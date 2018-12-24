Выбираем подарок автомобилисту: 7+ неизбитых идей

Что положить под елку автомобилисту? Советы дает опытный консультант интернет-магазина — Сергеич!

«Насколько плохо нас знают наши знакомые, можно порой судить по подаркам, которые мы от них получаем».

Зигмунд Графф

Я абсолютно убежден, что дарить подарки приятнее, чем получать. Почему так, сам не пойму. Возможно, причина в том, что нам постоянно дарят какое-то ненужное барахло. Ты вежливо улыбаешься, делая вид, что именно вот этой фигни тебе и не хватало для полного счастья, а сам натужно соображаешь, куда бы это пристроить или как бы это передарить так, чтобы вещица не вернулась к дарящему. Когда, сто лет назад, я работал в одном омерзительно-смешном НИИ, то с одной из сотрудниц именно это и произошло: спустя семь (!) лет к ней вернулось ее собственное электроодеяло, один из уголков которого был изначально чуть-чуть обуглен…

Именно поэтому я стараюсь делать друзьям такие подарки, которые им реально могут пригодиться. И если спустя какое-то время я замечаю, как друг монтирует колесо, пользуясь подаренным мною электрическим домкратом, мне становится приятно. Впрочем, вместо домкрата вполне мог быть и подходящий гаечный ключ — подарок не обязан быть дорогостоящим. Сам для себя я определил его нижнюю ценовую границу примерно в 250 рублей. А пользуясь тем, что я работаю главным консультантом зарулевского магазина, позволю себе предложить в качестве примера несколько «полезняшек», которые не стыдно положить под новогоднюю елку. Буду перечислять их безо всякой системы — я просто брожу вдоль знакомых прилавков и прикидываю, какая вещь для этого подходит. Ну, поехали…

«Магазин подарков: место, где продают вещи, которые вы не хотели бы получить в подарок»

Из «Словаря недостоверных определений»

Противобуксовочная лента — это средство повышения проходимости машины. Она позволяет зацепиться колесами автомобиля за твердую поверхность и преодолеть сложный дорожный участок. Для чисто асфальтовой езды они, скорее всего, ни к чему, но вот если ваш знакомый то и дело мотается куда-то за город, сворачивая с автобана на бездорожье, то ваш подарок может оказаться очень даже кстати. В эту же категорию можно добавить браслеты на колеса. Единственное, что требуется от вас, — учесть тип машины, для которой вы хотите приобрести свой подарок. Если возникнут сложности — обращайтесь ко мне: вместе быстро подберем то, что нужно!

«Подарки делятся на две категории: те, которые нам не нравятся, и те, которых мы не получили».

Из Сети

По своему опыту знаю, что какой-то буксировочный трос обычно имеется в любом багажнике. Однако же динамический, он же рывковый трос — это совсем иное изделие.

Они принципиально отличаются от буксировочных, и использование их для транспортировки допустимо только в сложенном вдвое виде, причем без провисания. Главное отличие заключается в том, что такой трос накапливает энергию и при достижении определенного порога резко высвобождает ее: происходит сжимание и выдергивание увязшей машины.

Понятное дело, что вам и тут придется покупать свой подарок с учетом автомобиля, для которого он предназначен. Напомню, что запас прочности должен втрое превышать массу машины. Чаще всего берут девятитонный трос — он подходит почти для всех. Длина стропы — 8–10 метров. Кроме того, надо следить за износом такого троса: подходите к нам в магазин, и я объясню это подробнее.

«Выбрать подарок для жены обычно бывает труднее, чем было выбрать саму жену»

Из мыслей опытного мужа

Самый универсальный подарок для автомобилиста — это дорожный набор «За рулем» в фирменной упаковке. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, буксировочный трос, удобная сумка для хранения — как говорится, все в одном флаконе. Единственное, о чем я должен сразу предупредить, — возможность того, что часть их перечисленных полезняшек у человека уже есть. Постарайтесь это ненавязчиво выяснить.

У меня в доме живут и собаки, и коты, да и знакомые часто обращаются с просьбой перевезти какого-то огромного кобеля с места на место… Я зверушек люблю, но и автомобиль привык содержать в чистоте. Если такой подарок может обрадовать вашего знакомого, то положите ему под елку подходящий автогамак (это так называется!) или просто автомобильную накидку на сиденье от грязи. Вариантов — огромное множество: по цвету, типу крепления и т.п. Кстати говоря, многие накидки являются универсальными, а потому подходят как для домашней живности, так и для маленьких детей, от которых грязи бывает не меньше.

Возвращаясь к собакам, упомяну еще одну вещицу — сетку от собак, крепящуюся на подголовники. Аналогов за такую цену вы в России просто не найдете.

Съездить зимой покататься на лыжах — святое дело. Лично у меня в хозяйстве есть огромное количество как самих лыж, так и креплений для их перевозки. Но тем, кто собрался поехать куда-то впервые и еще не уверен, войдут ли такие поездки в привычку, очень советую воспользоваться вот такими насадками на магнитной основе. Никакой багажник при этом не понадобится — налицо и быстрота монтажа, и универсальность. Поэтому, если вы уверены, что ваши знакомые как раз замышляют подобную поездку, положите им под елку именно такое изделие. Только на всякий случай предупредите, что сама насадка от хищение не защищена…

...

Понимаю, такой подарок уместится не под всякой елочкой. Но если речь идет, например, о корпоративном подарке шефу, а вместо елочки у вас на фирме имеется огромная ель, то автобокс под ней точно уместится! Это, понятное дело, вещица не из дешевых, но на прилавке они не залеживаются. Надумаете — приезжайте: подберем.

Запихиваем!

Ненавижу, когда вещи разбросаны где бы то ни было — в квартире, в машине, в гараже… Если ваши знакомые не отличаются особой аккуратностью, то можно ненавязчиво предложить им средство для наведения порядка, например — дорожную сумку «За рулем» Или, скажем, 3D-органайзер SOTRA. Под елкой такие подарки легко уместятся, а уж если ими впоследствии воспользуются, то будет совсем хорошо.

Вокруг пяток

Очень часто вижу, как на многих автомобилях нормальные, казалось бы, коврики протираются в районе водительской пятки. Конечно, можно купить новый комплект ковриков и не заморачиваться. Однако у нас продается такая забавная штучка как сменный подпятник для коврика. Меняйте подпятник и продолжайте использовать прежние коврики — всего и делов-то!

На все времена

Независимо от того, что лежит в багажниках ваших друзей, всегда можно подарить им автомобильный компрессор! Это очень симпатичное малогабаритное изделие, которым каждый хоть раз, да воспользуется.

Другая полезняшка — зарядное устройство. Впрочем, для женщины такой подарок, скорее всего, не подойдет: ну где она будет с ним возиться? Но вот литиевый пускач — небольшой и симпатичный — подойдет кому угодно. И даже если аккумулятор никогда не будет капризничать, такой девайс пригодится, к примеру, чтобы подзарядить севший мобильный телефон — а это случается сплошь и рядом.

Из прочих универсальных изделий отмечу набор автомобильных тряпок — микрофибру и т.п. Они яркие, удобные и, безусловно, полезные, причем в любом количестве. В салоне, в багажнике и даже дома на кухне такая вещь всегда нужна — поверьте опытному хозяину. А выглядят такие тряпки очень празднично, поднимая настроение одним только внешним видом.

Вместо эпилога

Короче говоря, будете искать подарок — приходите к нам! Пустыми и недовольными не уйдете!

Искренно Ваш, Сергеич

Фото: фирмы-производители и «За рулем»