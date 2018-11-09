Ford Mondeo с пробегом: 5 плюсов, 3 минуса и 4 недочета — журнал За рулем

Ford Mondeo с пробегом: 5 плюсов, 3 минуса и 4 недочета

Новый Мондео у нас уже не купишь, а вот на вторичке они скопились в большом количестве. И стоят сравнительно недорого!

Изначально Mondeo четвертого поколения везли к нам из Бельгии, в 2009‑м седаны начали выпускать в Санкт-Петербурге. Поэтому универсалы и хэтчбеки европейской сборки в России редки.

Mondeo делит платформу с моделями Volvo и Land Rover. После рестайлинга (2010) стали доступны новые моторы и робот PowerShift.

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ДОСТОИНСТВА

  • Невысокая цена.
  • Подвески хорошо переваривают наши дороги.
  • Просторный и комфортный салон.
  • Кузов неплохо противостоит коррозии.
  • Большой выбор моторов.

НЕДОСТАТКИ

  • Многие элементы интерьера быстро теряют лоск, салон скрипучий.
  • Мал дорожный просвет — 130 мм.
  • Хром на наружных деталях плохо ­переносит «соленые» зимы.

МОТОРЫ

Из множества моторов упомянем самые массовые. Атмосфернику 1.6 (125 л.с.), который был основным для Фокусов, тяжеловато «возить» большой Mondeo. Поэтому он здесь в постоянном напряжении сил, из-за чего уменьшается ресурс. Но 250 000 км для него не предел.

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Большинство продаж пришлось на более мощные версии 2.0 (145 л.с.) и 2.3 (161 л.с.) семейства Duratec. Оба не вечные, с некоторым набором мелких слабостей (наподобие течей клапанной крышки). Проблемные в ремонте, но надежные. Двухлитровый ходит до 400 000 км, его можно считать оптимальным выбором. Ресурс цепи ГРМ — 250 тысяч. Грохот в районе впускного коллектора (после 70 000 км), скорее всего, означает люфт вала вихревых заслонок.

Двухлитровый турбомотор семейства EcoBoost (200 или 240 л.с.) создан на базе Дюратека — к недомоганиям добавились масложор и прогорание поршней (у ранних машин). Но и этот двигатель сыпучим не считают, а только более чувствительным и капризным.


Также у нас распространен турбодизель 2.0 Duratorq (140 л.с.) разработки концерна PSA. Репутация у него неплохая. При тщательном уходе топливная система ходит свыше 150 000 км, сам мотор живет намного дольше. Слабое звено — клапан рециркуляции отработавших газов (EGR).


Моторы семейства Duratec вполне просты и неприхотливы, однако завод не предусматривает их ремонт. Во многих случаях выручают маздовские запчасти от аналогичных моторов.
Моторы семейства Duratec вполне просты и неприхотливы, однако завод не предусматривает их ремонт. Во многих случаях выручают маздовские запчасти от аналогичных моторов.

Многие побегавшие моторы склонны к перегреву (от него умирают термостаты): рекомендуют промывку радиаторов каждые 60 000 км, особенно для двигателей с наддувом.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ


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К трем механическим коробкам передач (под моторы разной мощности) особых нареканий нет, кроме текущих сальников правого привода. У японского 6-ступенчатого автомата Aisin проблемы типовые для всех автоматов того периода. К тому же он склонен к перегреву в городских режимах (советуют устанавливать дополнительный радиатор).


Робот PowerShift с двумя «мокрыми» сцеплениями при хорошем уходе служит 200 000 км. Предназначался для линейки EcoBoost. Как ни крути, в сочетании с турбомотором на вторичном рынке — спорный вариант, перед покупкой требующий ­диагностики. И в ремонте очень дорог.


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ


  • На плохих дорогах быстро сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора, остальные элементы служат долго. Задняя подвеска вынослива, сайлент-блоки изнашиваются к 150 000 км.
  • В рулевом механизме живет болячка — пластиковая втулка пары шестерня-рейка; ее советуют заменять самодельной алюминиевой.
  • Почти на всех двигателях к 80 000 км умирает правая верхняя опора.
  • Некоторые узлы электрики расположены неудачно: в блоке управления двигателем (в левой части бампера) быстро гниют разъемы; перетирается жгут проводов в багажнике.



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Фото: Ford
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Отзывы о Ford Mondeo (6)

Ford 2010 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.

Недостатки:

Клиренс

Комментарий:

Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!

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