Как проехать по песку? 6 водительских приемов и столько же вещей, без которых не обойтись

Летом автолюбителя так и тянет к реке, берегу озера, водохранилища или моря. «За рулем» рассказывает, как не застрять на прибрежном пляже.

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С ситуацией, когда предстоит проехать по песку, автолюбитель встречается не только на берегу водоема, но и на обычных грунтовых дорогах.

Лучше всего чувствует себя в песке автомобиль с колесной формулой 4х4, с широкими и снабженными грунтозацепами шинами и мощным мотором с хорошим запасом эффективности системы охлаждения.

Важен вес автомобиля, а вернее удельное давление на грунт. Чем меньше весит автомобиль и чем большего диаметра и ширины шины на нем установлены, тем лучше он будет пробираться по песку.

Впрочем, и на моноприводном автомобиле можно проехать, если соблюдать некоторые правила.

Проехать по песку — задача не из простых. Поэтому на преодолении песчаных дюн основаны целые парки развлечений.

Крупные полноприводные пикапы могут не только съехать к воде, но и покататься по самой кромке водоема. Главное, чтобы вода не попала в воздухозаборник двигателя. Ведь тогда неизбежен гидроудар в цилиндрах с тяжелыми последствиями в виде капремонта или замены мотора.

Правила движения по песку

Вначале представим себе, что песчаный участок грунтовой дороги начался неожиданно. Большинство водителей постарается проскочить такой участок ходом, и это правильно.

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Если же не получилось, придется применять специальные методы и дополнительное оборудование.

при движении по песку нужно избегать резкого добавления газа, провоцирующего пробуксовку и зарывание колес;

при длительном движении по песку не забывайте контролировать температуру двигателя во избежание перегрева;

недопустимо резко поворачивать руль на большие углы, потому что это сильно увеличивает сопротивление движению и повышает риск пробуксовки и закапывания ведущих колес;

двигаясь по колее, проложенной другими автомобилями, наблюдайте за ее особенностями. Если колея нечеткая, то нет смысла ехать по ней — ваши колеса только глубже проваляться. Лучше сместится в сторону с таким расчетом, чтобы одна из колей оказалась между левыми и правыми колесами машины. Если же в колее отпечатался протектор шины, по ней вполне можно проехать;

подбирая место остановки, старайтесь, чтобы площадка была горизонтальная, или останавливайтесь под уклон, чтобы легче было продолжить движение;

для остановки замедляемся плавно, не давая колесам нагрести впереди себя песчаные валы, которые затруднят последующий старт.

Как подготовиться к движению по песку?

Если вы точно знаете, что вам нужно будет преодолевать песчаный участок пути, то следует подготовиться заранее.

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Пригодится манометр с функцией сброса давления для того, чтобы понизить давление в шинах на разумную величину, не допустив разбортировки колес из-за недостаточного остаточного давления. Иногда на компрессоре предусмотрен манометр с дефлятором — устройством для сброса воздуха. Снижение давления в шинах до 0,6 — 0,8 бар увеличивает пятно контакта, тем самым значительно снижается удельное давление на песок. Колеса будут меньше проваливаться и лучше катиться по песку. Снижать давление лучше во всех (ведущих и неведущих) колесах. При этом следует избегать резких поворотов руля при движении, чтобы избежать разбортировки шин.

для того, чтобы понизить давление в шинах на разумную величину, не допустив разбортировки колес из-за недостаточного остаточного давления. Иногда на компрессоре предусмотрен манометр с дефлятором — устройством для сброса воздуха. Снижение давления в шинах до 0,6 — 0,8 бар увеличивает пятно контакта, тем самым значительно снижается удельное давление на песок. Колеса будут меньше проваливаться и лучше катиться по песку. Снижать давление лучше во всех (ведущих и неведущих) колесах. При этом следует избегать резких поворотов руля при движении, чтобы избежать разбортировки шин. Возьмите компрессор, чтобы иметь возможность восстановить давление в шинах до рекомендованных производителем значений после преодоления сложного участка.

На влажном песке автомобиль почти не проваливается. Пыли нет, покрытие твердое — почти идеальные условия для путешествия.

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Запас воды или ведро . Если смочить песок на своем пути, тронуться с места автомобилю будет легче — это уменьшит пробуксовку ведущих колес. Песок часто соседствует с водоемом, и тогда воды под колеса можно натаскать оттуда сколько угодно. Главное, не переусердствовать. А если край безводный, то 10–15 л припасенной воды способны в достаточной мере уплотнить песок под колесами.

. Если смочить песок на своем пути, тронуться с места автомобилю будет легче — это уменьшит пробуксовку ведущих колес. Песок часто соседствует с водоемом, и тогда воды под колеса можно натаскать оттуда сколько угодно. Главное, не переусердствовать. А если край безводный, то 10–15 л припасенной воды способны в достаточной мере уплотнить песок под колесами. Домкрат , которым комплектуют все автомобили, не лучший агрегат в песке. Песок быстро попадет на ходовой винт, и тот клинит. Лучше работают различные «Джеки» с зубчатой рейкой. Домкратом можно приподнять часть автомобиля и подсунуть под колеса устройство, о котором расскажу в следующем пункте.

, которым комплектуют все автомобили, не лучший агрегат в песке. Песок быстро попадет на ходовой винт, и тот клинит. Лучше работают различные «Джеки» с зубчатой рейкой. Домкратом можно приподнять часть автомобиля и подсунуть под колеса устройство, о котором расскажу в следующем пункте. Сенд-траки . Специальные пластины, которые можно подкладывать под колеса либо под пяту домкрата, чтобы машина не проваливалась в песок. В реальности часто заменяют крутые и недешевые приспособы обычными прочными досками.

. Специальные пластины, которые можно подкладывать под колеса либо под пяту домкрата, чтобы машина не проваливалась в песок. В реальности часто заменяют крутые и недешевые приспособы обычными прочными досками. Лопата, типа совковой, поможет откопать автомобиль, давно и прочно сидящий на днище. Вопрос только во времени.

Главный враг в путешествиях по пустынным или полупустынным направлениям — пыль. Из-за нее тяжело дышать. И еще она очень ограничивает обзор.

После преодоления значительных песчаных препятствий следует осмотреть нижнюю часть автомобиль — не оторвалось ли чего. А еще полезно вынуть воздушный и салонный фильтры, чтобы оценить их состояние и попытаться вытрясти хоть часть пыли. В идеале их следует заменить.

Удачной всем дороги. В комментариях поделитесь, какими способами вам довелось выбираться из песчаного плена.