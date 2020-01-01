Считается, что средства автохимии должны быть специализированными: на одну задачу — одна банка. Однако везде есть исключения.

Иногда кажется, что кузов — нежнее принцессы на горошине. Проехал рядом с кустами — вот тебе царапина. Для защиты лак нанес — а он пескоструится. Пленку наклеил — выцветает сейчас под солнцем. Совсем без защиты тоже не получится, особенно если кузов белый: даже мелкое пятно раздражает похуже прыщей в детстве.

Самый затратный способ — заново красить. Немного дешевле — обтянуть пленкой. Самый доступный любому автовладельцу — жидкая резина: распрыскал аэрозоль, на кузове появилось покрытие, которое не треснет от перепадов температур и которое, если что, легко снять руками.

Вот кому подойдет жидкая резина.

Путешественникам

Противное дело после долгой дороги — отмывать машину от остатков мошкары. Такое ощущение, будто цель их жизни — закончить эту жизнь у вас на капоте. Впрочем, мошкара — это еще цветочки (хоть это и фауна, а не флора) по сравнению с мелкими камнями. Особенно сейчас, когда везде ремонтируют дороги, и на машину отовсюду летит щебенка.

В таких условиях жидкая резина — это как походный плащ.

Начинающим

У тех, кто еще не намотал сотни тысяч километров, риски случайно повредить кузов гораздо выше. Самый простой пример: припарковался слишком близко — получил след от двери соседской машины. Обидно, но поправимо, причем без поездок на сервис. С жидкой резиной можно самостоятельно и легко защитить кузов. Но надо помнить несколько правил, о которых мы расскажем на собственном примере использования жидкой резины ASTROhim.

Нужно две-три минуты потрясти баллон с аэрозолем — так покрытие ляжет ровно и равномерно.

Наносить лучше в три-четыре слоя. Распыляем примерно с двадцати сантиметров, после каждого слоя ждем минут пятнадцать, а перед следующим — опять трясем баллон. Жидкая резина ASTROhim полностью высыхает за четыре-пять часов.

Чтобы проверить, как все будет выглядеть, лучше попробовать на незаметном участке. Результат сразу виден.

Джиперам

Оффроуд и грунтовка не щадят кузов автомобиля. Чтобы минимизировать риски от контактов с ветками и камнями, владельцы внедорожников часто полностью перекрашивают автомобили с помощью жидкой резины. Она обеспечивает защитное покрытие, амортизирующее удары, которые для обычного ЛКП стали бы фатальными.

Главное — покрыть кузов в несколько слоев, чтобы защита была еще надежнее. Как показали тесты «За рулем», жидкая резина ASTROhim ложится толстым слоем и равномерно, так что перерасхода можно не бояться.

Мотоциклистам

Мотоциклы, квадроциклы, велосипеды — рано или поздно нужно приводить их в нормальный вид и думать, как его сохранить. Жидкая резина и здесь пригодится: ее можно наносить и на металл, и на пластик, и на хром. Да хоть на дерево — сцепляется нормально. Поэтому техникой все не заканчивается. Можно, например, розетку обклеить в гараже, чтобы влага и пыль не попадали. Или ступеньки на даче, чтобы не скользили. Некоторые умельцы используют жидкую резину как полноценный герметик в мелких бытовых задачках.

Кастомщикам

Когда хочется немного изменить облик автомобиля, в первую очередь приходит мысль о покраске дисков и обклейке кузова в пленку. Но у сотрудников ДПС могут возникнуть вопросы про заводской цвет. И ладно штраф в 500 рублей — пленку заставят снять, а после нее следы останутся, которые замучаешься убирать. Да и зачем красить, когда можно и цвет сменить, и в защите прибавить?

К примеру, Жидкая резина от ASTROhim благодаря износостойкости спасет диски от бордюрной болезни, а так как наносить ее проще, чем пленку, то и на кузове смотреться будет неплохо. В продаже есть баллончики с шестью базовыми цветами, а еще флуоресцентные раскраски, так что, если действительно хочется сделать авто поярче, это получится. В любой момент жидкую резину можно удалить, следов не останется. А если цвет хочется не менять, а максимально сохранить, можно нанести прозрачный аэрозоль, такой тоже есть.

Вообще, учитывая свойства жидкой резины, можно найти массу областей, где она пригодится. Главное — многослойность и равномерность. И не забудьте потрясти баллон!