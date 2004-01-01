Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем»

Мы знаем несколько машин, у которых риск поломок выше среднего.

К сожалению, в России не ведут масштабных исследований надежности автомобилей. Но можно обратиться к опыту TÜV. Немецкая организация располагает сетью сервисных центров, обслуживает более 10 млн машин ежегодно и ведет статистику поломок. Вот, к примеру, отчет за прошлый год. В первую очередь, он учитывает, что влияет на безопасность — все основные агрегаты, подвеску, тормозную систему, рулевое управление, светотехнику.

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Разумеется, в Германии у большинства массовых моделей подчас иные комплектации, нежели у нас. Это одна из причин, почему Dacia Logan из года в год — аутсайдер в отчетах TÜV в разных возрастных категориях.

Это не совсем соответствует сложившемуся у нас имиджу Логана как аппарата с неубиваемой подвеской и надежными, хотя и архаичными моторами и трансмиссиями. Разница в том, что к нам не попадали Логаны с турбодизелем 1.5 и бензиновым наддувным 0,9 л. Да и подвеска у «европейцев» чуть иная, более нежная.

Рейтинг самых проблемных автомобилей по версии «За рулем»

Составить единый универсальный реестр «самых ненадежных в России» сложно. Но можно собрать часто упоминаемые в отчетах TÜV модели из числа актуальных для россиян. VW Tiguan с тысячами отказов турбодвигателя 1.2 в наш обзор не попадает — с таким мотором он у нас не продавался. Также исключаем Hyundai i20 и Fiat 500 — они проданы у нас ничтожными тиражами. Постараемся учесть не только количество, но и качество поломок. В первую очередь, регулярные поломки моторов и трансмиссий с ремонтом на 100–150 тысяч рублей — именно они разоряют владельцев подержанных машин.

1. Kia Sportage

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Регулярный аутсайдер немецких рейтингов надежности. Список жалоб длинный и разнообразный. Автоматическая трансмиссия, амортизаторы, рулевое управление выходят из строя чаще и быстрее, чем хотелось бы. У многих элементов подвески низкий ресурс. Претензии к материалам интерьера — пластик вспучивается и гремит, руль и сиденья истираются. Провисают двери, люк на крыше часто заклинивает.

Базовый у нас атмосферный бензиновый двигатель 2.0 серии G4KD, по счастью, не в числе проблемных. Хотя и у него подмечены плавающие обороты, отказы фазорегулятора и случаи задиров из-за разрушения нейтрализатора.

Подвеска подержанных Спортейджей требует постоянного внимания из-за невысокого ресурса многих элементов.

2. Nissan Qashqai

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Моторы 1.6 HR16DE и в большей степени тонкостенный 2.0 MR20DE склонны к залеганию колец при постоянной эксплуатации в городских режимах. Двигатель 1.6 в сочетании с вариатором Jatco JF015E, у которого болезни вылезают после 20 000 км и который с трудом доживает до 100 тысяч, — не самая радужная комбинация на вторичном рынке. У 2-литрового мотора к 80–100 тысячам км растягивается цепь ГРМ, а после пяти лет эксплуатации часты течи поддона картера, закрепленного на герметике.

Также Кашкаю вменяют в вину сыпучую переднюю подвеску, недолговечную рулевую рейку, скрипучий пластик, разгерметизацию ветрового стекла, слабое ЛКП и прочие неприятные мелочи.

Nissan Qashqai (1-е поколение, 2007–2013) Бензиновые атмосферники — прежде всего 2-литровый — не отличаются высокой надежностью, особенно при постоянной эксплуатации в городе.

К слову, у Джуков репутация не намного лучше, причем у всех поколений. А вот X-Trail, родственный Кашкаю по шасси и многим агрегатам, таким шлейфом негатива не располагает.

3. Chevrolet Spark/Matiz

По трансмиссиям и двигателям особых нареканий нет, помимо масложора, проявляющегося с возрастом. Но модель все равно в числе худших почти во всех возрастных категориях. Крайне ненадежными называют подвеску (кроме пружин и амортизаторов), рулевое управление, систему выпуска и персонально для Спарка — тормозную систему. У нас машину продавали и как Daewoo, и как Chevrolet — в том числе узбекской сборки, к нестабильному качеству которой есть дополнительные претензии.

