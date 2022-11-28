Новый китайский кроссовер или «старая Англия» за те же деньги? Посчитали и... очень удивились!

Haval Dargo стоит минимум 3,5 миллиона рублей - дороговато! Столько же стоит Range Rover Sport 2016 года с дизелем V6 3.0 и пробегом 150 тысяч км.

Haval Dargo — пожалуй, самая яркая новинка в России за последние полгода. Не только потому, что свежих моделей в принципе почти нет. Яркая, самобытная машина! Но цена… Три с половиной миллиона за китайский кроссовер, даже хорошо упакованный — это много.

С такими деньгами велик соблазн приглядеть что-то более солидное, пусть и с пробегом. За цену нового Dargo мы нашли Range Rover Sport 2016 года с дизелем V6 3.0 и пробегом 150 тысяч км.

Главный вопрос: оправдан ли риск покупки подержанного «премиума» вместо нового «китайца»?

Какие засады?

Говорят, что владелец Рейнджа отдает всю зарплату в сервис.

В этом есть доля правды. Range Rover Sport с индексом 494 — далеко не самый проблемный в истории марки, но «фирменные» недостатки у него есть.

Наш Рейндж за 150 тысяч км уже столкнулся почти со всеми из них. Как, например, передние ступичные подшипники, которые редко доживают до 100 тысяч км . В пробной поездке обязательно надо выключить звук шикарной штатной акустики и прислушаться к узлам и агрегатам. Если к урчанию дизеля и шуму от шин добавляется гул откуда-то спереди — это оно. Замена вместе с самим подшипником обойдется в 25–30 тысяч, если пользоваться хорошим неоригиналом.

Range Rover Sport

Физические приборы в глубоких колодцах и большой дисплей между ними — вот рецепт отличной «приборки». По сегодняшним меркам медиасистема не впечатляет, но качество штатной акустики даст фору многим.

Интерьер Рейнджа словно убранство яхты — всё сделано основательно и вне времени.

Климат-контроль прост в управлении, отклонений в работе пока нет. У «Спорта» с заводским кодом 494 — нормальный селектор вместо вращающейся шайбы. Любой Land Rover — уже полноценный внедорожник. Таланты вне асфальта ограничивают только дорогие колеса и бамперы.

Еще одной болячкой дизельного Рейнджа остается дроссельный блок, накладность ремонта которого сильно зависит от курса валют. Новый дроссель стоит около 800 евро. Ну а если использовать секонд-хенд, дело обойдется в 20–25 тысяч рублей.

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Иногда случаются глюки датчиков парктроника или отказ одного из многочисленных электроприводов. Но наш автомобиль этого пока избежал и щедрое оснащение исправно работает.

А вот быстро окисляющиеся в наших условиях клеммы батареи заменить пришлось. Тянуть с этим не стоит, ибо под угрозой может оказаться вся дорогущая электроника.

Регулярной профилактики в виде чистки баллонов требует пневмоподвеска . Турбодизель мощностью 250 л. с. оборудован только одним турбокомпрессором (у более мощной версии наддув двойной) и нагрузка на него больше. Но если предыдущий владелец — не любитель держать стрелку в красной зоне, бояться за ее здоровье на этом пробеге не стоит.

Haval Dargo

У виртуальной приборной панели есть несколько вариантов дизайна, но традиционного с обычными приборами нет. Пользоваться неудобно. Медиасистема — с прекрасным дисплеем и довольно широким функционалом, однако управление довольно мудреное.

Интерьер вышел не только качественным, но и весьма самобытным. Насколько материалы окажутся долговечными — покажет только время.

Центральные дефлекторы расположены ­слишком низко — в верхнем положении поток воздуха идет прямо в шею. Из внедорожных ассистентов есть лишь помощник спуска с горы. В качестве селектора у Dargo вращающаяся шайба — подсмотрели у Рейнджа?

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Чего нельзя сказать про турбокомпрессор на моторе Хавейла. Ведь он, как и почти всё в этом двигателе, китайский. Исключение составляют лишь форсунки и блок управления — фирмы Bosch.

