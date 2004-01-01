Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — журнал За рулем

Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем»

Мы знаем несколько машин, у которых риск поломок выше среднего.

К сожалению, в России не ведут масштабных исследований надежности автомобилей. Но можно обратиться к опыту TÜV. Немецкая организация располагает сетью сервисных центров, обслуживает более 10 млн машин ежегодно и ведет статистику поломок. Вот, к примеру, отчет за прошлый год. В первую очередь, он учитывает, что влияет на безопасность — все основные агрегаты, подвеску, тормозную систему, рулевое управление, светотехнику.

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Разумеется, в Германии у большинства массовых моделей подчас иные комплектации, нежели у нас. Это одна из причин, почему Dacia Logan из года в год — аутсайдер в отчетах TÜV в разных возрастных категориях.

Это не совсем соответствует сложившемуся у нас имиджу Логана как аппарата с неубиваемой подвеской и надежными, хотя и архаичными моторами и трансмиссиями. Разница в том, что к нам не попадали Логаны с турбодизелем 1.5 и бензиновым наддувным 0,9 л. Да и подвеска у «европейцев» чуть иная, более нежная.

Рейтинг самых проблемных автомобилей по версии «За рулем»

Составить единый универсальный реестр «самых ненадежных в России» сложно. Но можно собрать часто упоминаемые в отчетах TÜV модели из числа актуальных для россиян. VW Tiguan с тысячами отказов турбодвигателя 1.2 в наш обзор не попадает — с таким мотором он у нас не продавался. Также исключаем Hyundai i20 и Fiat 500 — они проданы у нас ничтожными тиражами. Постараемся учесть не только количество, но и качество поломок. В первую очередь, регулярные поломки моторов и трансмиссий с ремонтом на 100–150 тысяч рублей — именно они разоряют владельцев подержанных машин.

1. Kia Sportage

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Регулярный аутсайдер немецких рейтингов надежности. Список жалоб длинный и разнообразный. Автоматическая трансмиссия, амортизаторы, рулевое управление выходят из строя чаще и быстрее, чем хотелось бы. У многих элементов подвески низкий ресурс. Претензии к материалам интерьера — пластик вспучивается и гремит, руль и сиденья истираются. Провисают двери, люк на крыше часто заклинивает.

Базовый у нас атмосферный бензиновый двигатель 2.0 серии G4KD, по счастью, не в числе проблемных. Хотя и у него подмечены плавающие обороты, отказы фазорегулятора и случаи задиров из-за разрушения нейтрализатора.

Подвеска подержанных Спортейджей требует постоянного внимания из-за невысокого ресурса многих элементов.
Подвеска подержанных Спортейджей требует постоянного внимания из-за невысокого ресурса многих элементов.

2. Nissan Qashqai

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Моторы 1.6 HR16DE и в большей степени тонкостенный 2.0 MR20DE склонны к залеганию колец при постоянной эксплуатации в городских режимах. Двигатель 1.6 в сочетании с вариатором Jatco JF015E, у которого болезни вылезают после 20 000 км и который с трудом доживает до 100 тысяч, — не самая радужная комбинация на вторичном рынке. У 2-литрового мотора к 80–100 тысячам км растягивается цепь ГРМ, а после пяти лет эксплуатации часты течи поддона картера, закрепленного на герметике.

Также Кашкаю вменяют в вину сыпучую переднюю подвеску, недолговечную рулевую рейку, скрипучий пластик, разгерметизацию ветрового стекла, слабое ЛКП и прочие неприятные мелочи.

Nissan Qashqai (1-е поколение, 2007–2013)
Nissan Qashqai (1-е поколение, 2007–2013)

Бензиновые атмосферники — прежде всего 2-литровый — не отличаются высокой надежностью, особенно при постоянной эксплуатации в городе.
Бензиновые атмосферники — прежде всего 2-литровый — не отличаются высокой надежностью, особенно при постоянной эксплуатации в городе.

К слову, у Джуков репутация не намного лучше, причем у всех поколений. А вот X-Trail, родственный Кашкаю по шасси и многим агрегатам, таким шлейфом негатива не располагает.

3. Chevrolet Spark/Matiz

По трансмиссиям и двигателям особых нареканий нет, помимо масложора, проявляющегося с возрастом. Но модель все равно в числе худших почти во всех возрастных категориях. Крайне ненадежными называют подвеску (кроме пружин и амортизаторов), рулевое управление, систему выпуска и персонально для Спарка — тормозную систему. У нас машину продавали и как Daewoo, и как Chevrolet — в том числе узбекской сборки, к нестабильному качеству которой есть дополнительные претензии.

Chevrolet Spark/Matiz (2-е и 3-е поколения, 2005–2016)
Chevrolet Spark/Matiz (2-е и 3-е поколения, 2005–2016)

Подвеска, рулевое управление, тормозная система капризничают чаще, чем хотелось бы.
Подвеска, рулевое управление, тормозная система капризничают чаще, чем хотелось бы.

