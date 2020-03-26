Устранить неприятное дребезжание деталей в салоне поможет мелочь из магазина для рыбаков — резинка-«венгерка».

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Неприятное дребезжание в автомобилях часто издает внутрисалонное зеркало. На кроссовере Hyundai Tucson 2008 года я устранил этот звук, не снимая зеркала: с помощью резинки круглого сечения («венгерки») диаметром 3 мм, продающейся в рыболовном магазине.

Я сильно ее растянул и завел в зазор между основанием и «ножкой». Затем отпустил концы и заподлицо обрезал излишки.

Звуки прекратились: уже несколько лет «венгерка» выполняет роль амортизатора. Так же я устранил скрипы декоративной рамки рычага переключения передач и внутренних ручек задних дверей.

С. Цеханский, Вологда

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Фото: С. Цеханский