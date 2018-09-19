8 табу: не делайте этого с машиной никогда

Что, как и когда нужно делать автомобилисту, изложено в сотнях книжек и методичек. В свою очередь, ЗР предлагает список того, чего делать не нужно!

Материалы по теме
Самые вредные советы «мастеров». Не делайте этого со своей машиной!

За машиной нужно ухаживать — хотя бы время от времени. Иначе она обидится. Но и «Демьянова уха» при этом ей ни к чему — машинка тоже обидится. На этот счет высказывались еще древние римляне. «Чрезмерное усердие больше портит, чем улучшает», — сказал Плиний Младший

Уже наступила осень, которая очень скоро незаметно превратится в зиму. Наклон земной оси приведет к сокращению светлого времени суток, понижению температуры и прочим нехорошестям, которые не стоит усугублять своим поведением. Чтобы ваша машинка не капризничала сверх положенного, ЗР предлагает краткий перечень того, что не нужно с ней делать.

Всех, кто хочет дополнить наш список, приглашаем к диалогу.

Фото: Unsplash, ИТАР-ТАСС

8 табу: не делайте этого с машиной никогда

  • Какие расходники и аксессуары могут и должны быть в запасе у каждого автомобилиста, а чем не стоит запасаться впрок, читайте в этой публикации.
  • А из этой вы узнаете, какие 11 незаменимых вещей должны лежать в багажнике вашей машины.
  • Когда менять моторное масло и на что при этом ориентироваться — на пробег или на смену сезона, мы рассказали тут.
  • А надо ли балансировать колеса при каждой смене шин? Ответ на этот вопрос вы найдете по ссылке.
  • И, наконец, 11 главных осенних советов водителю.

8 табу: не делайте этого с машиной никогда
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (21)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые