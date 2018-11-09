Ford Mondeo с пробегом: 5 плюсов, 3 минуса и 4 недочета

Новый Мондео у нас уже не купишь, а вот на вторичке они скопились в большом количестве. И стоят сравнительно недорого!

Изначально Mondeo четвертого поколения везли к нам из Бельгии, в 2009‑м седаны начали выпускать в Санкт-Петербурге. Поэтому универсалы и хэтчбеки европейской сборки в России редки.

Mondeo делит платформу с моделями Volvo и Land Rover. После рестайлинга (2010) стали доступны новые моторы и робот PowerShift.

ДОСТОИНСТВА

Невысокая цена.

Подвески хорошо переваривают наши дороги.

Просторный и комфортный салон.

Кузов неплохо противостоит коррозии.

Большой выбор моторов.

НЕДОСТАТКИ

Многие элементы интерьера быстро теряют лоск, салон скрипучий.

Мал дорожный просвет — 130 мм.

Хром на наружных деталях плохо ­переносит «соленые» зимы.

МОТОРЫ

Из множества моторов упомянем самые массовые. Атмосфернику 1.6 (125 л.с.), который был основным для Фокусов, тяжеловато «возить» большой Mondeo. Поэтому он здесь в постоянном напряжении сил, из-за чего уменьшается ресурс. Но 250 000 км для него не предел.

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