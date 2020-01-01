Лучшие штуки для автопутешествий: найдено на Алиэкспрессе

Тент на всю машину, умывальник, карманная тонировка и прочие простые изобретения...

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В этой подборке в основном показаны товары, которые сделают путешествие на автомобиле более комфортным, позволят с удобством разместиться взрослым и детям, каждому разложить свои вещи.

От комаров и от солнца

Не все любят тонированные стекла автомобилей. Но отправляясь в дальнее путешествие всей семьей, об отсутствии тонировки на стеклах задних дверей пожалеет любой. Прекрасным приобретением в дорогу будет карман, сшитый из упругой сетчатой ткани, надеваемый на верхнюю часть задней двери. Благодаря черному цвету и небольшим отверстиям тень гарантирована. Если нужно открыть окно в движении, то в него не залетит дорожный мусор или насекомые. А еще с такой сеткой в машине можно ночевать без назойливых комаров, но со свежим воздухом, попадающим через опущенное стекло. Приобрести набор из двух сеток на обе задние двери можно по цене от 200 рублей.

Производитель уверяет, что сетка может использоваться в движении. Но мы бы посоветовали использовать ее только при небольших скоростях, вроде пробочного серпантина от Джубги до Адлера.

Зеркало для пассажира

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Если ваш автомобиль не имеет встроенных в солнцезащитные козырьки зеркал с подсветкой, то по дороге ваша спутница будет периодически лазить в сумку с целью найти зеркальную пудреницу. Потоком ветра через открытое окно пудру может разнести по салону. Ладно, хватит страшилок. Лучше за скромную сумму от 500 рублей приобрести зеркало, надежно крепящееся к козырьку и имеющее встроенную светодиодную подсветку. Устройство работает на двух батарейках CR 2032 и имеет сенсорный выключатель.

Устройство совсем плоское, а светодиоды светят прямо сквозь поверхность.

Защита от солнца

Не только людям, приехавшим на Юг, нужна защита от солнца. Ведь если вы не собираетесь каждый день переезжать на новое место, то будет жалко оставлять автомобиль жариться весь ваш отпуск на солнце. За 1500 рублей можно приобрести легкий тент из ткани, напоминающей «серебрянку», знакомую нашим туристам уже более полувека. На парковке машина будет защищена не только от солнца, но и от птичьего помета, пыли, древесного сока и даже царапин от местных кошек. Только важно подобрать размеры тента под автомобиль, учитывая его размеры и тип кузова.

От солнца лучше всего защищает серебристый цвет, но существует и камуфляжный окрас.

Роскошный органайзер

Для путешествующих на заднем сиденье автомобиля можно обеспечить комфорт с помощью органайзера, закрепленного на спинке переднего сиденья. В продаже таких много, но сегодня мы рассмотрим шикарное устройство со множеством функций. Начнем с того, что органайзер изготовлен из искусственной кожи, а, значит, чистоту в его многочисленных отсеках поддерживать проще. На выбор более десятка цветов — можно подобрать и в тон к сиденьям, и в тон к цвету кузова, и, наоборот, контрастный. Откидной столик позволяет перекусить или расположить планшет не хуже, чем в самолете. Цены на такой органайзер начинаются с 850 рублей.

Столик снабжен бортиком, предусмотрены два отсека под напитки, удобно расположена коробка с салфетками.

Коврики на весь багажник

Чтобы после путешествия в отпуск на Юг или на рыбалку не пришлось думать, чем бы «зализать раны» на обивке багажника вашего еще совсем новенького автомобиля, подумайте о защите. За сумму от 2500 рублей вы приобретете полный комплект прочных водонепроницаемых ковров, скроенных под конкретную модель автомобиля. Можно выбрать цвет и комплектность. Например, ковер только на поверхность пола будет гораздо дешевле, а полный набор может быть и дороже указанной цены. Но клетчатый стиль останется таким же безупречным.

Ковры в полной комплектации защищают даже спинку заднего сиденья на полную высоту.

Еще один органайзер

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Уже довольно давно появились аксессуары, закрывающие щель между водительским или пассажирским сиденьем и туннелем пола. Потому что туда зачастую проваливается всякая всячина, которую очень трудно достать. Но ящичек, который можно приобрести за сумму от 550 рублей, не только заслонит собой щель, но и позволит разместить под рукой все необходимое. Туда можно поставить банку на 0,33 л и положить еще много вещей, нужных в дальней дороге.

При заказе обратите внимание, что ящички отличаются на водительскую и пассажирскую стороны.

Экологичный умывальник

Запас воды в дальней дороге обязателен. Конечно, можно просто взять магазинную пятилитровую бутыль с водой, но удобнее специальная емкость. Запросто можно будет и умыться, и в кружку воды налить. Можно выбрать объем 5 или 8 л. Есть удобный краник с регулировкой подачи воды. Крупная горловина позволяет качественно вымыть сосуд изнутри. Пластик применен пищевой, нетоксичный. Советую выбрать 8 литровую емкость. Цена — от 600 рублей.

Емкость снабжена удобной ручкой, которая, в отличие от стандартных пятилитровых бутылей, не режет руку.

Матрас для здорового сна

На надувных матрасах в машине спали несколько поколений автолюбителей нашей страны. Но китайские производители предложили особенный —для ночевки в универсале или кроссовере. Главное отличие в том, что в нижней части, которая располагается в багажнике, тюфяк заужен. От жестких боковых стенок багажника колени спящих защищают специальные «крылышки». Матрас можно использовать и вне автомобиля, тем более что цена приемлемая — от 1450 рублей.

Упаковка с матрасом совсем невелика — длина рулончика 650 мм, а диаметр 200 мм.

Надувная заглушка

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И детям, и взрослым порой удобнее расположиться на заднем сиденье так, чтобы ноги не были на полу автомобиля и не затекали. Если мягких вещей много, то их ставят за спинками передних сидений и чем-то накрывают. Закрыть пространство за спинками задних сидений необходимо, когда сзади располагают на специальном матрасе крупных собак, которые могут провалиться. Во всех случаях очень удобна надувная заглушка. Она состоит из двух частей, которые можно использовать как вместе, так и порознь. Есть еще как минимум одна сфера применения устройства — это надувное сиденье, правда для не слишком крупного седока. Цены на полезный аксессуар начинаются с 1000 рублей за двухсекционную заглушку.

Соединенные секции можно использовать для купания в море.

Холодильник — почти как домашний

Автохолодильник сильно улучшит впечатление от долгой поездки по жаре. Притом что автомобильные холодильники выпускаются давно, здесь я хочу показать, что агрегат может напоминать по виду домашний, иметь сенсорное управление с дисплеем и возможность подключения к сети 220В, после того как его занесут в гостиницу. Такие холодильники имеют емкость 18 л. Правда, «высокие» технологии недешевы — от 5000 рублей.

«Вертикальные» холодильники особенно удобны для размещения в багажниках универсалов и кроссоверов.

Путешественникам желаю подготовить свой автомобиль, в том числе и с помощью наших подсказок, чтобы в дороге было удобно всем пассажирам. Счастливого пути!

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Фото: фирмы-производители