Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива

Эксперты «За рулем» сравнили новейший китайский кроссовер с породистым английским внедорожником - подержанным, но достаточно свежим. И подыскали сравнительно недорогой вариант, позволяющий сэкономить миллион.

О сильных и слабых сторонах полноприводного кроссовера Haval Dargo с двухлитровым турбомотором мощностью 192 л.с. и внедорожника Range Rover Sport 2016 года с дизелем V6 3.0 и пробегом 150 тысяч км читайте тут.

Доступный спорт

Есть в линейке Ленд Ровера модель с приставкой Sport попроще — это Land Rover Discovery Sport. Если искать машину тех же лет, что и наш Range Rover Sport (2016–2017 год), то легко сэкономите миллион.

Разумеется, экономия вызвана не только меньшими габаритами. Диско Sport построен на более доступной платформе второго Фрилендера с поперечно расположенным двигателем. Да и отделка с оснащением у него попроще.

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С надежностью у Discovery Sport дела получше, особенно на фоне старших моделей. Главное — не выбирать машину с бензиновым турбомотором EcoBoost (240 л. с.). Хотя на Фордах эти моторы нельзя назвать одноразовыми, на Диско они живут меньше.

А вот дизели неплохи. Старые турбодизели Duratorq объемом 2,2 литра (150 л. с. и 190 л. с.) встречаются на машинах до 2016 года. После им на смену пришли двухлитровые двигатели Ingenium.

Автомат надежен при регулярной смене масла (раз в 60 тысяч км), хотя официально оно рассчитано на весь срок службы. Проблемы у Диско Sport могут возникнуть по мелочам. Иногда начинают жить своей жизнью датчики парктроника, бывает, сбоит электропривод двери багажника. Отмечались случаи некорректной работы климат-контроля. Так что при подборе машины обязательна полная диагностика со считыванием всех ошибок.

Интересную картину дополняем сравнением технических данных.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Haval Dargo Range Rover Sport Снаряженная / полная масса 1815 / 2155 кг 2170 / 3000 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,0 с 7,9 с Максимальная скорость 180 км/ч 209 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 60 л ДТ / 86 л Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл 12,0 / 7,5 / 9,2 л / 100 км 7,8 / 6,3 / 6,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый дизельный Расположение спереди, поперечно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4/16 V6/24 Рабочий объем 1998 см³ 2993 см³ Мощность 141 кВт/192 л.с. при 5600- 6300 об/мин 183 кВт/249 л.с. при 3500–4250 об/мин Крутящий момент 320 Н·м при 1500–4000 об/мин 600 Н·м при 1500–2500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач Р7 А8 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII /з.х. 3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / — / 3,60 4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32 Главная передача 4,73 / 3,94 3,21 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная многорычажная, пневматическая Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые Шины 235/60 R19 265/45 R21

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽

Haval Dargo Range Rover Sport Расходы на плановое ТО 91 600 148 000 ОСАГО 52 158 52 158 Расходы на топливо 381 600 318 000 Потеря стоимости 1 150 000 (32%) 710 000 (19%) Транспортный налог 28 800 56 025 Итого 1 704 158 1 284 183 Стоимость 1 км пробега 28,40 21,40

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ*, ₽

Haval Dargo Range Rover Sport Воздушный фильтр 1290 2300 Масляный фильтр 900 2700 Комплект свечей зажигания 4950 — Комплект зимних шипованных шин 83 000 98 000 Передние тормозные колодки 4250 32 000

* По состоянию на октябрь 2022 года.

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