтры задерживают до 99% мельчайших частиц, так что для современных дизелей этой проблемы больше не существует», — утверждает глава независимого исследовательского центра Emissions Analytics Ник Молден.

Но даже у нового дизеля есть функция очистки сажевого фильтра, которая включается на трассовых режимах. При достаточно высокой температуре отработавших газов происходит прожиг отложений на поверхности сот сажевого фильтра. Количество выбросов можно оценить по величинам теоретической массы твердых частиц,которые принимает в расчет ЭБУ двигателем Audi Q7. При 40 г необходима активная регенерация, а при 68 г режим близок к аварийному — не запустится даже принудительный прожиг. Как вы думаете, куда эти вещества полетят? Правильно — в трубу. Поэтому, если впереди вас на трассе автомобиль начал интенсивно коптить белым дымом, то знайте — включился режим прожига. Либо пропустите вперед, либо обгоните машину, которая на ходу сама себе делает ТО.

А еще, когда дизельная машина стареет, то нейтрализаторы и сажевые фильтры многие владельцы не восстанавливают. Попросту вырезают. Тогда дизель и становится по-настоящему вредным. Он выбрасывает в атмосферу мельчайшие частицы сажи, которые будут выносить на себе канцерогенные (накапливающиеся в организме человека) вещества.

Впрочем, бензиновым моторам некоторые владельцы тоже вырезают каталитические нейтрализаторы, при том, что можно подобрать ремонтный, и он не так дорог. По этому пути идут многие владельцы машин В-класса.

Дизельные двигатели ставят только на большие машины. Неправда

У нас в стране, из-за своеобразного отношения к дизелям, самый малообъемный — полуторалитровый мотор К9К мощностью 109 л.с., устанавливаемый на Renault Duster. Все остальное — многолитровые дизели для тяжелых автомобилей.

Зато в Европе и даже у ближайших соседей можно купить автомобили с дизельными моторами рабочим объемом от 0,799 л. А почему бы и нет: особых проблем с эксплуатацией в условиях теплого климата не будет. Маленькие машины с дизелем в нашу страну не привозят потому, что они не найдут спроса. Небольшая машина любого топлива расходует сравнительно немного. Экономия не так велика, а трудностей зимней эксплуатации боятся все.

Двухместный дизельный автомобильчик Smart fortwo 0.8 CDi. Три цилиндра, но есть и прямой впрыск топлива Common-rail, и турбонаддув.

Дизельные автомобили медленнее бензиновых. 50:50

Так было в эпоху несложных безнаддувных дизельных моторов. Но современные автомобили с дизельными моторами порой быстрее модификации с бензиновым двигателем. Конечно, чаще это встречается в премиум-классе. Возьмем для примера Range Rover Sport: с бензиновым 3-литровым мотором мощностью 340 л.с время разгона до 100 км/ч составляет 7,2 с, а с 3-литровым дизелем мощностью 306 л.с — 7,1 секунды.

Некоторые машины можно купить только с дизелем. Правда

Отдельные модели можно приобрести у нас в стране только с дизельным двигателем. Часто так бывает потому, что налоговыгодную мощность до 250 л.с имеют только дизельные модификации. Например, Audi Q7. Хотя и шикарная SQ8 также комплектуется дизелем 422 л.с.

Премиум-кросскупе SQ8 от Audi комплектуется лишь дизельными моторами.

В обслуживании дизель проще, даже свечи менять не надо. Неправда

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Большинство автопроизводителей требуют более частой замены моторного масла именно в дизелях. Объем масла также обычно больше. Фильтры — масляный и воздушный — дороже. Топливный нуждается в сравнительно частой замене и обслуживании. А свечи по регламенту менять не надо. Но если такая свеча накаливания сгорела, что вполне вероятно при пробеге к 100 000 км, то цена одной может подходить к 8000 рублей и замена, скорее всего, будет очень непростой. Вплоть до высверливания. Система питания при плохом качестве топлива будет требовать замены ТНВД и форсунок. Работы эти очень дорогие.

Дизельные двигатели ведут к прогрессу трансмиссий. Правда

Диапазон рабочих частот вращения коленвала дизельного двигателя — 600–4200 об/мин, бензинового — 650–5500 и выше. Значит, для достижения динамичного разгона и хорошей «максималки» необходимо большее количество ступеней в коробке передач. Рост количества ступеней — это прогресс отрасли. А вот с вариаторами дизели не уживаются из-за высокого крутящего момента.

Дизельный автомобиль не отличишь от бензинового. Неправда

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Перечислю несколько признаков, по которым дизельную модификацию автомобиля всегда можно отличить.

Разметка шкалы тахометра: у дизеля красная зона начинается с 4800–5000 об/мин, у бензиновых моторов — минимум на 1500 выше.

Горловина топливного бака имеет больший диаметр, чем у бензиновых автомобилей, и на крышке лючка есть надпись ДТ или Diesel.

И последнее — опытное ухо сразу отличит звук дизельного двигателя как снаружи, так и изнутри.

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Дизельные двигатели хороши там, где они безусловно победили бензиновые моторы навсегда. Это все грузовики — от малых до магистральных тягачей. Приближаются к ним по массе и по расходу топлива крупные внедорожники и пикапы. Здесь тоже дизели оправданны. А на остальных автомобилях дизель останется экзотикой, учитывая наш суровый климат. Хотите экономить — надо смотреть в сторону газа. На подходе к массовому сегменту и гибриды, на которых обычно ставят бензиновые моторы. А там, глядишь, и до электромобилей недалеко.