Не все автомобили из числа тех, что считаются полноприводными, всегда соответствуют этому званию. И вот почему.

Владельцы полноприводных автомобилей, ездящие в основном по городу, зачастую даже не догадываются, что их машины почти не отличаются от моноприводных соседей по потоку.

К примеру, Рено Дастер имеет постоянный привод только на переднюю ось: задняя подключается через муфту. Обратная ситуация у нашего главного «проходимца»: УАЗ оснащен постоянным приводом только на заднюю ось, а привод на переднюю у него — подключаемый. А вот Нива имеет постоянный привод на обе оси!

Таким образом, выходит, что «уазики» разъезжают по шоссе в режиме заднеприводных Жигулей и «волжанок», а Дастеры при этом ведут себя подобно «восьмеркам» и Вестам.

Однако даже при отключенных осях моноприводный режим таких машин отличается тем, что многие элементы трансмиссии все равно вращаются, пусть и вхолостую. На Дастерах движутся задние редукторы, приводы задних колес и карданы, а на «уазиках» — кардан и полуоси переднего моста. Понятно, что это явление аукается повышенным шумом и лишним расходом топлива…

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