Большой плюс «китайца» в том, что он новый. Но вопрос ресурса основных агрегатов пока остается открытым.

Хотя если говорить о расходах и ценах на запчасти, то тут Dargo приятнее . Обычное ТО, как и запчасти, у него вдвое дешевле. Минус лишь в том, что обслуживания Haval требует каждые 10 тысяч км.

Сила и слабости

На примере Dargo можно отследить прогресс китайского автопрома.

Haval легко отрывается от большей части потока. Как ни странно, роботизированная коробка оперативно меняет ступени.

Еще бы расход топлива поменьше, и совсем было бы хорошо: 11 литров в смешанном режиме для современного турбомотора — согласитесь, не тот результат, который мог бы порадовать.

Range Rover Sport

Сиденья с множеством регулировок подойдут человеку любой комплекции. Кожа немного помялась, но отлично держится. Перетяжка пока не грозит.

Второй ряд не уступает переднему — ни по запасу места, ни по удобству посадки. Вместительный багажник полностью отделан дорогим и мягким ворсом.

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Дизельный Range Rover Sport съедает примерно столько же солярки, но эффект — совсем другой.

Дело не в том, что первые 100 км/ч он набирает ощутимо быстрее. Разница в ощущениях. Каждую секунду чувствуешь запас ломовой тяги под педалью. Достаточно ее коснуться, и стрелка спидометра срывается с насиженного места. И дозировать тягу очень легко.

При резких стартах пятиметровый внедорожник приседает на заднюю ось. Но продольной раскачки на волне нет.

Может, Range и не самый драйверский в совсем классе, но он собран и благороден.

Haval Dargo

Водительское сиденье неплохо спрофилировано, но при таком ценнике хочется больше настроек.

На втором ряду полно места. Но за 3,5 миллиона рублей хочется получить хотя бы продольную регулировку сидений. Багажник довольно вместительный. Боковины отделаны дешевым жестким пластиком — на новой машине уже есть царапины.

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Чувство большого автомобиля есть и у «китайца», хотя он и поменьше. Однако едет Haval не так основательно. Тут задержки побольше, там раскачка сильнее. Нет породы.

Больше всего разница в классе ощущается на плохой дороге. Там, где Range Rover идет мягко, не допуская пробоев, запас энергоемкости ходовой Dargo вызывает сомнения. Пожалуй, не хватает «китайцу» именно основательности во всем. Аристократ Range Rover не растерял ее даже в возрасте.

Трехлитровый дизель 30DDTX (249 л. с.) отлично тащит тяжелый внедорожник. Слабые места есть — в первую очередь это дроссель. Кроме того, внимания требуют теплообменник, клапан ЕГР и привередливая топливная система с пьезофорсунками. Турбодвигатель GW4N20 объемом два литра начали выпускать в 2020 году, и говорить о его надежности пока рано. Из «импортного» в нем форсунки, модуль управления и катушки зажигания (всё это Bosch). Остальное — китайское.

На извилистой дороге Range Rover неидеален. Но в его поведении чувствуется монументальность — на покрытии любого качества. Dargo уверенно чувствует себя на автобане, но на неровной дороге хотелось бы большей энергоемкости подвески.

Расчет на будущее

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Haval Dargo получился интересным и самобытным внешне, но серым на ходу. Велика вероятность, что вложений в первые годы он потребует меньше. Потому что новый. Но когда наступит время менять автомобиль, эта экономия компенсируется заметной потерей цены. Хотя если нравится внимание окружающих, то Dargo — для вас.

У Рейнджа всё наоборот — с годами он дешевеет медленно. Но во время эксплу­атации регулярно требует денег. Даже если не будет ломаться — что, кстати, тоже весьма вероятно.

Что же удивило нас (и что поможет сделать выбор вам)? Это расчет стоимости содержания купленного новым Haval Dargo и пробежавшего 150 тыс. км внедорожника Range Rover Sport 2016 года. Его, а также данные производителей, цены на некоторые запчасти и другую важную техническую информацию читайте по этой ссылке.

Спойлер: стоимость километра пробега у этих двух автомобилей различается на треть! И не в пользу «китайца»...

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