4. Ford Mondeo

Львиная доля кошмарной статистики падает на роботизированную коробку PowerShift, чей ремонт обходится в астрономические суммы, хотя это еще не самый ломучий преселектив в мире. Но есть вопросы и к 2-литровому мотору EcoBoost, отмечавшемуся прогоранием поршней. Неудачна конструкция рулевого механизма — пластиковая втулка истирается в рекордные сроки. Есть проблемные узлы в электрике.

Схожая репутация и у кроссовера Kuga, где помимо робота часто барахлят топливная система турбодизеля и электроника полного привода.

Ford Mondeo (4-е поколение, 2007–2014)
Ford Mondeo (4-е поколение, 2007–2014)

Один из самых проблемных узлов многих Фордов — робот PowerShift, очень дорогой в ремонте.
Один из самых проблемных узлов многих Фордов — робот PowerShift, очень дорогой в ремонте.

5. Peugeot 308

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Вопросы начинаются с качества ЛКП и неравномерных зазоров между деталями кузова. Почти все двигатели жрут масло, самый ходовой атмосферник 1.6 страдал быстрым растяжением цепи, отказами ЭБУ и системы изменения фаз газораспределения. Турбомоторы ничем не лучше. Характерные уязвимые места для всех 308-х — водяная помпа и термостат. Быстро изнашиваются тормозные колодки и передние амортизаторы, на АКП чудит электроника и внезапно выходит из строя гидроблок. В общем, набор болячек обильный и неприятный, подобрать живучую комбинацию мотора и коробки на вторичке нелегко. Предпочтительнее смотрится атмосферный 1.6 в сочетании с механикой.

Peugeot 308 (1-е поколение, 2007–2014)
Peugeot 308 (1-е поколение, 2007–2014)

Двигатель 1.6 THP известен не только передовыми техническими решениями, но и частыми поломками. Проблем стало меньше после модернизации в 2011 году.
Двигатель 1.6 THP известен не только передовыми техническими решениями, но и частыми поломками. Проблем стало меньше после модернизации в 2011 году.

6. Skoda Octavia

Реноме модели серьезно пострадало из-за фольксвагеновских агрегатов периода «раннего даунсайзинга» — турболинейки TSI/TFSI, а также роботизированных трансмиссий DSG. Нередко поломки происходили в гарантийный период — как механические разрушения, так и отказы управляющей электроники. Классический 4-ступенчатый автомат тоже иногда капризничал на малых пробегах, и даже МКП требовала регулировки.

Ситуация выправилась после 2011 года, когда все моторы и коробки постепенно модернизировали, но осадочек остался.

Skoda Octavia (2-е поколение, 2004–2013)
Skoda Octavia (2-е поколение, 2004–2013)

В остальном машина ничем страшным не болела. Сказанное в известной мере относится и к другим моделям Шкоды того периода — в большей степени к Супербу.

7. Dacia Logan

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Раз уж мы ориентируемся на TÜV, то все же упомянем Logan. По подсчетам, он неизменно в группе лидеров всех возрастов от 2 до 11 лет по удельному числу поломок. В числе основных проблем — привод ГРМ на моторе 1.4 MPi, масляный насос (на всех моторах), на турбодизеле 1.5 ломается турбина. Быстро изнашиваются рулевые наконечники и слишком часто перегорают лампочки. К моторам и коробкам, продаваемым в России, претензий почти нет, кроме вариатора Jatco JF15E, — его компоненты слишком быстро изнашиваются.

По версии TÜV, модель Duster немногим лучше.

Dacia Logan (оба поколения). В России известен как Renault Logan.
Dacia Logan (оба поколения). В России известен как Renault Logan.

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Вышесказанное вовсе не означает, что эти модели вообще не следует покупать, даже новыми. Достоинств у них тоже много! А главное — объективные статистические показатели вовсе не указывают, что та или иная модель — барахло.

«Самый ненадежный в мире Sportage» в цифрах означает, что за календарный год в Германии около 20% владельцев шести-семилетних машин сталкивались с теми или иными поломками. То есть у 80% машин неисправностей не зафиксировано вообще. Низким уровнем надежности при этом немцы считают показатели выше 12–15%. Другими словами, подержанный Sportage тоже можно брать. И он с высокой вероятностью будет долго вас возить и радовать!

Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем»

Мы знаем несколько машин, у которых риск поломок выше среднего.

Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144912Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144915Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144911Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144918Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144910Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144920Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144913Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144922Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144914Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144921Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144916Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144919Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем»
Фото: фирмы-производители
Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем»

Мы знаем несколько машин, у которых риск поломок выше среднего.

Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144915Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144911Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144918Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144910Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144920Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144913Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144922Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144914Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144921Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144916Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144919Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем» — фото 1144912Самые проблемные авто с пробегом. Рейтинг «За рулем»
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