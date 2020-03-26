Новый Golf — первый автомобиль в Европе, который уже в базе оснащается технологией Wi-Fi р, которая позволяет ему обмениваться данными с другими автомобилями и таким образом способствовать предотвращению аварий.
Сервис проверки истории авто avtocod.ru проанализировал, как сильно повлияла шумиха вокруг пандемии коронавируса на продажи и проверки б/у автомобилей. Для этого мы составили подборку из полных отчетов, сформированных с сентября 2019 года по февраль 2020 года.
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