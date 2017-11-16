Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей

«За рулем» объясняет, почему включенный кондиционер высушивает воздух в салоне и как с его помощью быстро восстановить обзор, если стекла внезапно запотели.

Летним теплым днем вы, изрядно промокнув под дождем, добежали до своего автомобиля и собрались ехать. Но стекла машины мгновенно запотели до полной потери прозрачности. Что делать?

Всё просто. Достаточно включить кондиционер и дать ему поработать немного. Кондиционер осушает воздух за счет того, что влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных пластинах испарителя. Аналогичное явление мы наблюдаем при запотевании холодной бутылки, вынутой из холодильника. А еще мы видим запотевшие, вечно мокрые снаружи трубы с холодной водой в стояке жилого многоквартирного дома.

Но просто включить кондиционер в автомобиле недостаточно. Важно направить потоки воздуха из дефлекторов на ветровое и передние боковые стекла. Заднее стекло (как и боковые зеркала) можно просушить электрообогревом.

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Теперь о том, чего делать не стоит, хотя многие водители почему-то поступает именно так, если стекла в их машине запотели. Приоткрывание окна, если на улице большая влажность, усугубит ситуацию. Это имеет смысл только в одном случае: если багажник завален вещами, которые перекрыли вентиляционные отверстия. Такие есть во всех автомобилях, и владельцу стоит знать их расположение.

Включать рециркуляцию тоже нет смысла. Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.

Как настроить систему вентиляции, чтобы не потели окна?

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