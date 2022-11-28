Новый Haval Dargo и Range Rover Sport б/у: им есть недорогая альтернатива

О сильных и слабых сторонах полноприводного кроссовера Haval Dargo с двухлитровым турбомотором мощностью 192 л.с. и внедорожника Range Rover Sport 2016 года с дизелем V6 3.0 и пробегом 150 тысяч км читайте тут.
Доступный спорт
Есть в линейке Ленд Ровера модель с приставкой Sport попроще — это Land Rover Discovery Sport. Если искать машину тех же лет, что и наш Range Rover Sport (2016–2017 год), то легко сэкономите миллион.
Разумеется, экономия вызвана не только меньшими габаритами. Диско Sport построен на более доступной платформе второго Фрилендера с поперечно расположенным двигателем. Да и отделка с оснащением у него попроще.
С надежностью у Discovery Sport дела получше, особенно на фоне старших моделей. Главное — не выбирать машину с бензиновым турбомотором EcoBoost (240 л. с.). Хотя на Фордах эти моторы нельзя назвать одноразовыми, на Диско они живут меньше.
А вот дизели неплохи. Старые турбодизели Duratorq объемом 2,2 литра (150 л. с. и 190 л. с.) встречаются на машинах до 2016 года. После им на смену пришли двухлитровые двигатели Ingenium.
Автомат надежен при регулярной смене масла (раз в 60 тысяч км), хотя официально оно рассчитано на весь срок службы. Проблемы у Диско Sport могут возникнуть по мелочам. Иногда начинают жить своей жизнью датчики парктроника, бывает, сбоит электропривод двери багажника. Отмечались случаи некорректной работы климат-контроля. Так что при подборе машины обязательна полная диагностика со считыванием всех ошибок.
Интересную картину дополняем сравнением технических данных.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Haval Dargo
|
Range Rover Sport
|
Снаряженная / полная масса
|
1815 / 2155 кг
|
2170 / 3000 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,0 с
|
7,9 с
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
209 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 60 л
|
ДТ / 86 л
|
Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл
|
12,0 / 7,5 / 9,2 л / 100 км
|
7,8 / 6,3 / 6,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
V6/24
|
Рабочий объем
|
1998 см³
|
2993 см³
|
Мощность
|
141 кВт/192 л.с. при 5600- 6300 об/мин
|
183 кВт/249 л.с. при 3500–4250 об/мин
|
Крутящий момент
|
320 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
600 Н·м при 1500–2500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
Р7
|
А8
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII /з.х.
|
3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / — / 3,60
|
4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32
|
Главная передача
|
4,73 / 3,94
|
3,21
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
многорычажная, пневматическая
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
235/60 R19
|
265/45 R21
СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽
|
|
Haval Dargo
|
Range Rover Sport
|
Расходы на плановое ТО
|
91 600
|
148 000
|
ОСАГО
|
52 158
|
52 158
|
Расходы на топливо
|
381 600
|
318 000
|
Потеря стоимости
|
1 150 000 (32%)
|
710 000 (19%)
|
Транспортный налог
|
28 800
|
56 025
|
Итого
|
1 704 158
|
1 284 183
|
Стоимость 1 км пробега
|
28,40
|
21,40
* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ*, ₽
|
|
Haval Dargo
|
Range Rover Sport
|
Воздушный фильтр
|
1290
|
2300
|
Масляный фильтр
|
900
|
2700
|
Комплект свечей зажигания
|
4950
|
—
|
Комплект зимних шипованных шин
|
83 000
|
98 000
|
Передние тормозные колодки
|
4250
|
32 000
* По состоянию на октябрь 2022 года.
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