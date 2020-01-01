Как выбрать машину на вторичке: 7 коротких советов

Пояснения все равно мало кто читает. Так что вот предельно лаконичная, но полезная инструкция «За рулем» — она поможет сэкономить.

1. Оптимальные направления поисков — официальный трейд-ин и частные лица

Мелких автосалонов‑перекупов лучше избегать — вероятность скрученного пробега у них наиболее велика.

2. Машины, поработавшие в такси, - рискованный вариант

Внешне они могут выглядеть чудесно, но возраст в три года для бывшего такси часто означает 300 000 км пробега. Кузов не успевает заржаветь, а ходовая и основные агрегаты сильно изношены.

3. Изучайте ПТС, по возможности избегая дубликатов

Дубликатами иногда прикрывают сомнительное прошлое машины. Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц. Если есть сервисная книжка с отметками о пробегах — отлично!

4. Все автомобили надо проверять на ходу

Очень важно послушать звуки, понюхать выхлоп и прочувствовать переключение передач. Но начать лучше с проверки кузова толщиномером — на предмет перекрасов. Заявленный продавцом пробег полезно сопоставить с истертостью органов управления, дверных ручек, сидений, ветрового стекла.

Толщиномер не обязательно покупать. В сети много объявлений о сдаче такого прибора в аренду — рублей за двести в сутки. Проверив крылья, двери, капот и крышу, получите более точное представление о состоянии кузова, чьи дефекты после ремонта и перекраски иногда не видны.

5. Машина — в наличии

При покупке у частных лиц торгуемая машина должна быть в наличии здесь и сейчас. Если продавец сообщает, что посмотреть ее можно только через неделю — лучше не ждать, похоже на обман.

6. Спешка вредит

Найдя, как кажется, удачный вариант, не поленитесь проверить и пару других. Это хлопотно, но усилия окупаются. При пробегах свыше 150 тысяч не скупитесь на профессиональную диагностику агрегатов. Средства на нее иногда получается добыть при торге. При ограниченных средствах от рискованных вложений лучше отказаться.

7. Избегайте экзотики

Отдавайте приоритет массовым популярным моделям, проданным большими тиражами. По крайней мере, не будет трудностей с запчастями.