Chevrolet Spark/Matiz (2-е и 3-е поколения, 2005–2016) Подвеска, рулевое управление, тормозная система капризничают чаще, чем хотелось бы.

4. Ford Mondeo

Львиная доля кошмарной статистики падает на роботизированную коробку PowerShift, чей ремонт обходится в астрономические суммы, хотя это еще не самый ломучий преселектив в мире. Но есть вопросы и к 2-литровому мотору EcoBoost, отмечавшемуся прогоранием поршней. Неудачна конструкция рулевого механизма — пластиковая втулка истирается в рекордные сроки. Есть проблемные узлы в электрике.

Схожая репутация и у кроссовера Kuga, где помимо робота часто барахлят топливная система турбодизеля и электроника полного привода.

Ford Mondeo (4-е поколение, 2007–2014) Один из самых проблемных узлов многих Фордов — робот PowerShift, очень дорогой в ремонте.

5. Peugeot 308

Вопросы начинаются с качества ЛКП и неравномерных зазоров между деталями кузова. Почти все двигатели жрут масло, самый ходовой атмосферник 1.6 страдал быстрым растяжением цепи, отказами ЭБУ и системы изменения фаз газораспределения. Турбомоторы ничем не лучше. Характерные уязвимые места для всех 308-х — водяная помпа и термостат. Быстро изнашиваются тормозные колодки и передние амортизаторы, на АКП чудит электроника и внезапно выходит из строя гидроблок. В общем, набор болячек обильный и неприятный, подобрать живучую комбинацию мотора и коробки на вторичке нелегко. Предпочтительнее смотрится атмосферный 1.6 в сочетании с механикой.

Peugeot 308 (1-е поколение, 2007–2014) Двигатель 1.6 THP известен не только передовыми техническими решениями, но и частыми поломками. Проблем стало меньше после модернизации в 2011 году.

6. Skoda Octavia

Реноме модели серьезно пострадало из-за фольксвагеновских агрегатов периода «раннего даунсайзинга» — турболинейки TSI/TFSI, а также роботизированных трансмиссий DSG. Нередко поломки происходили в гарантийный период — как механические разрушения, так и отказы управляющей электроники. Классический 4-ступенчатый автомат тоже иногда капризничал на малых пробегах, и даже МКП требовала регулировки.

Ситуация выправилась после 2011 года, когда все моторы и коробки постепенно модернизировали, но осадочек остался.

Skoda Octavia (2-е поколение, 2004–2013)

В остальном машина ничем страшным не болела. Сказанное в известной мере относится и к другим моделям Шкоды того периода — в большей степени к Супербу.

7. Dacia Logan

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Раз уж мы ориентируемся на TÜV, то все же упомянем Logan. По подсчетам, он неизменно в группе лидеров всех возрастов от 2 до 11 лет по удельному числу поломок. В числе основных проблем — привод ГРМ на моторе 1.4 MPi, масляный насос (на всех моторах), на турбодизеле 1.5 ломается турбина. Быстро изнашиваются рулевые наконечники и слишком часто перегорают лампочки. К моторам и коробкам, продаваемым в России, претензий почти нет, кроме вариатора Jatco JF15E, — его компоненты слишком быстро изнашиваются.

По версии TÜV, модель Duster немногим лучше.

Dacia Logan (оба поколения). В России известен как Renault Logan.

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Вышесказанное вовсе не означает, что эти модели вообще не следует покупать, даже новыми. Достоинств у них тоже много! А главное — объективные статистические показатели вовсе не указывают, что та или иная модель — барахло.

«Самый ненадежный в мире Sportage» в цифрах означает, что за календарный год в Германии около 20% владельцев шести-семилетних машин сталкивались с теми или иными поломками. То есть у 80% машин неисправностей не зафиксировано вообще. Низким уровнем надежности при этом немцы считают показатели выше 12–15%. Другими словами, подержанный Sportage тоже можно брать. И он с высокой вероятностью будет долго вас возить и радовать!

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Фото: фирмы-производители