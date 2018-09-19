8 табу: не делайте этого с машиной никогда

За машиной нужно ухаживать — хотя бы время от времени. Иначе она обидится. Но и «Демьянова уха» при этом ей ни к чему — машинка тоже обидится. На этот счет высказывались еще древние римляне. «Чрезмерное усердие больше портит, чем улучшает», — сказал Плиний Младший
Уже наступила осень, которая очень скоро незаметно превратится в зиму. Наклон земной оси приведет к сокращению светлого времени суток, понижению температуры и прочим нехорошестям, которые не стоит усугублять своим поведением. Чтобы ваша машинка не капризничала сверх положенного, ЗР предлагает краткий перечень того, что не нужно с ней делать.
Всех, кто хочет дополнить наш список, приглашаем к диалогу.
Фото: Unsplash, ИТАР-ТАСС
- Какие расходники и аксессуары могут и должны быть в запасе у каждого автомобилиста, а чем не стоит запасаться впрок, читайте в этой публикации.
- А из этой вы узнаете, какие 11 незаменимых вещей должны лежать в багажнике вашей машины.
- Когда менять моторное масло и на что при этом ориентироваться — на пробег или на смену сезона, мы рассказали тут.
- А надо ли балансировать колеса при каждой смене шин? Ответ на этот вопрос вы найдете по ссылке.
- И, наконец, 11 главных осенних советов водителю.
Читать комментарии (21)