6 простых способов сделать в машине потише

Самый легкий — закрыть окна и выключить магнитолу. Если этого недостаточно, есть и другие варианты. Считаем, какие предстоят затраты и каким будет эффект.

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Шумоизоляция большинства автомобилей нижнего и даже среднего ценового уровня недостаточна. Автопроизводители экономят на установке шумоизоляционных материалов в стремлении удержать конкурентоспособные цены. А еще шумоизоляция увеличивает время сборки машины на конвейере и добавляет ей массы.

Основными источниками шума в автомобиле являются двигатель и трансмиссия, система выпуска отработавших газов и катящиеся по дороге шины. На больших скоростях большую роль начинают играть шумы, возникающие от завихрений воздуха на наружных элементах автомобиля.

Способ 1. Верните автомобилю нормальный вид (бесплатно)

Любые элементы, закрепленные снаружи на кузове, увеличивают сопротивление воздуха и вызывают лишний шум. Поэтому никогда не возите поперечины, багажник, а тем более пластиковый бокс на крыше, когда в них нет нужды. Это вернет аэродинамику автомобиля к тому уровню, который просчитали конструкторы, и снизит шум. Все самостоятельно приделанные спойлеры, антикрылья и прочие аэродинамические элементы только увеличат сопротивление воздуха и повысят шум. Если вы купили подержанный автомобиль с приклеенными дефлекторами на дверях, то либо готовьтесь слушать постоянный шум на высоких скоростях, либо демонтируйте.

Способ 2. Уплотните дверные проемы (600–1200 рублей)

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У многих недорогих автомобилей с завода отсутствуют двухконтурные уплотнители дверей. Проблема решается на каждой модели индивидуально. Посмотреть, как это сделать, можно на специализированных форумах по своему автомобилю. Но, в любом случае, приобретать уплотнители выгоднее всего на всемирно известной торговой площадке Алиэкспресс. Обойдется комплект уплотнителей на четыре двери примерно в 1200 рублей. Покупатели отмечают снижение шума, но многое зависит от модели автомобиля, износа петель его дверей, а также от штатных уплотнений.

Варианты форм и размеров уплотнителей поражают воображение. А выбрать надо такой, чтобы при закрытой двери он был обжат немного больше, чем на половину своей ширины.

Пользуется популярностью Z-образный уплотнитель, с помощью которого ликвидируют щели между передним крылом и дверью, между самими дверями и между задним крылом и дверью. Такие уплотнители на один автомобиль стоят около 600 рублей.

Не у всех автомобилей форма дверей позволяет использовать такие уплотнители. Но если удастся приклеить, получите не только снижение шума, но и чистые дверные проемы.

А если штатные уплотнительные резинки вашего автомобиля изношены, то следует первым делом заменить их, и тогда, возможно, дополнительная шумоизоляция покажется необязательной.

Способ 3. Уменьшите шум от колес (1000–6000 рублей)

Если у вас стоит грязевая резина летом или шипованная зимой, то тишины в автомобиле не будет. Если акустический комфорт важнее, пересмотрите отношение к выбору шин. Но, в любом случае, в салон недорогих автомобилей, как правило, очень активно пробирается шум от камешков или воды с дороги. Препятствовать этому можно с помощью шумоизоляции колесных арок автомобиля. Способов несколько.

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Если на автомобиле вообще нет подкрылков, то можно применить так называемые жидкие подкрылки. При этом на поверхность арок наносят толстую мастику, почти не передающую звук на металл арок. Препарат можно нанести самому, особенно если он в аэрозольной упаковке. Обойдется обработка четырех колесных арок не дороже 1500 рублей.

Если в автомобиле установлены пластиковые подкрылки, то можно немного снизить шум, оклеив их невидимую сторону шумоизоляционным материалом. Только он не должен быть толстым и тяжелым — во избежание провисания подкрылков. Такие подкрылки есть в продаже. Например, на Hyundai Solaris комплект обойдется около 6000 рублей.

Внутренний слой (обращенный к колесу) такого подкрылка жестче, он отвечает за форму, а наружный — мягкий для максимального шумогашения. Такой комплект имеет все необходимые отверстия, а потому заменяется за считаные минуты.

Радикально снизить шум от барабанящих по арке камешков можно, установив подкрылки из мягкого материала (фетра). Ко многим массовым машинам они есть в продаже. Комплект из двух мягких задних подкрылков на Lada Kalina, Granta и обе модели Datsun обойдется около 1000 рублей.

Способ 4. Шумоизоляция всего автомобиля (12 000–50 000 рублей)

Для обеспечения наибольшего снижения шума требуются радикальные меры. Полная разборка салона автомобиля и покрытие шумоподавляющими материалами практически всех поверхностей. Оклейке подлежат пол и крыша, панель, разделяющая салон и моторный отсек, а также поверхности багажного отделения. Особое внимание уделяется колесным аркам и дверям.

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В продаже имеются готовые комплекты для шумоизоляции распространенных моделей автомобилей. Цена варьируется от 12 000 рублей за минимальный комплект для машин В-класса до 25 000 рублей за комплекты для кроссоверов.

Такую работу провести своими силами затруднительно, а сотрудники специализированного сервиса сделают все за несколько часов. В крайнем случае, вернут автомобиль на следующий день. Комплексная шумоизоляция автомобиля В-класса обойдется в 40 000–50 000 рублей.

Способ 5. Выхлопная система (от 1000 рублей)

Конечно, любители тишины никогда не будут экспериментировать с прямоточными выхлопами, пауками и прочими стронгерами. Но что делать, если вышел из строя каталитический нейтрализатор? Простое выбивание приведет не только к появлению вони из выхлопной трубы. Бубнящий звук из пустой «бочки» будет давить на уши. Самое правильное решение — установка ремонтного каталитического нейтрализатора. Но если такой возможности нет, следует вварить вместо нейтрализатора пламегаситель, который эффективно снижает шум.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля. Простой пламегаситель для большинства автомобилей стоит немногим дороже 1000 рублей.

Способ 6. Борьба с внутренним шумом (от 200 рублей)

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Шум, возникающий внутри салона при движении автомобиля, беспокоит даже тех, кто к проблемам шумоизоляции безразличен. «Сверчки», скрипы, потрескивания обивок салона могут довести кого угодно. Способов борьбы много. Порой достаточно в подозрительное место пшикнуть силиконовую смазку. Был хороший совет, предложенный нашим читателем, — в узкие зазоры ввести растянутую модельную резинку (венгерку) и отпустить концы. Резинка расширится в зазоре и ликвидирует люфт, вызывающий скрипы или стуки.

Конечно, наши китайские друзья предлагают решения. Вариантов много — от ленты, закрывающей щель между панелью приборов и ветровым стеклом, до декоративных полосок, вставляемых во все видимые щели панели приборов. Помимо изменения вида салона, такие мягкие полоски ликвидируют контакт между пластиковыми элементами и устраняют скрип.

Такие ленты могут эффективно бороться со скрипами на старых автомобилях с большими зазорами между частями панели приборов. А обойдутся не дороже 200 рублей.

Для любителей тишины мы показали основные направления борьбы с шумом. Максимальный эффект будет достигнут комплексом принятых мер. Поделитесь в комментариях ниже своим опытом по борьбе с шумом.