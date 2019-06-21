Что ломается в машине только летом: 7 примеров

Лето считается легким сезоном для автомобилиста. И, тем не менее, в это славное время года автомобиль может подвести. Правила летней эксплуатации напоминает эксперт «За рулем».

Для начала разберемся, какие физические явления в жару могут привести к повреждению автомобиля и какие системы пострадают из-за этого в первую очередь. А главное — можно ли это предотвратить?

Расширение жидкости и газа

Бензин. Если вы по утреннему холодку заправили под горлышко бензобак, например из канистры, и не совершили поездки, то, вероятно, после стоянки на жаре из-под крышки лючка бензобака потекут излишки топлива. А ведь оно огнеопасно!

Совет один — не заливайте топливо под самую горловину.

Если на автомобиль установлена газобаллонная аппаратура , то теоретически расширение сжиженного газа в баллоне должно быть компенсировано паровой подушкой, равной 20% всего объема.

Но мультиклапан, который во время заправки обеспечивает отсечку при заполнении емкости на 80%, может быть неисправен. А бывает, что «умельцы» самостоятельно регулируют этот мультиклапан так, чтобы побольше газа вошло. И вот такой баллон уже вполне может рвануть на жаре. Или же стравить часть газа через предохранительный клапан, что тоже не менее опасно!

Совет: следить за исправностью мультиклапана. Постарайтесь во время заправки контролировать количество вошедшего в баллон газа. К примеру, в 50-литровый баллон следует заправлять не более 40 л газа.

Кипение жидкостей

В автомобиле есть только одна жидкость, которая должна кипеть при нормальной работе. Это хладагент в системе кондиционирования.

Летом закипевших машин на обочинах видишь ощутимо больше, чем зимой.

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Конечно, любимая тема всех гаражных разговоров в жару — это закипание антифриза в системе охлаждения. Конечно, со значительными неисправностями системы мотор закипит и зимой. Но летом система станет более чувствительной к недостаткам. Вот что может приблизить закипание антифриза в жару.

низкий уровень жидкости в системе охлаждения;

поддельный некачественный антифриз с низкой температурой кипения;

неисправная (негерметичная) пробка радиатора;

засорены соты радиатора системы охлаждения;

засорен стоящий впереди радиатора системы охлаждения конденсатор системы кондиционирования либо грязь скопилась между радиаторами;

система охлаждения забита отложениями по жидкостному контуру;

неполное открытие термостата, отклонение температуры срабатывания или зависание его клапана в закрытом состоянии;

недостаточная эффективность насоса охлаждающей жидкости вследствие коррозионного износа лопастей крыльчатки;

неисправность электровентилятора системы охлаждения или цепей его включения.

Избежать закипания охлаждающей жидкости в системе можно включив отопитель салона в режим обогрева на самую высокую температуру и выбрать самую высокую скорость вентилятора. Если не помогает — на буксир или эвакуатор, потому что повреждения двигателя от перегрева могут привести к дорогостоящему ремонту, а то и замене двигателя.

Снижение вязкости жидкостей

Все масла и смазки в автомобиле с повышением температуры снижают свою вязкость. Более вероятны становятся различные микропротечки, которые в технике обычно называют запотеванием. В жару могут подтравливать прокладки, возрастают микроутечки через сальники. «Потеют» пыльники шаровых опор и рулевых тяг. Показываются следы смазки из-под пыльников ШРУСов и уплотнения крестовин карданных валов. Обычно с этими явлениями не борются, а воспринимают их как первые звоночки к предстоящему ремонту того или иного узла или агрегата.

Тормоза

Если тормозную жидкость давно не меняли, то в жару при очень интенсивном торможении она может вскипеть. При этом педаль тормоза провалится, а замедляться машина почти не будет.

Вторая неприятность, которая может случиться в жару и опять же при серии интенсивных торможений, например в горах, —это повреждение верхнего слоя тормозных колодок. При этом эффективность торможения резко падает.

Совет простой: вовремя меняйте тормозную жидкость, следите за толщиной тормозных колодок и тормозных дисков, а еще при езде по серпантинам чаще применяйте торможение двигателем.

Когда фрикционная накладка колодки горит, эффективность тормозной системы резко снижается. Причина: продукты сгорания уменьшают трение.

Пластик салона

Пластик салона при проектировании автомобиля, конечно, проходит испытания на стойкость к солнечным лучам. Но при стоянке на солнце летом, особенно если дело происходит на юге страны, возможно коробление пластмасс панели приборов. Применяйте защитные экраны.

Жарко не только термометру — пластиковые детали салона могут деформироваться от нагрева.

ЛКП кузова

Лакокрасочные покрытия автомобиля тоже проходят испытания под палящими лучами солнца. Но вы же не испытатель, поэтому целесообразно ставить свою машину, особенно если она темного цвета, в тень или укрывать воздухопроницаемым чехлом.

Легкий тканевый чехол очень неплохо предохраняет лакокрасочное покрытие от выгорания.

Предметы в салоне автомобиля

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Значительно расширяться при нагреве может целый ряд жидкостей, непосредственно в состав автомобильных деталей не входящих, но очень часто находящихся в автомобиле. Они могут либо травить содержимое наружу, либо даже взрываться. Прежде всего это:

газовые зажигалки;

аэрозольные баллончики;

канистры с бензином;

бутылки с газированной водой.

Совет простой: не оставляйте аэрозольные баллончики в машине, если во время стоянки они могут нагреваться до температуры выше 50°C. Не заполняйте канистры бензином доверху. И будьте осторожны даже с газировкой. Я не шучу — открывая бутылочку на ходу, водитель рискует облиться и даже спровоцировать ДТП.

Если припомните, что еще ломается в машине в жару, делитесь в комментариях.