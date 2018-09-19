Заправил бензин в бак дизельного автомобиля — что будет и что делать? Мой знакомый ехал из Ярославля в Москву, остановился на АЗС известного бренда и по рассеянности заправщика получил в бак машины с бензиновым двигателем 30 литров ДТ. Тут-то и началось! 8 табу: не делайте этого с машиной никогда Что, как и когда нужно делать автомобилисту, изложено в сотнях книжек и методичек. В свою очередь, ЗР предлагает список того, чего делать не нужно! Из автопрома в автоспорт и/или наоборот На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы автомобильной жизни, в том числе технические. Точку в споре о том, какие технологии более продвинутые — спортивные или конвейерные, ставит Сергей Зиновьев.