3 июльских лайфхака для автопутешественника

Эти простые советы сберегут время, силы, здоровье и главное в дальней дороге — хорошее настроение.

Чистый воздух в салоне

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Лето — то самое время, когда можно привести в порядок систему вентиляции автомобиля. Особенно важно сделать это перед дальней поездкой в отпуск с детьми.

У подавляющего большинства автомобилей забор воздуха в салон идет из пространства между ветровым стеклом и капотом. Там обычно находятся поводки стеклоочистителей. В пластмассовой детали, идущей от правого до левого борта, выполнено множество прорезей и отверстий, через которые и проходит воздух для климатической установки. Причем прорези эти довольно крупные. У некоторых автомобилей, правда, под пластиковыми прорезями размещена сеточка. Так сделано, например, у Mercedes-Benz, Toyota и др. Хотя пыль и мелкий мусор все равно попадают внутрь. Получается, что у большинства автомобилей забор воздуха, которым мы дышим в салоне, происходит из крайне загрязненного места, которое еще называют коробом воздухопритока. Пыль, листья, семена деревьев накапливаются там годами.

Полюбуйтесь, что творится в пространстве под ветровым стеклом у автомобиля, который не подвергался такой чистке всего два года. Причем отмыть пластиковую панель на машине, ничего не разбирая, можно, но большая часть грязи опять же уйдет в этот короб. А вот как выглядит чистый короб воздухопритока.

Сразу за этим отверстием расположена крыльчатка салонного вентилятора климатической системы. Если на нее попадет крупный лист — дисбаланс крыльчатки обеспечен. Когда лист высохнет и рассыплется, забьется салонный фильтр.

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Объем работы не очень большой. На большинстве автомобилей достаточно снять поводки дворников и удалить меньше десятка пистонов. Затем снять пластиковую панель, не забыв отсоединить трубочку стеклоомывателя, и хорошенько вымыть. С помощью пылесоса удалите сухой мусор и протрите весь короб влажными тряпками дочиста. Для дезинфекции можно обработать его разбавленным аптечным хлоргексидином.

Важный момент. Нужно прочистить дренажные отверстия, отводящие воду, смешанную с реагентами и омывающей жидкостью. Это важно для предотвращения коррозии кузова, защиты от влаги механизма и проводки стеклоочистителя. У некоторых автомобилей при высоком уровне воды в коробе воздухопритока она может попадать в салон через пересохшие уплотнения. Некоторые производители размещали там «мозги» двигателя, которые порой выходили из строя от принятия таких ванн.

У многих автомобилей забор воздуха осуществляется через крупное отверстие, просеченное в щите, отделяющем салон от моторного отсека. Причем, обратите внимание, сетка, приклеенная к отверстию — это тюнинг, сделанный владельцем. На серийных машинах такого нет!

Если не уверены, что сможете провести подобную чистку самостоятельно, обратитесь на сервис или к рукастому соседу по гаражу.

Защита от камней и насекомых

Как летят камни на наших дорогах, знают все. А если вы собрались в дальнюю дорогу, на Юга, то обидно будет вернуться на автомобиле, у которого весь бампер и капот в сколах.

По разным соображениям не захотели или не успели наклеить бронепленку на всю «морду» автомобиля? Есть выход. Конечно, мы не предлагаем поступать, как делали перегонщики машин из Европы еще в 90-х годах, оклеивавшие весь передок автомобиля скотчем. Кстати, так иногда поступают и сейчас при перевозке новых автомобилей на автовозе. Гораздо лучше воспользоваться «Жидкой резиной», которую мы и нанесем на все подверженные сколам места.

Можно подобрать препарат примерно в цвет кузова или взять прозрачный. А можно, учитывая, что едем отдыхать и развлекаться, нанести яркий, контрастный слой. Например, на белую или серебристую машину — желтый, оранжевый, зеленый. Тут, конечно, все зависит от менталитета владельца.

Можно еще нанести полосу жидкой резины на верхнюю часть ветрового стекла (туда чаще попадают камешки, летящие из-под колес других машин) и переднюю кромку крыши. Конечно, надо сделать это аккуратно, предварительно ограничив нужную зону малярным скотчем. При темном цвете такая пленка защит глаза от солнца. Имейте в виду, что разрешенная ГИБДД высота такой полосы на ветровом стекле — 140 мм. И не забудьте учесть зону очистки дворников. Крышу тоже убережете от сколов, которые появляются так же часто, как на капоте. У некоторых автомобилей крыши не оцинкованы, а значит скол спровоцирует коррозию.

Иногда за пару часов движения по трассе машина приобретает неопрятный вид.

И еще. После длительной поездки летом вся передняя часть автомобиля будет покрыта присохшими останками насекомых. Отмывается такое очень плохо.

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Можно спасти ситуацию, заранее нанеся на всю переднюю часть автомобиля тонкий слой неразведенного моющего средства типа Фейри. Только дайте средству подсохнуть до начала движения. В летнюю жару для этого достаточно нескольких минут. Теперь вся мошкара будет оставлять следы на слое моющего вещества, который по приезде на место можно удалить водой самому или заехать на мойку. Очистка произойдет мгновенно.

А теперь задумайтесь, что будет с радиаторами автомобиля после попадания в тучу насекомых. Если кондиционер есть, то его теплообменник будет забит, если нет — сразу пострадает радиатор системы охлаждения двигателя. Хотя в первом случае перегрев тоже станет более вероятен. Ведь забитый конденсатор кондиционера не пропустит воздух к радиатору двигателя. Так что и радиатору нужна дополнительная защита в виде москитной сетки. Ее можно изготовить самому или купить готовый для установки комплект — такие есть в продаже для популярных моделей машин.

Буксировочный трос — не по назначению

В летнем путешествии часто хочется съехать с дороги к водоему. Причем ключевое слово — съехать. Дорога к водоему всегда идет на спуск, зато выбираться предстоит на подъем. Если он глинистый, да еще и дождик прошел, то выехать своим ходом не получится. Редкий водитель берет с собой на обычный, не джиперский летний отдых средства повышения проходимости типа цепей на колеса, трапов, лопат и т.д.

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Запаситесь хотя бы буксировочным тросом. Если вас некому вытащить, можно воспользоваться тросом по-другому. Правда, придется его испортить — перерезать пополам. Будем повышать проходимость двум ведущим колесам (если применить этот способ только на одном колесе, то эффекта не будет из-за особенностей работы дифференциала).

Нам нужно продеть трос в отверстие колесного диска и через шину провести трос в следующее отверстие. Так мы улучшим проходимость автомобиля. Важно, чтобы трос не зацепился за тормозной суппорт. А потому между колесным диском и суппортом должно быть некоторое расстояние.

Вот так с помощью обычного буксировочного троса можно оплести колесо и улучшить проходимость автомобиля.

В нынешнем непростом году больше людей отправится путешествовать по стране. Пусть наши советы помогут сделать эти путешествия более приятными — путешествуйте подальше и подольше.

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