5 крутых и недорогих китайских придумок для автомобиля на осень

Китай — известный поставщик… всего. Стоит только кому-то засветить оригинальную идею, как на известном сайте уже появляется соответствующий лот. Что самое важное, в большинстве случаев цена демократичная. Вот что следует заказать к осени каждому автомобилисту.

Осень — сезон дождей. А в России еще и сезон грязи. Так что подумайте, в первую очередь, о таких аксессуарах, которые облегчат вам поездки в дождливую слякотную погоду.

Чистые зеркала

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Если в вашей машине есть электрообогрев боковых зеркал — отлично. Включил его, и через пару минут снег или капли дождя на поверхности зеркала испарились, обзору снова ничего не мешает. Но есть альтернативный способ содержать зеркала в чистоте. Подойдет для тех, кто не любит ждать те самые пару минут или у кого электрообогрева нет вовсе.

Прозрачная пленка наклеивается на зеркало. Создатели уверяют, что даже после стоянки под дождем на зеркале не будет скапливаться влага. Мы это проверили.

Протираем зеркало и наклеиваем пленку. В четкости изображение в зеркале не потеряло. Капли воды действительно обходят стороной оклеенную зону. В дождь особенно актуально.

Учитывая низкую стоимость комплекта (чуть больше 100 рублей), однозначно рекомендую к приобретению.

Щетки стеклоочистителей полосят

Осенью дворники используются куда чаще, чем летом. А потому именно осенью начинаешь обращать внимание на дефекты щеток.

Полосы на лобовом стекле — типичная история, если дворники старые. Но китайцы уверяют, что их можно восстановить.

Вот такой «скребок» выравнивает край щетки, устраняя всевозможные неровности, из-за которых и остаются полоски на стекле. Работает или нет? Судя по отзывам на том же сайте, не на все 100%. Эффект есть, но не всегда и ненадолго. На мой взгляд, такой прибамбас прикупить можно (учитывая опять же небольшую цену от 200 рублей за обычный «скребок» до 800 — за дизайнерский), но быть готовым к замене старых щеток на новые.

Осторожно, дети!

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Лето закончилось, дети вернулись с каникул, а это значит, что начались ежедневные поездки до школы или детского сада. Для водителей-родителей будет полезен следующий девайс. Дополнительное сферическое зеркало, которое на скотч приклеивается к корпусу салонного зеркала или, к примеру, к противосолнечному козырьку. Есть варианты с присоской для установки на лобовое стекло

Конечно, это зеркало вам ни к чему, если вы обладатель семейного минивэна, в котором изначально предусмотрено отдельное салонное зеркало для наблюдения за пассажирами второго ряда.

В такое зеркало видно, уснул ли ваш ребенок или по-прежнему активничает, пытаясь отстегнуть ремни безопасности. При этом не нужно отвлекаться от дороги. Безопасность — превыше всего!

Я себе такое установил. Правда, не учел один нюанс: выбранное мной зеркало слишком сферическое. Сделано это для того, чтобы в поле зрения попадал весь второй ряд сидений. В результате изображение в нем слишком мелкое. Учитывая, что ребенок у меня один, то есть наблюдать достаточно за одним посадочным местом, удобнее было бы более плоское зеркало. Впрочем, все можно исправить: заказать другое зеркало (по цене от 220 руб.) либо завести больше детей.

Кстати, есть зеркало, которое крепится на подголовник заднего ряда. Это на случай, если вы возите ребенка в автокресле спиной вперед.

Теплое одеяло

Нет, это не просто одеяло, а одеяло с электроподогревом, которое работает от бортовой сети автомобиля. Вставляете в гнездо прикуривателя штекер, и холода не страшны. Можно использовать во время прогрева автомобиля или в дальней дороге. Естественно, аксессуар не для водителя, а для пассажиров (одного или сразу нескольких).

Такое одеяло можно рекомендовать владельцам старых УАЗов Патриот, многие из которых жалуются на недостаточную эффективность отопителя салона. Особенно на втором ряду сидений. Вот вам недорогое (порядка 1500 руб.) решение. Кроме того, к нему можно добавить еще и стельки с обогревом. С такой экипировкой зима не страшна. Главное, не злоупотреблять такими аксессуарами во время стоянки автомобиля с выключенным двигателем. Иначе аккумулятор долго не протянет.

Шуба для рукояток

Напоследок предложу забавные чехлы для селектора коробки передач или рычага стояночного тормоза. К покупке не рекомендую, но в качестве оригинального подарка (особенно девушке-автомобилистке) сгодится.

Использовать предполагается зимой во время холодных запусков. Наверняка оригинальную придумку оценят владельцы автомобилей с хромированным селектором автомата, который жуть как замерзает во время ночной зимней стоянки.

А какой аксессуар вы уже испытали и рекомендуете коллегам-автомобилистам? Расскажите в комментариях.

Фото: AliExpress