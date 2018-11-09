Ford Mondeo с пробегом: 5 плюсов, 3 минуса и 4 недочета

Изначально Mondeo четвертого поколения везли к нам из Бельгии, в 2009‑м седаны начали выпускать в Санкт-Петербурге. Поэтому универсалы и хэтчбеки европейской сборки в России редки.
Mondeo делит платформу с моделями Volvo и Land Rover. После рестайлинга (2010) стали доступны новые моторы и робот PowerShift.
ДОСТОИНСТВА
- Невысокая цена.
- Подвески хорошо переваривают наши дороги.
- Просторный и комфортный салон.
- Кузов неплохо противостоит коррозии.
- Большой выбор моторов.
НЕДОСТАТКИ
- Многие элементы интерьера быстро теряют лоск, салон скрипучий.
- Мал дорожный просвет — 130 мм.
- Хром на наружных деталях плохо переносит «соленые» зимы.
МОТОРЫ
Из множества моторов упомянем самые массовые. Атмосфернику 1.6 (125 л.с.), который был основным для Фокусов, тяжеловато «возить» большой Mondeo. Поэтому он здесь в постоянном напряжении сил, из-за чего уменьшается ресурс. Но 250 000 км для него не предел.
Двухлитровый турбомотор семейства EcoBoost (200 или 240 л.с.) создан на базе Дюратека — к недомоганиям добавились масложор и прогорание поршней (у ранних машин). Но и этот двигатель сыпучим не считают, а только более чувствительным и капризным.
Также у нас распространен турбодизель 2.0 Duratorq (140 л.с.) разработки концерна PSA. Репутация у него неплохая. При тщательном уходе топливная система ходит свыше 150 000 км, сам мотор живет намного дольше. Слабое звено — клапан рециркуляции отработавших газов (EGR).
Многие побегавшие моторы склонны к перегреву (от него умирают термостаты): рекомендуют промывку радиаторов каждые 60 000 км, особенно для двигателей с наддувом.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
К трем механическим коробкам передач (под моторы разной мощности) особых нареканий нет, кроме текущих сальников правого привода. У японского 6-ступенчатого автомата Aisin проблемы типовые для всех автоматов того периода. К тому же он склонен к перегреву в городских режимах (советуют устанавливать дополнительный радиатор).
Робот PowerShift с двумя «мокрыми» сцеплениями при хорошем уходе служит 200 000 км. Предназначался для линейки EcoBoost. Как ни крути, в сочетании с турбомотором на вторичном рынке — спорный вариант, перед покупкой требующий диагностики. И в ремонте очень дорог.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- На плохих дорогах быстро сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора, остальные элементы служат долго. Задняя подвеска вынослива, сайлент-блоки изнашиваются к 150 000 км.
- В рулевом механизме живет болячка — пластиковая втулка пары шестерня-рейка; ее советуют заменять самодельной алюминиевой.
- Почти на всех двигателях к 80 000 км умирает правая верхняя опора.
- Некоторые узлы электрики расположены неудачно: в блоке управления двигателем (в левой части бампера) быстро гниют разъемы; перетирается жгут проводов в багажнике.
Euro NCAP: (2007): водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 2 звезды.
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