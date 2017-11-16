11 факторов, о которых водителю надо помнить осенью

Печально, однако становится темнее, холоднее и опаснее. Дорога охлаждается, и сцепление шин с асфальтом хуже. К этим сложностям нужно быть готовым заранее. Особенно если вы начинающий водитель.

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Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла…

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Осень — мое любимое время года. Я бы вообще с удовольствием жил на планете, где времен года всего два — весна да осень. Однако же понимаю: на Земле осенние автомобильные поездки иногда приносят неприятные последствия. Опасаться их, конечно же, не нужно, однако известная осторожность тоже не помешает.

Чтобы осенняя езда доставляла удовольствие, не омраченное проблемами, советую обратить внимание на следующие обстоятельства.

Дети

С приходом сентября резко возрастает количество детей, появляющихся на дорогах в самых неожиданных ситуациях. Это понятно: кончились каникулы — родители везут детей обратно в цивилизацию. Строго по уставу они двигаться гарантированно не станут, а потому единственный выход для вас — утроить свое внимание.

Листва и лед на дороге

Осень — это не только бабье лето, но и первые превращения воды в лед. Кроме того, чисто осенние шуточки — это опавшие листья на проезжей части. Тормозить в обоих случаях становится проблематично: никакие АБС не спасут. Поэтому постарайтесь ездить чуть медленнее, чем летом.

Грязь

Осенью машина становится заметно грязнее. Это летом ветровое стекло может неделями оставаться прозрачным, а теперь оно то и дело зарастает какой-то мутной гадостью, размазываемой стеклоочистителями. А чем хуже обзор, тем внимательнее на вас поглядывают демоны, организующие различные ДТП. В общем, не стесняйтесь почаще протирать стекла своей машины — дворникам надо помогать. Кстати, в бачок можно начинать заливать зимнюю омывайку. Только берите на первых порах самую слабую — грубо говоря, не на минус 30, а на минус 10. Она будет меньше вонять изопропилом.

Регулировка фар

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Впереди осеннее равноденствие: продолжительность дня тает с максимальной скоростью. На улицах резко темнеет, пейзаж приобретает мрачные оттенки, границы проезжей части подло сливаются с обочинами и кюветами, а добрые люди из встречных машин бьют своими ксенонами и светодиодами вам в физиономию. Замечу, что зачастую то же самое думают и о вас: далеко не на всех автомобилях фары отрегулированы должным образом. Но летом вы могли просто не обращать на это внимание…

В общем, собственную светотехнику (не только фары!) надо бы проверить, а на дороге прекратить любой «расслабон».

Климат-контроль

Листва, покинувшая ветки деревьев, любит приземляться в воздухопритоки отопителя. Вывод ясен: время от времени не стесняйтесь удалить все это «удобрение». Иначе, когда на улице станет совсем холодно, вдруг выяснится, что климат-контроль «не работает», а на сервисе над вами тихонько посмеются. Не бесплатно.

Аквапланирование

Как известно, одни видят в лужах грязь, а другие — отражение звезд. Но в любом случае не стоит лихо форсировать эти маленькие озерца… Хотя бы потому, что при этом ничего не стоит окатить грязью своего соседа по планете. Да и вам может не поздоровиться: в глубокой луже машину может развернуть, да и двигатель при этом способен глотнуть водички, а это — его смерть из-за возможного гидроудара. Да и аквапланирование никто не отменял — зачем провоцировать такие неприятности?

Давление в шинах

Этого, скорее всего, никто делать не будет: лень сильнее… Однако же напомним, что при снижении температуры падает давление в шинах. Не очень сильно, конечно: около 0,1 бара на каждые 10 градусов похолодания. Но если вы накачивали колеса в 30-градусную жару, а сейчас близятся заморозки, то несколько десятых вы точно потеряете. В общем, хотя бы проверьте давление— хуже не будет.

Ревизия в багажнике

С наступлением «очей очарованья» самое время удалить все лишнее из багажника. Или просто заменить один хлам на другой: скажем, полотенце с купальниками на старую теплую куртку. Даже самые хорошие автомобили иногда капризничают, в том числе и мокрыми холодными ночами. Будьте, на всякий случай, к этому готовы, чтобы хотя бы не замерзнуть.

Аккумулятор

В теплое время года даже полудохлая батарея справляется со своими должностными инструкциями. Осенью этого не будет: возрастают потребности в электроэнергии. Загибайте пальцы: светотехника, вентиляция, обогреватели, стеклоочистители... При коротких поездках баланс электроэнергии может стать отрицательным и АКБ в итоге откажет. Поэтому — подзаряжайте, проверяйте, а иногда и меняйте…

Шины по сезону

Про сезонную замену шин все знают. Тем удивительнее наблюдать из года в год огромные очереди на шиномонтаже в самый последний день, когда завтра ездить на летних шинах уже будет «нельзя». Заодно оцените состояние своих зимних шин — очень может быть, что половина шипов остались в далеком прошлом…

Коррозия

Владельцам «старушек» было бы неплохо вспомнить про существование антикоров и прочих препаратов аналогичного назначения. Почему только «старушек»? Потому владельцы свежих машин заниматься этим точно не будут… Напомним, что наиболее сильное коррозионное воздействие на кузов машины происходит зимой, которая уже совсем близко…

Всем счастливого пути по осенним дорогам! И просьба поделить полезными советами насчет осенних поездок!

Что, как и когда нужно делать автомобилисту, изложено в сотнях книжек и методичек. А чего делать не нужно ни под каким видом, мы рассказываем тут.

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