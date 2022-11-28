Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива — журнал За рулем

Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива

Эксперты «За рулем» сравнили новейший китайский кроссовер с породистым английским внедорожником - подержанным, но достаточно свежим. И подыскали сравнительно недорогой вариант, позволяющий сэкономить миллион.

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О сильных и слабых сторонах полноприводного кроссовера Haval Dargo с двухлитровым турбомотором мощностью 192 л.с. и внедорожника Range Rover Sport 2016 года с дизелем V6 3.0 и пробегом 150 тысяч км читайте тут.

Доступный спорт

Есть в линейке Ленд Ровера модель с приставкой Sport попроще — это Land Rover Discovery Sport. Если искать машину тех же лет, что и наш Range Rover Sport (2016–2017 год), то легко сэкономите миллион.

Разумеется, экономия вызвана не только меньшими габаритами. Диско Sport построен на более доступной платформе второго Фрилендера с поперечно расположенным двигателем. Да и отделка с оснащением у него попроще.

Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива

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С надежностью у Discovery Sport дела получше, особенно на фоне старших моделей. Главное — не выбирать машину с бензиновым турбомотором EcoBoost (240 л. с.). Хотя на Фордах эти моторы нельзя назвать одноразовыми, на Диско они живут меньше.

А вот дизели неплохи. Старые турбодизели Duratorq объемом 2,2 литра (150 л. с. и 190 л. с.) встречаются на машинах до 2016 года. После им на смену пришли двухлитровые двигатели Ingenium.

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Автомат надежен при регулярной смене масла (раз в 60 тысяч км), хотя официально оно рассчитано на весь срок службы. Проблемы у Диско Sport могут возникнуть по мелочам. Иногда начинают жить своей жизнью датчики парктроника, бывает, сбоит электропривод двери багажника. Отмечались случаи некорректной работы климат-контроля. Так что при подборе машины обязательна полная диагностика со считыванием всех ошибок.

Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива

Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива

Интересную картину дополняем сравнением технических данных.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Haval Dargo

Range Rover Sport

Снаряженная / полная масса

1815 / 2155 кг

2170 / 3000 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,0 с

7,9 с

Максимальная скорость

180 км/ч

209 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 60 л

ДТ / 86 л

Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл

12,0 / 7,5 / 9,2 л / 100 км

7,8 / 6,3 / 6,9 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

дизельный

Расположение

спереди, поперечно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

V6/24

Рабочий объем

1998 см³

2993 см³

Мощность

141 кВт/192 л.с. при 5600- 6300 об/мин

183 кВт/249 л.с. при 3500–4250 об/мин

Крутящий момент

320 Н·м при 1500–4000 об/мин

600 Н·м при 1500–2500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

Р7

А8

Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII /з.х.

3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / —  / 3,60

4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32

Главная передача

4,73 / 3,94

3,21

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

многорычажная, пневматическая

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые

Шины

235/60 R19

265/45 R21

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽

Haval Dargo

Range Rover Sport

Расходы на плановое ТО 

91 600

148 000

ОСАГО

52 158

52 158

Расходы на топливо

381 600

318 000

Потеря стоимости

1 150 000 (32%)

710 000  (19%)

Транспортный налог

28 800

56 025

Итого

1 704 158

1 284 183

Стоимость 1 км пробега

28,40

21,40

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ*, ₽

Haval Dargo

Range Rover Sport

Воздушный фильтр

1290

2300

Масляный фильтр

900

2700

Комплект свечей зажигания

4950

Комплект зимних шипованных шин

83 000

98 000

Передние тормозные колодки

4250

32 000

* По состоянию на октябрь 2022 года.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива

Эксперты «За рулем» сравнили новейший китайский кроссовер с породистым английским внедорожником — подержанным, но достаточно свежим. И подыскали сравнительно недорогой вариант, позволяющий сэкономить миллион.

Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива — фото 1372081Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива — фото 1372082Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива — фото 1372083Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива
Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива

Эксперты «За рулем» сравнили новейший китайский кроссовер с породистым английским внедорожником — подержанным, но достаточно свежим. И подыскали сравнительно недорогой вариант, позволяющий сэкономить миллион.

Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива — фото 1372081Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива — фото 1372082Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива — фото 1372083Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива
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